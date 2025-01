Lecture Zen Résumer l'article

Du 3 au 5 janvier 2025, le service de streaming Apple TV+ est exceptionnellement gratuit. Dans cet article, Numerama vous recommande plusieurs pépites disponibles sur le service de streaming, qu’il vous faut absolument regarder !

Pour fêter la nouvelle année, Apple fait de quelque chose rare dans l’industrie du streaming : devenir gratuit.

Du 3 au 5 janvier, l’intégralité du catalogue d’Apple TV+ sera accessible gratuitement, alors qu’il coûte habituellement 9,99 euros par mois. Une opération de communication bien huilée qui pourrait pousser de nombreuses personnes à s’abonner après avoir découvert l’incroyable qualité des contenus du géant américain. Quels sont les meilleurs contenus à voir sur Apple TV+ ? Voici une sélection des meilleurs programmes proposés par la marque.

Comment regarder Apple TV+ gratuitement ?

Avant de vous dévoiler notre sélection, répondons d’abord à une question pratique : comment accéder à Apple TV+ ?

Le service de streaming est accessible sur les iPhone, iPad et Mac (application TV), mais aussi sur les téléviseurs connectés (Samsung, LG, Sony, Philips, Freebox, etc.). On peut aussi installer Apple TV+ sur sa PlayStation ou sa Xbox ou sur son ordinateur Windows. Il n’y a que sur Android qu’Apple TV+ n’est pas disponible, mais il existe un site tv.apple.com pour accéder aux programmes. La seule condition est de se connecter à un compte Apple, ce qui est gratuit.

Les appareils sur lesquels Apple TV+ est disponible. // Source : Numerama

Les meilleures séries Apple TV+

Depuis son lancement en 2019, Apple TV+ est reconnu pour la qualité de ses programmes qui, avec ceux de HBO, font partie des plus primés dans le monde. Voici une sélection de contenus à commencer sur la plateforme :

Severance, un chef-d’œuvre sur le point d’avoir une saison 2

Lancée en 2022, Severance est une des meilleures séries d’Apple TV+. Elle raconte l’histoire d’une société dystopique où un implant cérébral séparerait les souvenirs en deux, pour dissocier sa vie personnelle et son travail. Derrière de longs couloirs blancs, et l’angoissante vie d’une équipe qui ne sait pas trop sur quoi elle travaille, se cachent plusieurs mystères et une étonnante critique de notre société.

Après trois ans d’attente, Severance va avoir une suite le 17 janvier 2025. On vous encourage fortement à binge-watcher la saison 1 pour vous mettre à jour.

Severance et ses longs couloirs blancs. // Source : Apple TV+

Shrinking, votre future série préférée

Shrinking est une série méconnue, malgré son incroyable qualité d’écriture. Il s’agit à la fois d’une comédie et d’un programme d’une grande profondeur, dans lequel on rigole à peu près 200 fois par épisode grâce à des personnages aussi bien écrits que fous. Shrinking suit la vie de psychologues et de leur entourage, qui doivent eux-mêmes gérer leurs problèmes (le personnage principal a perdu sa femme et doit élever sa fille seule). Son casting frôle la perfection, avec un Harrison Ford en psychologue ronchon que l’on ne peut qu’adorer.

Harrison Ford et Jason Segel dans Shrinking. Spoiler : ils sont tous fous. // Source : Apple TV+

Ted Lasso, la série la plus connue d’Apple TV+

Si vous n’avez jamais regardé Ted Lasso, la gratuité d’Apple TV+ est un moment opportun pour découvrir ce personnage culte. N’ayez pas peur si vous n’aimez pas le football : le scénario de cette série n’est pas ce qui la rend si importante. Ted Lasso prétend raconter l’histoire d’un entraîneur de football américain venu entrainer une équipe de football en Angleterre… mais en réalité une série sur la gentillesse et les relations humaines, avec un gros accent mis sur la santé mentale. Ses scénaristes sont les mêmes que Shrinking, avec des personnages tous très attachants. On vous prévient : vous risquez de devenir fans de Ted.

Ted Lasso. // Source : Apple TV+

For All Mankind, et si les Soviétiques avaient marché sur la Lune ?

