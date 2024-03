[Deal du jour] Si vous en avez assez de jouer avec des Joy Con, la manette Pro de la Switch est l’accessoire indispensable. Elle offre une meilleure prise en main et convient pour de longues cessions de jeu. Elle devient plus intéressante en promotion.

C’est quoi, la promotion sur la manette Pro pour la Switch ?

La manette Nintendo Switch Pro sans fil est commercialisée 89,99 € à sa sortie, et actuellement vendue 69,99 € sur la boutique officielle de Nintendo. Amazon la propose en ce moment au prix de 53,05 €.

C’est quoi, cette manette Pro ?

La manette Pro possède un format et un design bien plus classique que les Joy Con de la Switch. Si vous êtes allergique à ces derniers, nul doute que vous trouverez la prise en main de ce modèle Pro bien plus agréable. Ses dimensions de 106 mm x 152 mm x 60 mm pour un poids de 246 g procurent une excellente ergonomie, et le pad est en effet plus adapté à de longues cessions de jeu.

Sans se hisser au niveau de la DualSense de la PlayStation 5, ses vibrations HD permettent tout de même une expérience de jeu optimale et plus d’immersion qu’avec les Joy Con. Notez que la manette Pro peut lire les Amiibos.

La manette Pro offre une très bonne prise en main // Source : Nintendo

Est-ce que ce pad sans fil pour la Switch vaut le coup à ce prix ?

53 € pour la meilleure manette Switch, mais aussi une des meilleures manettes Pro tout court, c’est une très bonne affaire. En plus de la Switch, vous pourrez aussi la connecter à un appareil Android facilement, via le Bluetooth.

Gros point fort de ce modèle Pro : son autonomie proche de 40 heures. À côté de la DualSense et de ses huit petites heures, c’est assurément une durée plus que confortable. Elle se recharge en six heures via USB-C. Notez que vous pourrez toujours l’utiliser lorsqu’elle charge grâce à son câble de 1,50 m.

Pour jouer avec votre manette

👉 Notre guide des meilleurs jeux Switch en 2024

