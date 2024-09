Lecture Zen Résumer l'article

En regardant attentivement certains plans de la saison 2 des Anneaux de pouvoir, des fans ont remarqué un indice qui crédibilise une théorie sur l’identité du « dark wizard ». Si cela se confirme, cela rejoindrait d’autres éléments établis dans le légendaire et que l’on connaissait déjà sur ce personnage.

Depuis qu’il est apparu dans la deuxième saison des Anneaux de pouvoir, le mystérieux sorcier vivant à l’est de la Terre du Milieu est l’objet de diverses spéculations. Puisque son identité n’est pas encore révélée, une chasse aux indices est lancée. S’agit-il de l’un des cinq mages de l’ordre auquel Gandalf et Saroumane appartiennent ? Si oui, lequel est-ce ?

La suite contient des spoilers.

Gare à vous.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’hypothèse Saroumane pour le « dark wizard »

Comment voir les Anneaux de Pouvoir en streaming ? L’abonnement à Prime Video est intégré à Amazon Prime.

Beaucoup misent sur une version sombre de Saroumane, en raison de sa ressemblance. On pense notamment à sa silhouette, la teinte de ses cheveux et de sa barbe, ses voyages à l’est du monde, son caractère, ainsi que l’impression qu’il est en Terre du Milieu depuis plus longtemps que l’Étranger — or, les mages arrivent dans un ordre précis, Saroumane en tête.

Mais cette piste a aussi ses faiblesses : d’abord, Saroumane n’est pas censé être là au Deuxième Âge, période durant laquelle se passe la série. Il n’est pas non plus censé être aussi machiavélique à ce moment-là. Et puis, cela serait un peu paresseux comme développement narratif — outre que cela viendrait percuter le légendaire installé par J.R.R. Tolkien.

Un mage bleu qui a mal tourné ?

L’autre hypothèse qui se dessine est qu’il pourrait s’agir d’un mage bleu — il en existe deux, surnommés Alatar et Pallando. Des éléments soutiennent cette éventualité, dont un indice visuel remarquable, décelé le 1er septembre par un internaute : dans plusieurs scènes qui impliquent ce « dark wizard » ou qui se déroulent dans sa sphère d’influence, on voit du bleu.

Des peintures bleues ont été vues sur des armures d’autochtones qui se trouvent dans le Rhûn, une région aride et désertique, mal documentée par les peuples de la Terre du Milieu. Cette région est habitée par les Orientais, qui savent monter des oliphants, des espèces d’éléphants géants. La région se situe au nord du Mordor.

Dans le fond, des robes qui tirent vers le bleu. // Source : Amazon Prime Video

Cette marque bleue se retrouve aussi sur des étoles, sur des chevaux, mais aussi sur les robes de certaines acolytes qui entourent le « dark wizard ». En arrière-plan, la teinte des vêtements tire vers cette couleur. Reste que toutes les acolytes ne sont pas vêtues ainsi : certaines portent du blanc, d’autres du gris (deux couleurs aussi associées aux mages).

Il est établi que les deux mages bleus (surnommés Ithryn Luin en sindarin, une langue elfique) sont arrivés après Saroumane en Terre du Milieu, mais avant Gandalf. On sait aussi que leurs actions dans ce monde se sont surtout déployées à l’est, c’est-à-dire dans des régions mal connues, comme le Rhûn — ils n’ont quasiment pas œuvré à l’ouest.

Différentes touches de bleu. // Source : Amazon Prime Video

À supposer que l’Étranger est bien Gandalf (ce qui n’est pas démontré dans la série à ce stade), on peut arguer qu’il ne serait pas surprenant que ce « dark wizard » soit davantage installé dans le monde : il a son repaire et ses troupes. Cela rend plausible l’idée que ce sorcier est l’un des deux mages bleus, en raison de leur arrivée antérieure.

Bien sûr, le problème chronologique soulevé pour Gandalf et Saroumane s’applique aussi aux deux mages bleus : ils ne devraient pas être ici au Deuxième Âge. Reste que les showrunners ont glissé une indication lourde de sens : « Parfois, il faut comprimer les dates et déplacer les choses ». De quoi laisser la porte ouverte à une réécriture du lore.

Une peinture bleue sur la patte d’un cheval. // Source : Amazon Prime Video

Le destin mystérieux et sombre des mages bleus

On ne connait presque pas la destinée d’Allatar et Pallando dans l’œuvre de Tolkien, ce qui laisse le champ libre aux showrunners. Dans Le dictionnaire Tolkien, paru aux éditions du CNRS et piloté par Vincent Ferré, universitaire reconnu pour son expertise sur l’œuvre de J. R. R. Tolkien, des indications confortent l’hypothèse d’un des deux mages bleus.

Il est dit que Tolkien présume que les mages bleus ont échoué, succombant peut-être aussi au désir de pouvoir ou aux séductions de Sauron. Il est aussi relevé que les mages bleus sont allés l’un à l’est et l’autre au sud. Compte tenu de ce que dit et sait le « dark wizard », et vu son attitude, il a tout l’air d’un mage bleu qui a mal tourné.

Reste, enfin, une dernière éventualité : ce « dark wizard » est simplement un membre supplémentaire de l’ordre des mages, au-delà des cinq que l’on connaissait déjà. Pourquoi pas. Comme le signale Le dictionnaire Tolkien, « leur nombre est mal connu, mais l’histoire en retient cinq ». Cela peut laisser la place à un sixième membre. Réponse prochainement.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !