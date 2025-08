Lecture Zen Résumer l'article

Le casting de Starfighter, futur film de la saga Star Wars avec Ryan Gosling dans le rôle principal, prend de l’épaisseur. Il vient surtout de trouver son grand méchant, incarné par Matt Smith.

Ryan Gosling face à Matt Smith : voilà une perspective alléchante que nous promet le film Star Wars: Starfighter. Selon Deadline, la prochaine histoire se déroulant dans l’univers de science-fiction imaginé par George Lucas a trouvé son grand méchant. Celui-ci sera incarné par le charismatique Matt Smith, notamment vu dans la série House of the Dragon.

Officialisé en avril 2025 et réalisé par Shawn Levy (Deadpool & Wolverine), Star Wars: Starfighter se déroulera cinq ans après les événements de l’épisode 9 — L’Ascension de Skywalker. Les détails exacts de son scénario ne sont pas connus, mais il y aura a priori des vaisseaux, des pilotes et des voyages dans l’espace. Outre Ryan Gosling et Matt Smith, on retrouvera Mia Goth au casting.

Ryan Gosling et Shawn Levy. // Source : Lucasfilm

Matt Smith en futur grand méchant Star Wars ? On signe

Ce sera une belle revanche pour Matt Smith, qui aurait déjà dû apparaître dans la saga. En effet, il était bel et bien au casting de L’Ascension de Skywalker, avant de disparaître sans explication. Selon diverses théories et indiscrétions, par exemple du côté du site GeekTyrant, Matt Smith aurait été initialement engagé pour jouer un personnage lié à l’empereur Palpatine (version jeune ? Fils ? Autre incarnation ?).

Le 11e Docteur de Matt Smith. // Source : BBC

Dans une interview datant de 2021 et accordée au podcast Happy Sad Confused, Matt Smith avait révélé que son rôle était hyper important, susceptible de créer « un grand bouleversement dans l’histoire de la franchise ».

Un commentaire flou qui appuie bien évidemment les thèses concernant l’empereur Palpatine — qui reste le grand méchant des trois trilogies et fait son grand retour dans l’épisode 9. Ce rôle mystérieux a finalement été coupé du script final. À l’époque, et malgré la déception, Matt Smith ne fermait pas la porte à Star Wars. Et voilà qu’elle est désormais rouverte.

Attendu pour le mois de mai 2027, Star Wars: Starfighter débutera normalement son tournage dès cet automne. Il fait partie des nombreux projets prévus par Disney pour alimenter la machine Star Wars dans les années à venir.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama