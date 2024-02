Nintendo organise un premier Direct en 2024. Il sera centré sur des jeux Switch développés par les studios tiers. De quoi alimenter la console pendant quelques mois avant la pré-retraite ?

Les prises de parole se succèdent au cours de ce premier trimestre 2024. On a déjà eu Microsoft, avec un Developer_Direct, puis Sony, et son State of Play bien garni. C’est maintenant au tour de Nintendo de diffuser son premier Direct de l’année. Non, on n’y verra pas la Switch 2 ou l’ombre d’un nouveau jeu Mario (ou Zelda) : ce sera un petit événement sur le catalogue tiers.

Comment suivre le Nintendo Direct centré sur les jeux Switch ?

Nintendo a choisi un horaire plutôt cool pour ce Direct, puisqu’il sera diffusé peu avant le goûter. Une bonne manière de se mettre en appétit et, surtout, de ne pas sacrifier sa soirée. La présentation durera 25 minutes.

Quand ? À partir de 15h (heure de Paris), le jeudi mercredi 21 février 2024 ;

À partir de 15h (heure de Paris), le jeudi mercredi 21 février 2024 ; Où ? Ici, sur le site de Nintendo ou sur YouTube.

Ici, sur le site de Nintendo ou sur YouTube. Quoi ? La présentation des futurs jeux Switch développés par d’autres studios que Nintendo.

Nintendo Direct du 21 février 2024 // Source : Nintendo

Un jeu Xbox chez Nintendo ?

Ce premier Direct de l’année pour Nintendo est ce qu’on appelle un « Partner Showcase », soit une présentation exclusivement centrée sur « les jeux édités et développés par les partenaires de Nintendo ». En somme : pas de Mario, pas de Peach, pas de Zelda… On devrait en tout cas en savoir plus sur le calendrier de sorties prévu pour le premier semestre de cette année.

On pourrait bien voir Xbox passer une courte tête pour annoncer l’arrivée d’un de ses jeux sur Nintendo Switch (ce qui ne serait pas une première). Il y a quelques jours, Microsoft a indiqué que quatre titres arriveront prochainement sur les autres plateformes — sans les nommer. Des productions comme Hi-Fi Rush ou encore Sea of Thieves sont candidates, et ils auraient leur place sur Nintendo Switch.

On rappelle que ce Nintendo Direct: Partner Showcase sera suivi la semaine prochaine par un autre présentation, centrée sur la saga Pokémon cette fois (le 27 février, à 15h). En somme, alors que Nintendo n’est toujours pas décidé à officialiser une nouvelle console, la Switch ne fait que repousser l’échéance.

Ce que l’on est sûr de voir : des jeux Switch qui arriveront pendant le premier semestre.

: des jeux Switch qui arriveront pendant le premier semestre. Ce que l’on aimerait bien voir : l’un des quatre jeux Xbox.

: l’un des quatre jeux Xbox. Ce que l’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : la Switch 2.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.