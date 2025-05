Lecture Zen Résumer l'article

La fameuse série Netflix sur la fille de la famille Addams a propulsé la jeune comédienne au sommet. Mais cette soudaine popularité, acquise grâce à Mercredi, a également été très difficile à vivre pour Jenna Ortega.

Depuis 2022, Jenna Ortega est littéralement partout, de Scream à Beetlejuice Beetlejuice en passant par la série qui l’a révélée au monde entier : Mercredi. Le carton de Netflix a complètement bouleversé sa vie et sa carrière, lui permettant de s’imposer tout en haut de la liste des jeunes actrices à suivre.

Mais cette ascension fulgurante, qui va se poursuivre grâce à la saison 2, dont la sortie est imminente, possède aussi une face beaucoup plus sombre pour la comédienne de 22 ans.

« Je n’étais pas heureuse après Mercredi »

Dans un long entretien accordé à Harper’s Bazaar, Jenna Ortega s’est ainsi confiée sur sa célébrité instantanée, juste après la saison 1 de Mercredi : « Pour être totalement honnête, après la série, j’ai tenté de comprendre tout ce qui se passait autour de moi, mais je n’étais pas heureuse. Avec la pression et toute l’attention qui pesait sur moi, pour quelqu’un qui est plutôt introvertie, ça a été très intense et effrayant. »

La série Netflix a en effet atteint des sommets de popularité, devenant la série anglophone la plus vue de tous les temps sur la plateforme de streaming, avec plus de 250 millions de vues. À titre de comparaison, la deuxième place revient à la saison 4 de Stranger Things, bien loin derrière, avec 140 millions de vues.

Jenna Ortega est bluffante dans le rôle de Mercredi Addams // Source : Netflix

Face à cette notoriété extrême, Jenna Ortega a même pris la décision de revenir aux bases, avec un téléphone à clapet : « J’ai connu une période réellement difficile avec les réseaux sociaux. Ça me dégoûtait vraiment. »

Alors que ses mouvements étaient scrutés jusque dans les moindres détails par la presse et les fans, elle s’est sentie « extrêmement incomprise », estimant que « la position de harceleur était devenue très populaire » : « Le fait d’être du mauvais côté de toutes ces rumeurs m’a ouvert les yeux ».

« Mercredi est une outsider »

Il faut dire que la jeune comédienne n’avait que 18 ans lorsqu’elle a entamé, seule et loin de chez elle, le tournage de Mercredi en Roumanie : « À la télévision, tout avance si vite. Ils écrivent les scripts et on tourne les épisodes : tout est mélangé. C’est très facile de se sentir comme une simple marionnette. On se sent si vulnérable. J’ai tenu le rôle de plusieurs personnages récurrents dans des séries, donc je sais ce que c’est d’être plongée dans les ténèbres, en tant qu’actrice. Je n’avais pas vraiment de place au milieu de tout ça. »

Mais Jenna Ortega commence enfin à trouver sa voix, puisqu’elle est désormais la productrice de Mercredi : « Je m’assois pendant les réunions, j’écoute et j’apprends. Je tente toujours de trouver mon équilibre dans ce domaine-là. »

Mercredi et Enid dans la série Netflix // Source : Netflix

Une nouvelle fonction, qui ne l’empêche pas de se sentir parfois enfermée dans un rôle d’adolescente : « Je travaille sur une série que je vais continuer à incarner durant des années, dans laquelle je joue une lycéenne. Mais je suis aussi une jeune femme. […] On ne se sent pas toujours prise au sérieux. Lorsque je porte mon uniforme d’écolière… Il y a quelque chose de très condescendant à cela. Et aussi, lorsque l’on est petite, les gens vous regardent déjà de haut, physiquement. »

Pour autant, Jenna Ortega adore jouer la fille de la famille Addams, connue pour son honnêteté en toutes circonstances et sa misanthropie : « Si l’on pouvait parler à tout le monde comme Mercredi, en disant ce que l’on pense vraiment, ce serait génial ! Elle, elle se fiche de tout. C’est plutôt drôle quand on y pense. C’est une outsider, mais maintenant, elle se retrouve sur ces mugs, ces paquets de céréales et ces tee-shirts. Je me dis qu’elle aurait détesté cela ! »

