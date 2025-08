Lecture Zen Résumer l'article

Plus d’un an après sa sortie au cinéma, Fall Guy, l’un des meilleurs films de l’année 2024, qui met en scène Ryan Gosling (Barbie) et Emily Blunt (Le Diable s’habille en Prada) débarque sur Netflix. L’occasion de découvrir cette comédie d’action sans prise de tête, parfaite pour la période estivale.

Ryan Gosling qui enchaîne les cascades pour un film d’action avant de devoir retrouver une star disparue, puis de pleurer sur une musique de Taylor Swift, ça vous dit ? Voilà le scénario complètement loufoque de The Fall Guy, comédie colorée complètement passée inaperçue lors de sa sortie, en 2024.

Comme on vous le disait déjà en décembre, il s’agit pourtant de l’un des meilleurs films de l’année, qui est désormais sur Netflix.

De quoi parle The Fall Guy ?

Colt Seavers est l’un des cascadeurs les plus doués de sa génération et la doublure de Tom Ryder, l’une des stars les plus en vogue d’Hollywood. Après un grave accident de tournage, il décide de tout quitter du jour au lendemain. Tout bascule lorsqu’il se retrouve engagé sur Metalstorm, le tout premier long-métrage réalisé par son ancienne petite amie, Jody. Colt va alors devoir se transformer en détective privé, le temps d’enquêter sur la mystérieuse disparition de Tom, qui incarne le personnage principal du film…

Ryan Gosling (Barbie) interprète ce cascadeur à toutes épreuves, prêt à conduire n’importe quelle voiture de courses ou à s’enflammer littéralement sur place. Il forme un duo absolument savoureux avec Emily Blunt (Oppenheimer), devant la caméra de David Leitch, qui avait déjà réalisé l’excellent Bullet Train.

Les cascades sont impressionnantes dans The Fall Guy // Source : Universal Pictures

Le film The Fall Guy vaut-il vraiment le coup d’œil ?

Si vous cherchez un film intellectuel, qui vous permettra de réfléchir au sens de la vie, vous pouvez passer votre chemin. Si vous souhaitez simplement vous détendre devant un bon mélange de comédie, de romance et d’action, The Fall Guy sera fait pour vous. Ici, les blagues font instantanément mouche, les séquences d’action sont impressionnantes et les cascades sont évidemment soignées.

Il faut dire que David Leitch, le réalisateur, a lui-même été cascadeur par le passé et que le film constitue donc un hommage vibrant à la profession, injustement snobée par Hollywood, qui n’accorde même pas de catégorie aux Oscars pour les professionnels du secteur.

Une démarche qui différencie The Fall Guy des blockbusters estivaux habituels : le long-métrage est ainsi une véritable lettre d’amour au cinéma et aux petites mains invisibles qui donnent vie à nos œuvres préférées. Bien sûr, le film ne se prend pas au sérieux pour autant : chaque scène est l’occasion de tourner en dérision les personnages ou l’intrigue, avec des dialogues au timing comique impeccable et des situations toujours plus improbables.

Ryan Gosling, toujours au top. // Source : Universal Pictures

C’est précisément pour ça qu’on aime The Fall Guy : il n’a jamais peur d’aller loin dans le burlesque, sans jamais tomber dans le ridicule. Cerise sur le gâteau : Ryan Gosling et Emily Blunt forment un duo à l’alchimie instantanée, se complétant aussi bien dans les séquences de baston que dans les instants plus romantiques. The Fall Guy est un divertissement sans prétention, sans prise de tête, qui trouvera parfaitement sa place dans votre programme estival.

Et puis, voir Ryan Gosling pleurer sur une chanson de Taylor Swift, ça n’a pas de prix.

Où regarder le film The Fall Guy en streaming ?

Plus d’un an après sa sortie en salles, The Fall Guy est enfin disponible en streaming. Le film a ainsi été mis en ligne sur Netflix le 1ᵉʳ août 2025.

