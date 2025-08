Lecture Zen Résumer l'article

Le plus gros événement de speedrun du Japon ne proposera aucun défi sur les jeux de Nintendo. Le géant vidéoludique nippon a contacté les organisateurs pour faire valoir ses droits en matière de propriété intellectuelle.

Nintendo tient dur comme fer à sa propriété intellectuelle, épisode 150. Ces dernières années, on a pu constater à quel point la firme nippone ne plaisante pas quand il s’agit de faire valoir ses droits. Y compris lorsqu’il s’agit de faire disparaître les scans d’un guide officiel malgré sa disparation des rayons depuis des lustres. Sa dernière action ? Empêcher un événement de speedrun de proposer des tentatives de record avec ses jeux.

Cela fait déjà quelques mois que les passionnés de speedrun (un type de défi où il faut finir un jeu le plus vite possible, avec ou sans conditions) savent qu’il n’y aura ni Mario ni Link lors de l’édition été 2025 du RTA in Japan — le plus gros évènement du genre au Japon. Mais il a fallu attendre le 4 août pour obtenir des clarifications, souligne Automaton. Sur le site officiel, les organisateurs ont révélé le comportement étonnant de Nintendo vis-à-vis de l’événement.

Nintendo a menacé un gros événement de speedrun au Japon

Par le passé, RTA in Japan s’est toujours appuyé sur le catalogue de Nintendo, certains titres étant d’excellents candidats pour le speedrun, tel Super Mario 64. Mais la structure était dans l’illégalité aux yeux de Nintendo. Le 13 juin 2025, les organisateurs ont reçu un avertissement : « Pour qu’une entité juridique utilise les jeux de Nintendo, des permissions sont requises. »

Nintendo à gauche, les autres à droite. // Source : Nintendo

Pire, pour que les organisateurs de RTA in Japan puissent faire appel à des jeux Nintendo, il faut demander des approbations au cas par cas. Voilà pourquoi ils ont préféré lâcher l’affaire pour cette édition 2025, le timing étant beaucoup trop serré (l’événement prend place du 9 au 15 août). Ce, alors que les productions Nintendo sont parmi les plus populaires chez les speedrunners et les fans (Super Mario 64, encore lui).

D’aucuns se demanderaient en quoi RTA in Japan constitue un souci pour Nintendo, alors qu’il s’agit d’une initiative caritative qui récolte des fonds pour des causes justes et, accessoirement, met en avant son héritage sans aucune contrepartie. C’est son statut juridique d’association à but non lucratif qui pousse Nintendo à agir. Bien évidemment, RTA in Japan compte agir dans le futur pour faire revenir les jeux Nintendo, et adaptera d’ailleurs ses règles en conséquence. Cela reste un frein pénalisant pour une belle association, fondée en 2019 et qui est devenue une entité juridique en 2020. Nintendo n’est simplement pas du genre à faire des sentiments.

