Un artiste a imaginé un rendu HD-2D pour Clair Obscur: Expedition 33, le chef-d’œuvre de Sandfall Interactive. Cette réinterprétation graphique vaut le détour.

Clair Obscur: Expedition 33 est assurément l’un des temps forts de cette année 2025. Développé par le studio français Sandfall Interactive, le jeu a massivement su convaincre avec sa relecture moderne des RPG japonais. Naturellement, il a aussi nourri l’imaginaire d’artistes désireux de lui rendre hommage, à leur manière. C’est le cas d’Arunco qui a imaginé à quoi pourrait ressembler Clair Obscur: Expedition 33 avec un rendu HD-2D en pixel art.

Le résultat vaut le détour. Surtout, il est tout à fait à propos. Passionnés par les RPG, les développeurs de Sandfall Interactive ont été biberonnés aux productions signées Square Enix, qui a fait du HD-2D un art — et même une marque — avec des jeux comme Octopath Traveler. Il vise à intégrer des personnages en 2D au sein d’environnements en 3D, le tout saupoudré d’effets visuels avancés, en particulier sur les éclairages. Avec sa relecture de Clair Obscur: Expedition 33, Arunco a marqué les esprits : sa publication X datant du 26 juin a dépassé les 450 000 vues et les 17 000 likes.

Clair Obscur: Expedition 33. // Source : Kepler Interactive

C’est Clair Obscur: Expedition 33 comme vous ne l’avez jamais vu

Dans une interview accordée à Polygon et publiée le 2 août, Arunco révèle sa source d’inspiration principale. Sans surprise, il s’agit bien d’Octopath Traveler ! « Cela m’a scotché de voir à quel point les jeux en pixel art peuvent être beaux avec les technologies d’aujourd’hui. » Grand passionné d’animation et de jeux vidéo, il estime que le HD-2D offre une « manière unique de mettre à jour les vieux RPG sans perdre le charme qui en fait des titres rétro », a-t-il témoigné.

La tâche la plus dure a été de transformer des personnages ultra-détaillés en 3D en quelques amas de pixels : « Je devais faire rentrer les visages des personnages dans un carré de 12 x 12 pixels, donc je ne pouvais pas les faire aussi détaillés que voulu. Et, dans le même temps, je devais rendre chaque personnage unique et reconnaissable en plaçant chaque pixel de couleur au bon endroit », a-t-il relevé.

Clair Obscur: Expedition 33 en 2D-HD // Source : Compte X de Arunco

À en juger par l’image, on reconnaît sans souci les différentes héroïnes et les différents héros de Clair Obscur: Expedition 33.

Cependant, Arunco triche un peu : normalement, on ne peut pas contrôler plus de trois personnages à la fois dans un combat, mais il a tenu à mettre les six ensemble. « Cela aurait été dommage de ne pas mettre tous les personnages sur le même artwork », glisse-t-il. Il ne pensait pas faire un tel buzz avec sa création. Désormais, il envisage d’en faire un autre, articulé autour de l’affrontement face à la Peintresse.

Le rendu HD-2D sied parfaitement à Clair Obscur: Expedition 33 (ça le rend plus mignon, ce qui contraste avec les thématiques graves que le titre aborde), qui est le point culminant de multiples inspirations. « S’il était sorti en RPG en pixel art, j’y aurais quand même joué. Mais je pense que le rendu réaliste aide à s’immerger dedans et le rend plus émotionnel », conclut Arunco.

