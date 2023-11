[Deal du jour] La Switch aussi a le droit à ses packs. Pour le Black Friday, les Switch OLED et Switch Lite sont actuellement proposées avec un jeu, ou sont simplement en promotion.

Si vous souhaitez passer à la dernière génération de consoles, le prix des machines de Sony et Microsoft peut être un frein. La Switch n’a certes pas la puissance de ses deux concurrentes, mais reste une excellente console, surtout avec son prix plus contenu. Et ses excellents jeux.

Quelles offres pour la Switch ?

La Switch OLED + Super mario Bros. Wonder

La Switch modèle OLED Edition Mario Rouge est au prix de 199,99 € sur La Fnac. Si vous ajoutez le jeu Super mario Bros. Wonder au panier, normalement au prix de 59,99 €, il passe à 29,99 €.

La Switch Lite est le modèle haut de gamme de la console de Nintendo. Bien que son design et ses finitions changent peu du modèle classique, le plastique de la coque est moins lisse et plus agréable à prendre en main et les boutons sont mieux intégrés. Le nouvel écran OLED est plus grand de 0,8″, et offre une image plus nette, avec de meilleurs contrastes ainsi que de plus jolies couleurs.

Mario Wonder à moins de 30 € avec la Switch OLED // Source : Montage Numerama

Comme d’habitude, l’histoire de ce nouveau Mario est un prétexte à une aventure haute en couleur, dans un univers mignon et coloré, comme sait si bien les faire Nintendo. Vous êtes cette fois libre d’arpenter comme bon vous semble les nouveaux mondes présents dans le jeu. Une sorte de petit monde ouvert, moins cloisonné que les épisodes précédents, et qui apporte une touche de liberté agréable. Les fleurs prodiges vous permettent de vous équiper de costumes spéciaux, ou de vous transformer en animal. Une excellente idée qui dynamise la formule. Le jeu est jouable jusqu’à quatre joueurs.

Switch OLED + Mario Kart 8 Deluxe

Le pack avec la Switch OLED et le jeu Mario Kart 8 Deluxe est au prix de 310,49 € au lieu de 409,98 € (349,99 € pour la console + 59,99 € pour le jeu).

Pack Mario Kart 8 Deluxe et Sitch OLED // Source : Montage Numerama

Le pack comprend le jeu Mario Kart 8 Deluxe qu’on ne présente plus. Cette version Switch est jouable à plusieurs et garantit de nombreuses heures de jeu en famille ou entre amis. Pour les plus jeunes joueuses et joueurs, il existe un mode Assisté pour les aider à parcourir les circuits. Depuis la dernière mise à jour du jeu, disponible depuis le 9 novembre 2023, Mario Kart 8 Deluxe compte 96 circuits et plus de 48 personnages pour des heures de courses.

Switch classique + Nintendo Switch Sports

Le pack avec la Switch Classique et le jeu Nintendo Switch Sports est au prix de 267,99 € en livraison, sur le site de Carrefour.

Switch Sport est un jeu de sport qui se joue avec le mouvement des Joy-Con, comme le culte Wii Sports à l’époque. Vous pourrez manier les Joy-Con comme une raquette de tennis, lancer vos boules de bowling pour tenter un strike, ou encore participer à une séance de tirs au but, grâce à la sangle de jambe incluse. Le jeu propose des activités variées, plus ou moins réussies. Même si tous les sports ne se valent pas, Switch Sports animera parfaitement une soirée gaming entre amis ou en famille.

Switch Lite + Animal Crossing New Horizons

Le pack avec la Switch Lite, avec Animal Crossing New Horizon offert, est au prix de 199,99 € sur La Fnac.

La Nintendo Switch Lite est une version seulement portable, et donc non hybride, de la Switch classique. Ce modèle est plus compact et facile à prendre en main, y compris pour les plus jeunes joueuses et joueurs. Sa dalle LCD de 5,5 pouces et d’une définition HD de 1280 × 720 pixels offre une qualité d’image suffisante, malgré un manque de luminosité. Cette Switch Lite, baptisée Méli et Mélo Hawaï, est aux couleurs du jeu Animal Crossing. Le design de cette édition reprend la teinte turquoise et les paysages tropicaux de l’île.

Switch Lite ACNH // Source : Montage Numerama

En ce qui concerne Animal Crossing New Horizon, le jeu prend place sur une île habitée par d’adorables animaux, où vous débarquez un beau matin. Vous passerez la plupart de votre temps à cueillir des fleurs, ramasser des fruits ou des coquillages, construire du mobilier, et parler à vos voisins. En dehors d’une jouabilité un brin frustrante, Animal Crossing New Horizon est un jeu cosy et agréable, qui donne le sourire.

