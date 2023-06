[Deal du Jour] Nintendo lance la première vague des Offres Estivales du Nintendo eShop. Jusqu’au 25 juin prochain, vous pouvez profiter de réductions sur des jeux Nintendo Switch. D’autres titres arriveront dans la vague 2. Nous avons sélectionné 4 jeux Switch pour vous accompagner cet été.

C’est quoi, ces offres estivales sur l’eShop de la Switch ?

Jusqu’au dimanche 25 juin, dans le cadre des Offres Estivales, plus de 1 500 jeux sont en promotion sur l’eShop de la Switch. Des cartes Nintendo eShop d’une valeur de 15 € à 100 € sont disponibles sur La Fnac, afin d’approvisionner votre compte Nintendo Switch.

Les 4 jeux Switch à découvrir pendant les Offres Estivales du Nintendo eShop

1. Diablo II: Resurrected à 13 € au lieu de 39 €

Si vous n’avez pas le budget ou la console pour acheter le récent Diablo 4, ou si, après avoir fait ce dernier, vous souhaitez découvrir l’autre meilleur épisode de la saga, Diablo II: Resurrected est fait pour vous. Il s’agit tout simplement du remake de Diablo II sorti en 2000, année où Alizée chantait Moi… Lolita et où Taxi 2 cartonnait au cinéma. Une autre époque donc, et autant dire que le titre de Blizzard Entertainment méritait une petite remise à niveau. Le jeu se déroule dans le monde de Sanctuaire, où le démon Diablo, Seigneur de la Terreur, veut faire régner le chaos. Le remake du hack’n’slash culte de Blizzard, ici supervisé par le studio Vicarious Visions, est une refonte graphique totale de l’original. Le nouveau moteur fait honneur à la direction artistique incroyable du titre. Et en dehors de mécaniques de jeu un peu poussives, corrigées dans l’épisode 4, Diablo II: Resurrected est un excellent titre, parfait pour jouer en mode nomade.

Diablo II: Resurrected profite d’un nouveau moteur graphique à la hauteur // Source : Blizzard

2. Spiritafer à 6 € au lieu de 24 €

Spiritarer est un jeu indépendant sorti en 2020, développé et édité par le studio canadien Thunder Lotus Games. Le titre se définit comme un jeu de gestion cosy sur le thème de la mort. Vous y incarnez Stella, accompagnée de son chat Daffodil, qui va prendre la place de Charon en tant que nouvelle passeuse d’âmes. Vous devrez alors naviguer sur la mer, dans un bateau/ville entièrement personnalisable, afin de trouver des esprits et d’exaucer leurs derniers souhaits, avant de les emmener vers l’au-delà. L’aspect gestion de ville de Spiritfarer est relativement simpliste. Chaque passager possède une compétence propre, et un ou plusieurs bâtiments en rapport avec ses talents. Vous devrez agrandir votre bateau en fonction des besoins de chacun.

Aucune prise de tête à prévoir, car rien n’est punitif. Vous êtes dans un jeu cosy où seul le bien-être de vos passagers importe. Ces derniers sont justement la seule raison d’être du jeu. Chacun embarque dans votre bateau avec sa personnalité, ses qualités et ses défauts. Tandis que le prétentieux Giovanni vous agacera au plus haut point, le bon et généreux Atul réchauffera l’ambiance par sa seule présence. Et c’est bien souvent avec déchirement qu’il faudra les conduire au Seuil Éternel, pour leur dernier voyage. Spiritfarer est un très beau jeu, poignant, et profondément humain. Notez que cette édition Switch est la Farewell Edition, qui comprend le jeu et tous les DLC.

Vous pouvez faire des câlins à tout le monde dans Spiritfarer

3. Disco Elysium – The Final Cut à 13 € au lieu de 39 €

Disco Elysium est un jeu vidéo sorti en 2021, développé et édité par le studio ZA/UM. Le titre est un mélange de jeu de rôle textuel et de point and click, qui puise son inspiration des jeux de rôle traditionnels, avec lancer de dés. Vous incarnez un policier amnésique qui se réveille avec une sacrée gueule de bois. Après une courte introduction, vous et votre collègue, Kim Kitsuragi, allez devoir élucider un meurtre, dans une ambiance de polar proche des films noirs des années 40- 50 et les séries policières bien nerveuses, façon True Détective. Attention toutefois, vous êtes dans ce qui s’apparente à un RPG majoritairement constitué de textes à lire et de choix narratifs aux multiples ramifications. Pas de combats dans Disco Elysium, si ce n’est à base de réparties savamment placées dans une écriture d’une intelligence exceptionnelle. La sublime direction artistique du titre accompagne votre histoire, qui sera sûrement différente de celles d’autres joueuses et joueurs, le long des 40 h que dure l’aventure.

Les textes seront peut -être un peu difficiles à lire en mode portable // Source : steam

4. Cult of the Lamb à 16 € au lieu de 24 €

Cult of the Lamb est un jeu vidéo d’aventure-roguelike, développé par Massive Monster et édité par Devolver Digital, sorti en 2022. Vous incarnez un agneau qui échappe à la mort et devient l’apôtre d’une divinité. Vous fondez alors un culte que vous devrez gérer, en récoltant des ressources dans des phases d’action et d’exploration. Vous devrez aussi vous assurer que vos adeptes ont une terre où dormir et de quoi manger, dans des phases de gestion. Les graphismes colorés et le parti pris artistique donnent vie à ce culte, fait de petits animaux dévots tout mignons. Les mécaniques de construction de base et les combats nerveux pendant l’exploration font un mélange détonnant et profondément addictif.

Cult of the Lamb, entre Diablo et Animal Crossing // Source : capture d’écran

