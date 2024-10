Lecture Zen Résumer l'article

Le choix des deux showrunners, J. D Payne et Patrick McKay, au sujet de l’identité de l’Étranger dans Les Anneaux de pouvoir peut se justifier. Il pose toutefois un gros problème de cohérence chronologique. Mais il existe des solutions pour tout rabibocher.

La série Les Anneaux de pouvoir a fait un choix audacieux avec l’identité de l’Étranger, révélée à la toute fin de l’épisode 8 de la saison 2. On peut le comprendre : le personnage incarné par l’acteur anglais Daniel Weyman est central dans Le Seigneur des anneaux. Il est aussi adoré des fans et du public, étant fort charismatique.

Mais, c’est aussi un vrai nid à embrouilles.

L’Étranger des Anneaux de pouvoir est Gandalf

Vous le savez si vous lisez ces lignes : l’Étranger est donc Gandalf. Les deux showrunners ont finalement privilégié cette piste plutôt que celle d’un des deux mages bleus (ou même pour une voie encore plus improbable, comme Saroumane ou bien un sorcier totalement inédit). Problème : il y a un souci de chronologie.

La série se passe au milieu du Deuxième Âge, tandis que les récits de J.R.R. Tolkien racontent que Gandalf arrive en Terre du Milieu environ un millier d’années après le début du Troisième Âge. Ce n’est pas la seule différence : les personnes rencontrées, la façon d’arriver dans ce continent, les régions visitées… Il y a de vrais écarts.

L’Étranger est donc Gandalf. // Source : Amazon Prime Video

Comment, dès lors, rabibocher la série avec le légendaire de Tolkien ? Une première piste est de consulter les autres écrits de l’écrivain britannique, au-delà des romans et des appendices. Il s’avère que l’auteur a laissé, dans des manuscrits, une piste suggérant que Gandalf a potentiellement déjà visité la Terre du Milieu, avant son arrivée officielle.

Une décision assumée par les showrunners

C’est justement là-dessus que se sont appuyés les deux showrunners, J. D Payne et Patrick McKay, pour aller dans cette direction.

Sans doute faudra-t-il attendre la saison 3 des Anneaux de pouvoir ou l’une des deux suivantes pour découvrir de quelle manière la série parviendra, en fin de compte, à redonner une cohérence sur le passé de Gandalf avec ce qui a été établi dans les romans. En tout cas, les deux showrunners assument à fond cette décision, qui leur parait meilleure pour le show.

À ce stade, tout ce que l’on peut imaginer est de l’ordre de la spéculation, si on veut recoller les morceaux. Outre l’écart temporel, il faudra aussi trouver une explication valable pour rapprocher le Gandalf de la série, qui a voyagé à l’est de la Terre du Milieu, et celui de Tolkien qui n’est pas censé y avoir mis les pieds.

Comment pourrait-on recoller les morceaux avec Le Seigneur des anneaux ?

Hasardons-nous toutefois à imaginer un évènement qui surviendrait durant les trois saisons suivantes.

Gandalf, maintenant qu’il sait qui il est et quelle est sa mission, fera peut-être face au magicien sombre (il s’agit peut-être de Saroumane, compte tenu des partis pris de la série) ou bien à Sauron. Si l’on prend en considération les appendices et les romans, Gandalf ne pourra pas gagner immédiatement face au Seigneur des ténèbres. Une défaite apparaît inévitable.

On pourrait dès lors imaginer que Gandalf, face à la puissance de Sauron (qui, en outre, aura peut-être l’Anneau Unique à ce moment-là), mourra, ou bien se fera renvoyer de là d’où il vient. Le magicien est originaire d’une terre très lointaine, au-delà de l’océan occidental. On y trouve le continent d’Aman, là où se situe le royaume légendaire du Valinor.

Quand tu consultes le lore pour tout recoller. // Source : News Line Cinema / Seigneur des Anneaux

Gandalf possède une nature surnaturelle et immortelle : il appartient à un groupe de créatures appelées Maiar. Ils peuvent être vus comme des sortes d’anges, qui sont au service de divinités plus puissantes, les Valar. Ensemble, ces deux ordres forment un groupe appelé Ainur. C’est ce qui explique pourquoi Gandalf maîtrise la magie.

On sait que Gandalf a déjà perdu la vie une fois et a été ressuscité — c’est au moment d’affronter et de terrasser le Balrog de la Moria, qu’on appelle le Fléau de Durin. Il a été renvoyé en Terre du Milieu parce que sa mission de contrer Sauron n’a pas été achevée. Il est revenu avec une puissance accrue, passant de Gandalf le Gris à Gandalf le Blanc.

Cette résurrection dans les romans du Seigneur des anneaux offre de fait aux showrunners la possibilité d’utiliser le même artifice pour la série. Cela permettrait donc de dégager une solution pour faire revenir Gandalf en Terre du Milieu au Troisième Âge, de la façon dont les romans l’indiquent. On raccrocherait ainsi tous les wagons.

Une amnésie bien pratique ?

On sait en outre qu’il existe des pouvoirs qui permettent de propulser certaines menaces aux confins du monde. Souvenez-vous de cette scène dans la trilogie du Hobbit entre Galadriel et Sauron. Quand ce dernier apparaît face à l’Elfe, celle-ci déploie son pouvoir et projette le Seigneur des ténèbres. On le voit alors filer dans le ciel, comme un orage grondant.

Certaines rencontres pourraient poser problème si elles surviennent. // Source : Amazon Prime Video

Qu’il soit simplement renvoyé à Valinor, via ce type de pouvoir, ou bien qu’il perde la vie pour ensuite revenir d’outre-tombe, il y aura deux autres points qu’il faudra également traiter :

sa mémoire, d’abord.

Dans les œuvres de Tolkien, Gandalf affirme n’avoir jamais mis les pieds à l’est du monde (alors qu’il s’y trouve dans la série). Il faudra peut-être le rendre amnésique sur son passage en Terre du Milieu durant le Deuxième Âge, afin que ses dires ne soient plus invalidés. C’est une astuce facile pour tout « remettre » à zéro.

ses interlocuteurs, ensuite.

Dans la série, Gandalf n’a croisé que des personnes vivant à l’est de la Terre du Milieu. Comme la notoriété de Gandalf ne se forge qu’au Troisième Âge, il lui faudra éviter de croiser durant le Deuxième Âge des personnages qu’il est censé retrouver plus tard. On pense surtout aux Elfes et à leur longévité extrême (Galadriel, Elrond).

Il faudra patienter au minimum deux ans, avec la sortie de la saison 3, si elle est confirmée, pour savoir si cette piste sera suivie. Mais cela pourrait fonctionner, en reconnectant à la fois le légendaire de Tolkien, les écrits qu’il a rédigés, notamment à la fin de sa vie, et la série, qui se permet parfois des libertés importantes.

