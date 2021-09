Nintendo va proposer un deuxième abonnement pour jouer en ligne. Il ajoutera quelques bonus à celui existant, grâce à un « Pack additionnel ». Qu'est-ce que ça veut dire ?

Durant son Direct diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi 24 septembre 2021, Nintendo a fait part de sa nouvelle invention pour faire de l’argent : un « Pack additionnel » pour son abonnement Switch Online — indispensable pour jouer en ligne à la Switch. Derrière ce nom rappelant les extensions déjà proposées dans certains jeux pour gonfler le contenu se cache une ligne de bonus supplémentaires pour le service. Bonus qu’il faudra… payer.

Le Nintendo Switch Online + Pack additionnel est donc un autre abonnement, qui ne supprime pas celui de base mais l’agrémente pour qui aurait envie de lâcher quelques euros supplémentaires. Il est attendu pour octobre, avec une grille tarifaire encore inconnue — il faudra patienter pour se faire un avis.

Nintendo invente le DLC pour les abonnements

Comment fonctionne le Pack additionnel du Nintendo Switch Online ?

Le Pack additionnel s’apparente à une nouvelle formule pour le Nintendo Switch Online. Dans l’esprit, il fait penser au volet Ultimate du Xbox Game Pass : pour quelques euros de plus, on accède à d’autres fonctionnalités. En somme, rien n’empêchera les propriétaires d’une Switch de se contenter de l’abonnement de base.

Qu’apporte le Pack additionnel du Nintendo Switch Online ?

« Ce nouvel abonnement offre tous les avantages de l’abonnement actuel au service Nintendo Switch Online », indique Nintendo. Outre le jeu en ligne, le Nintendo Switch Online permet d’accéder à un catalogue de vieux jeux (des consoles Nintendo et Super Nintendo) et de profiter des sauvegardes dans le cloud — entre autres bonus.

Pour l’heure, le Pack additionnel ajoute des jeux de la Nintendo 64 et de la Mega Drive. Pour retrouver les sensations d’antan, la firme nippone a déjà annoncé la commercialisation de manettes sans fil reproduisant celles des deux consoles. Il faudra payer 49,99 € par exemplaire.

À quels jeux pourra-t-on jouer avec le Pack additionnel du Nintendo Switch Online ?

Nintendo a déjà listé 9 jeux pour la Nintendo 64 :

Super Mario 64

Mario Kart 64

Star Fox 64

Yoshi’s Story

The Legend of Zelda : Ocarina of Time

WinBack : Covert Operations

Mario Tennis

Dr. Mario 64

Sin and Punishment

D’autres sont à venir, comme Banjo-Kazooie, The Legend of Zelda : Majora’s Mask ou encore F-Zero X.

Pour la Mega Drive, on parle de la sélection suivante au lancement :

Castlevania Bloodlines

Contra : Hard Corps

Dr. Robotnick’s Mean Bean Machine

Ecco The Dolphin

Golden Axe

Gunstar Heroes

Musha

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III

Sonic The Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Strider

Combien coûtera le Pack additionnel du Nintendo Switch Online ?

Nintendo n’a rien dit sur le prix du Nintendo Switch Online + Pack additionnel, sinon qu’il en parlera au moment de la sortie. On rappelle les tarifs de la formule de base : 3,99 € pour un mois, 7,99 € pour trois mois, 19,99 € pour un an et 34,99 € pour l’offre famille. « Les personnes disposant d’un abonnement en cours pourront le modifier pour souscrire à l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel », précise la multinationale.

Quand sortira le Pack additionnel du Nintendo Switch Online ?

Octobre 2021, à une date inconnue.

Crédit photo de la une : Nintendo Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo