Plus d’un mois après sa sortie, Kpop Demon Hunters continue de pulvériser tous les records de Netflix. Pour continuer sur votre lancée, après cette épopée musicale, voici 5 films d’animation similaires qui devraient vous plaire, à découvrir en streaming.

« You know together we’re glowin’, gonna be, gonna be golden » : à moins d’avoir vécu dans une grotte ces dernières semaines, vous n’avez pas pu passer à côté du phénomène Kpop Demon Hunters et de ses musiques qui restent en tête durant des jours entiers. Véritable succès surprise pour Netflix, ce film d’animation autour de chanteuses de k-pop, qui combattent les démons en secret, pulvérise actuellement tous les records.

Il est même devenu l’un des quatre longs-métrages les plus vus de la plateforme de streaming, d’après Variety. Si vous avez été, vous aussi, emporté par la vague provoquée par Rumi, Mira et Zoey, voici 5 films d’animation comme Kpop Demon Hunters à dévorer sans modération.

Nimona sur Netflix

Une animation à couper le souffle, des personnages mis à l’écart de la société, un message d’amour et d’acceptation de soi… Kpop Demon Hunters partage de nombreux points communs avec Nimona, autre pépite du catalogue Netflix. On y découvre les pouvoirs d’une adolescente rebelle, qui peut se métamorphoser à sa guise, en une fraction de secondes. Rejetée par les autres, elle décide d’entrer en guerre contre le monde entier aux côtés d’un chevalier, accusé à tort de meurtre.

Et leur rencontre va évidemment faire des étincelles… Aussi absurde que déchirant, Nimona est un petit bijou d’animation qui nous prend aux tripes, entre deux blagues absolument hilarantes. Ce n’est pas pour rien si cette ode aux accents queer s’est taillé une place de choix dans notre guide des meilleurs films disponibles sur Netflix : Nimona est un véritable baume pour le cœur et pour l’âme, en plus d’être un excellent divertissement. Que demander de plus ?

Les Mitchell contre les Machines sur Netflix

Avant de nous livrer Kpop Demon Hunters, le studio Sony Pictures Animation avait déjà frappé avec un feu d’artifice de couleurs et de créativité : Les Mitchell contre les Machines. Véritable phénomène à sa sortie, en 2021, ce long-métrage complètement déjanté nous emmenait à la rencontre d’une famille dysfonctionnelle, sur le point d’entamer un joyeux road-trip. Des vacances qui vont rapidement se transformer en cauchemar lorsqu’un virus informatique prend le contrôle de l’humanité et que les Mitchell deviennent les seuls survivants de la Terre…

Bourrée de références aux classiques du septième art, Les Mitchell contre les Machines emprunte aussi bien à Wall-E qu’à Mad Max ou Les Gremlins. Loin d’être une simple leçon de morale autour de l’importance de la famille, ce film d’animation s’éloigne des narrations plus basiques pour développer un univers comique extrêmement riche, qui nous en met plein les yeux à chaque seconde. Petit bonus : le chien est absolument génial, à l’image du chat légèrement névrosé de Kpop Demon Hunters.

Alerte Rouge sur Disney+

Comment parler de Kpop Demon Hunters sans évoquer le dessin-animé Pixar qui a rendu justice aux fans de boys band, comme il se doit ? En 2022, Alerte Rouge débarquait ainsi sur Disney+ dans l’indifférence générale, malgré ses immenses qualités. L’histoire de Mei, une adolescente qui se transforme malencontreusement en panda roux à chaque émotion forte, nous a pourtant touchés en plein cœur, grâce à une animation soignée et à un propos vraiment original.

Pixar en profitait même pour briser quelques tabous au passage, dont celui des règles à l’écran, tout en développant une narration rendant parfaitement hommage aux fans et à leur passion débordante, loin du cliché des jeunes filles hystériques. Et que dire des 4*Town, le boys band fictif du film, qui ressemble drôlement aux Saja Boys de Kpop Demon Hunters et dont les musiques restent aussi longtemps en tête après le visionnage ?

La Reine des Neiges sur Disney+

Netflix n’a visiblement pas peur des mots. Face à l’immense succès de Kpop Demon Hunters, la plateforme de streaming a ainsi comparé sa poule aux œufs d’or à un autre carton d’audience : La Reine des Neiges. Alors que Netflix envisage visiblement de transformer son petit bijou d’animation en franchise, avec plusieurs suites déjà sur les rails, il est donc temps de redécouvrir le classique des studios Disney.

On y suit évidemment le destin d’Anna et Elsa, deux sœurs que tout oppose, alors que de mystérieux pouvoirs magiques les séparent et plongent leur royaume dans un hiver éternel… Bien avant Kpop Demon Hunters, La Reine des Neiges nous abreuvait déjà d’une bande originale extrêmement entraînante, qui reste toujours gravée dans nos mémoires. Alors, prêts à enchaîner un karaoké de Golden, puis de Libérée, Délivrée ?

Spider Man : New Generation sur Prime Video

Impossible de terminer cette sélection sans mettre en lumière le chef-d’œuvre ultime de Sony Pictures Animation, celui qui a posé les bases de Kpop Demon Hunters, à sa façon : Spider-Man : New Generation, bien sûr. Les aventures de Miles Morales ont ainsi fait l’effet d’une bombe dans le petit monde bien codifié de l’animation, rabattant toutes les cartes du genre pour imposer son propre style, en mélangeant de nombreuses techniques artistiques pour mieux nous éblouir. Mais ce film de super-héros ne se contente pas d’être une immense bouffée d’air frais ainsi qu’une source d’inspiration infinie pour de futurs projets animés, non.

Il fait aussi exploser les conventions bien rigides de Marvel, en utilisant les bases du multiverse pour rendre même Peter Parker un brin ringard. Spider-Man : New Generation est ainsi une satire savoureuse du célèbre personnage, en plus d’être un film d’action particulièrement réussi. Un régal pour les yeux, comme pour les oreilles.

