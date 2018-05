À la fin de l'année, il faudra payer pour jouer en ligne sur Switch, comme sur PlayStation 4 et Xbox One. On fait le point sur les informations déjà connues.

À la rentrée, une page s’apprête à être tournée : après Microsoft, déjà sur la première Xbox, et Sony, Nintendo va lancer un abonnement pour jouer en ligne sur sa Switch. Pour l’heure, la fonctionnalité est gratuite, mais, d’ici quelques mois, il faudra absolument souscrire au Nintendo Switch Online pour devenir le roi du multijoueur sur des jeux comme Splatoon 2 et Mario Kart 8 Deluxe — en attendant Super Smash Bros. Comme sur PS4 et Xbox One, être abonné donnera également accès à quelques bonus bienvenus. Il est donc temps de faire le point sur ce que nous savons déjà du service ayant été retardé par le constructeur.

Les tarifs Combien ça coûte ?

Pour son premier abonnement payant, Nintendo a opté pour une grille tarifaire agressive. Pour preuve, un an coûtera trois fois moins cher que chez la concurrence.

Voici les quatre formules du Nintendo Switch Online :

Un mois (30 jours) : 3,99 euros

Trois mois (90 jours) : 7,99 euros

Douze mois (365 jours) : 19,99 euros

Familial (365 jours) : 34,99 euros

L’option Familial kézako ? Tout simplement la possibilité de créer un groupe en regroupant jusqu’à huit comptes Nintendo. Tous auront accès au service. On vous laisse faire le calcul.

Les avantages Le jeu en ligne et quoi d’autre ?

Le Nintendo Switch Online sera donc indispensable pour jouer en ligne. Mais il se parera d’autres arguments intéressants pour justifier son prix. Ainsi, grâce à lui, on pourra transférer ses sauvegardes sur le cloud de Nintendo pour les retrouver tout le temps (certains logiciels ne seront pas compatibles selon le site officiel) et des réductions exclusives seront proposées aux abonnés. Soit des choses que l’on retrouve aussi sur le PlayStation Plus et le Xbox Live Gold.

Le rétro Les oldies offerts

Le Nintendo Switch Online donnera par ailleurs accès à un catalogue évolutif d’oldies bénéficiant de nouvelles fonctionnalités (dont du jeu en ligne). Au lancement, vingt jeux NES seront concernés. On en connaît déjà dix : Soccer, Tennis, Donkey Kong, Mario Bros., Super Mario Bros., Balloon Fight, Ice Climber, Dr. Mario, The Legend of Zelda et Super Mario Bros. 3. Pour le moment, nul ne sait si Nintendo intégrera d’autres générations à son abonnement.

Le lancement Ça sort quand exactement ?

Naguère attendu pour la fin d’année 2017, le Nintendo Switch Online sera lancé en septembre 2018, à une date encore inconnue. Elle sera peut-être annoncée à l’E3 2018.