For All Mankind est l’uchronie parfaite pour les amateurs d’histoire et de science-fiction. Cette série imagine ce qu’aurait été le monde si l’URSS avait remporté la course à l’espace en étant la première à poser un pied sur la Lune. Un simple changement dans la chronologie historique qui déclenche une réécriture passionnante de l’Histoire moderne, signée Ronald D. Moore, le génie derrière Battlestar Galactica.

For All Mankind, saison 2. // Source : Apple TV+

Franklin : Michael Douglas dans le vieux Paris

Bonus pour les amateurs d’histoire : Franklin, qui a été tournée en France, raconte l’histoire d’un Benjamin Franklin en mission pour obtenir l’aide de Louis XVI dans l’indépendance des États-Unis. On y retrouve Michael Douglas et un casting mi-français, mi-américain, avec de magnifiques images de Paris et de Versailles.

Franklin s’illustre par la beauté de ses décors et de ses costumes. // Source : Apple TV+

Dickinson, une comédie poétique

Dickinson revisite la jeunesse de la poétesse Emily Dickinson avec un style audacieux et moderne. Portée par Hailee Steinfeld, la série mêle dialogues contemporains, musique actuelle et costumes d’époque pour explorer les aspirations et les frustrations d’une femme en avance sur son temps. Un mélange unique de comédie, de drame et de poésie à savourer.

Emily Dickinson, interprétée par Hailee Streinfield. // Source : Apple TV+

The Buccaneers, le Bridgerton version Apple

Si vous aimez les intrigues romantiques et les décors somptueux, The Buccaneers est fait pour vous. Ce drame suit un groupe d’Américaines à Londres, bien décidées à bousculer les traditions de l’aristocratie anglaise. Entre scandales, passions et costumes luxueux, la série offre une alternative captivante à Bridgerton, avec une touche de féminisme moderne.

The Buccaneers. // Source : Apple TV+

Silo, un thriller post-apocalyptique haletant

Dans un monde où l’humanité vit recluse dans un immense silo souterrain, des secrets enfouis menacent de tout faire basculer. Silo est un thriller dystopique qui joue habilement avec le suspense et les révélations, explorant les thèmes du pouvoir, du mensonge et de la survie. Bonne nouvelle : elle vient d’être renouvelée pour deux nouvelles saisons.

Rebecca Ferguson dans Silo // Source : Apple TV+

Pachinko, une fresque émouvante sur plusieurs générations

Adapté du best-seller éponyme, Pachinko raconte l’histoire bouleversante d’une famille coréenne confrontée à l’exil et à la résilience sur plusieurs décennies. Visuellement époustouflante, la série mêle drames historiques et récits intimes pour offrir une réflexion poignante sur l’identité et l’héritage. Une œuvre magistrale à ne pas manquer.

Pachinko démarre en Corée du Sud au 20e siècle. // Source : Apple TV+

Les meilleurs films Apple TV+

Apple TV+ propose aussi des films. Il y en a plusieurs dizaines sur la plateforme, mais nous en avons retenu deux :

Luck, un presque-Pixar

Luck est un film d’animation qui semble tout droit sorti de l’univers Pixar, avec son esthétique soignée et son histoire touchante. C’est normal : c’est John Lasseter, l’ex-cerveau de la firme d’animation, qui s’en est occupé. Il suit les aventures de Sam, une jeune femme malchanceuse qui découvre un monde caché où la chance et la malchance sont fabriquées. Un film parfait pour les familles.

Luck ressemble à un Pixar. // Source : Apple TV+

Tetris, un film étrangement réussi

Tetris raconte l’histoire vraie derrière l’un des jeux vidéo les plus célèbres au monde. Ce film mêle espionnage, tensions politiques et drame personnel pour retracer comment un simple jeu, né en URSS, a conquis la planète. Porté par Taron Egerton dans le rôle de Henk Rogers, l’homme qui a sécurisé les droits de Tetris, ce film surprend par son rythme effréné et son esthétique rétro qui rappelle les premiers jours du gaming.

Tetris // Source : Apple TV+

Après son week-end gratuit, Apple TV+ coûtera 9,99 euros par mois. Le service est aussi inclus dans les offres Canal+, si vous souhaitez poursuivre un contenu tout juste découvert.

