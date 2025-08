Lecture Zen Résumer l'article

Près de trois ans après une première saison qui a explosé tous les compteurs chez Netflix, Mercredi revient enfin sur nos écrans pour jouer à nouveau avec nous, le temps d’une saison 2. Et les 4 épisodes que nous avons pu dévorer, en avant-première, laissent entrevoir une bonne nouvelle : le personnage est enfin redevenu l’adolescente gothique que l’on aime tant. Voici notre critique, garantie sans spoilers.

Quelques notes de violoncelle, un uniforme noir de jais, deux tresses parfaitement exécutées, et des yeux perçants, qui ne fatiguent jamais : pas de doute, Mercredi est bel et bien de retour chez les mortels. Pour sa saison 2, la fille de la famille Addams continue d’enquêter sur de mystérieux meurtres avec un nouvel objectif en tête : empêcher le décès tragique de sa colocataire, Enid. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu dans les 4 premiers épisodes qui seront mis en ligne ce 6 août 2025, toujours sur Netflix.

Des aventures que nous avons pu voir en avant-première et qui montrent que Mercredi a bien grandi depuis ses dernières péripéties, il y a près de trois ans. Débarrassée de ses stupides triangles amoureux, l’héroïne gothique trouve enfin toute la place de s’exprimer dans cette première partie de saison 2. En attendant la suite, à partir du 3 septembre, voici notre avis, sans spoilers, sur le grand retour de Mercredi Addams.

Pour aller plus loin Mercredi est déjà renouvelée pour une saison 3 sur Netflix

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mercredi prend enfin toute la place qu’elle mérite

Dès les premières secondes de la saison 2, Mercredi nous annonce la couleur : elle n’a clairement plus le temps pour les enfantillages. Alors qu’elle passe le portique d’un aéroport, elle nous montre tout son attirail : des couteaux, des engins de torture et des armes en tout genre. Son objectif ? Retrouver un tueur en série qui sévit depuis des décennies, grâce à ses pouvoirs surnaturels de medium. Et leur rencontre, autour de poupées franchement inquiétantes, se termine plutôt dans un bain de sang qu’autour d’un joyeux dîner.

Dites au revoir aux prétendants amoureux ridicules qui lui couraient après dans la saison 1 : pour ces nouveaux épisodes, Mercredi choisit plutôt le chemin de la violence et du sarcasme à toutes épreuves. Et c’est bien là l’immense qualité de cette saison 2 : l’héroïne de la famille Addams se libère enfin des carcans bien trop étroits imposés par Netflix, pour retrouver sa personnalité gothique, jusqu’au bout des ongles. La série s’amuse même de sa propre popularité, elle qui a explosé tous les compteurs pour devenir la plus vue de tous les temps sur la plateforme de streaming.

Mercredi en a ras-le-bol d’être votre héroïne préférée, et elle l’affirme haut et fort dans la saison 2 // Source : Netflix

Une mise en abyme bienvenue, qui sert de métaphore au propre chemin de Mercredi, brûlant littéralement tout derrière elle, pour repartir de zéro avec des intrigues plus matures et beaucoup plus horrifiques. Elle le dit d’ailleurs elle-même : « Ne me mettez pas sur un piédestal ou je le réduirai en cendres ». Message reçu cinq sur cinq, Mercredi.

On fête Halloween bien avant l’heure

Si vous espériez regarder la saison 2 de Mercredi avec vos jeunes adolescents, soyez prévenus : la série Netflix met le paquet sur les éléments d’épouvante, avec des créatures plus vraies que nature. Loin de l’affreux Hyde des précédents épisodes, qui pouvait même prêter à rire avec son design absolument grotesque, ces nouveaux chapitres prennent le parti de nous faire trembler, grâce à des monstres bien plus réalistes et franchement dégoûtants.

L’académie Nevermore est ainsi le théâtre de nombreuses séquences qui filent la chair de poule, entre prémonitions macabres, larmes noires, portes qui grincent, orbites vides, morts-vivants ou encore attaques de corbeaux à la manière des Oiseaux d’Hitchcock. L’atmosphère de cette saison 2 est donc beaucoup plus horrifique que la première, qui manquait justement d’une légère touche funeste.

Prêts à frissonner ? // Source : Netflix

Le premier épisode, réalisé par Tim Burton, donne bien sûr le ton, avec de magnifiques séquences animées en noir et blanc, qui rappellent les grandes heures de Frankenweenie. Sur ce point, le timing de Netflix est d’ailleurs extrêmement étrange : on aurait tellement aimé découvrir ces nouveaux récits pendant l’automne, pile à temps pour les traditionnels frissons d’Halloween, plutôt que durant la période estivale, alors que le soleil est encore à son zénith. Littéralement deux salles, deux ambiances.

Des dialogues savoureux pour des intrigues bancales

S’il est indéniable que Mercredi a enfin retrouvé la raison et qu’elle s’amuse à nouveau avec ses passe-temps macabres préférés dans cette saison 2, les intrigues, elles, restent toujours assez décevantes. Alors, certes, on prend plaisir à suivre la fille de la famille Addams dans ses différentes investigations. Mais est-ce réellement suffisant, lorsque les retournements de situation sont extrêmement prévisibles et que l’on ne s’inquiète jamais du sort des personnages principaux ?

Il faut avouer que nous avons été légèrement déçus par les fils narratifs tirés dans cette deuxième saison, qui choisit de proposer un lieu ou une mésaventure en particulier à chaque épisode. Résultat : ce fonctionnement rend l’ensemble plutôt bancal et les quatre premiers chapitres sont franchement inégaux.

La Famille Addams au grand complet // Source : Jonathan Hession/Netflix

Au-delà de l’enquête principale de Mercredi, les intrigues secondaires sont d’ailleurs inutiles, au mieux, inintéressantes, au pire. À force de trop vouloir en faire, entre action, fantastique, horreur, comédie et drame familial, la production nous perd ainsi dans un labyrinthe de possibilités un brin vertigineux et pas toujours passionnant.

Espérons que la fin de la saison 2, attendue pour le 3 septembre, pourra remonter le niveau. Mais en attendant, ne boudons pas notre plaisir : les dialogues de la série Netflix sont si bien écrits et l’humour morbide de l’héroïne fonctionne si bien, que l’on se laisse volontiers porter par les envies mortelles de Mercredi, le temps de quelques heures.

Pour aller plus loin Les meilleures séries à voir en famille sur Netflix

Le verdict 7/10 Mercredi, saison 2 Voir la fiche On a aimé Mercredi est enfin gothique

Les dialogues, au top

Le générique, sublime

Un soupçon d’horreur parfaitement dosé

La Chose au début de chaque épisode

Les musiques au violoncelle

Morticia et Mercredi ❤️ On a moins aimé Des intrigues bancales

Des twists prévisibles Après trois ans d’absence, Mercredi Addams revient enfin nous jouer de mauvais tours dans une saison 2 extrêmement attendue par les fans. Si les intrigues restent inégales, on peut tout de même célébrer une excellente nouvelle : l’héroïne a enfin retrouvé la raison ainsi que sa personnalité profondément gothique. Résultat : les triangles amoureux ont laissé place à toujours plus de sarcasme, de dialogues qui sonnent comme de la poésie et de séquences horrifiques. Vivement la suite.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Prime Video, HBO Max… : quelle est la meilleure plateforme de streaming en 2025 ? Découvrez notre comparateur

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama