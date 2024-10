Lecture Zen Résumer l'article

La série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir a confirmé l’identité de l’Étranger, que beaucoup soupçonnaient depuis le début. Le personnage, joué par Daniel Weyman, apprend son nom dans l’épisode final de la saison 2. La décision des showrunners d’aller dans cette direction pose-t-elle un problème vis-à-vis du légendaire de Tolkien ?

Le huitième et dernier épisode de la saison 2 des Anneaux de pouvoir a été diffusé le 3 octobre 2024 et l’identité de l’étranger est désormais révélée. De fait, cela met fin à un long jeu de piste qui a démarré durant la première saison. Deux théories s’affrontaient : soit il s’agissait de Gandalf, soit c’était en fait l’un des deux mages bleus. Les showrunners ont tranché.

La suite contient des spoilers sur l’épisode 8 de la saison 2 des Anneaux de pouvoir.

Tournez les talons si vous ne voulez rien savoir.

L’Étranger est Gandalf dans Les Anneaux de pouvoir

Tant pis pour les partisans de la théorie des mages bleus. L’Étranger est bien Gandalf. Le personnage prononce ce nom lors d’un échange avec le fort mystérieux Tom Bombadil. Ce dernier avait déjà glissé un indice en ce sens dans un épisode précédent. Il y en avait d’ailleurs d’autres au fil de la série qui pointaient vers la piste du magicien gris.

Il faut le reconnaître, cette décision est surprenante à plus d’un titre. Dans le canon établi par J.R.R. Tolkien, des éléments indiquent quand et comment Gandalf débarque en Terre du Milieu.

Il arrive durant le Troisième Âge (et non au Deuxième, période de la série) ;

Il apparaît d’abord aux Havres Gris, dans le Lindon (et non plus loin dans les terres) ;

Il arrive a priori normalement en Terre du Milieu (non en tombant du ciel, comme une météorite) ;

Il n’est pas établi que Gandalf souffre d’amnésie, contrairement à l’approche de la série ;

Il est accueilli par l’Elfe charpentier Círdan (et non réceptionné par des hobbits nomades) ;

Gandalf a affirmé n’avoir jamais voyagé à l’est de la Terre du Milieu, alors que c’est là que l’intrigue avec l’Étranger se déploie ;

Le Gandalf tel qu’il apparaît dans la trilogie du Seigneur des anneaux. // Source : New Line Cinema

En outre, l’ordre des magiciens (istari) auquel appartient Gandalf compte plusieurs membres. Deux autres sont connus, Saroumane et Radagast. On sait aussi qu’il en existe deux autres, surnommés les mages bleus. On sait aussi que ces deux personnages, nommés Alatar et Pallando, ont justement été missionnés pour aider l’est de la Terre du Milieu.

Il existait un autre argument en faveur de la piste des mages bleus. Dans des notes postérieures écrites par J.R.R. Tolkien, l’écrivain britannique a fixé l’arrivée de ces deux sorciers (aussi surnommés Morinehtar et Rómestámo, soit respectivement « Tueur de ténèbres » et « Secours de l’Est ») durant le Deuxième Âge.

De plus, il est établi que Gandalf arrive en Terre du Milieu après ses autres camarades. Même si la série Les Anneaux de pouvoir est une série qui prend des libertés, pour des raisons créatives, d’adaptation ou de droits, il semblait improbable de réécrire la chronologie concernant l’arrivée de Gandalf. C’est un personnage trop important.

C’était bien Gandalf. // Source : Amazon Prime Video

En somme, la série avait la place pour suivre plutôt la piste d’un des deux mages bleus. Après tout, on sait qu’ils arrivent en Terre du Milieu l’un après l’autre, et non ensemble. En outre, ils n’étaient pas connus à l’ouest de la Terre du Milieu, contrairement à Gandalf, ce qui s’accordait avec l’intrigue se déplaçant à Rhûn, c’est-à-dire à l’est.

En raison de ces éléments, la théorie pariant sur Gandalf nous paraissait fort périlleuse, et cela, dès 2022. Par ailleurs, on pouvait estimer que sur un plan narratif, c’était quelque peu paresseux de convoquer la figure de Gandalf au lieu de proposer quelque chose d’inédit et de plus audacieux. C’était oublier l’aura du sorcier et son potentiel marketing.

Ce que Tolkien a écrit et envisagé pour Gandalf aux Deuxième et Troisième Âge

Reste une question : est-ce que le choix des showrunners piétine J.R.R Tolkien ? De prime abord, la série apparaît en infraction avec le légendaire. Toujours dans les appendices, il est indiqué que les mages arrivent environ mille ans après le début du Troisième Âge (et donc environ 3300 ans après les évènements de la série).

Le fait est qu’il est arrivé à Tolkien de changer d’avis, de se tromper (comme le problème de ros) ou de créer une énigme avec un même nom pour deux personnages séparés par des milliers d’années (le cas Glorfindel). C’est la même chose avec les mages bleus. Des notes postérieures ont plutôt fixé leur arrivée en Terre du Milieu au Deuxième Âge, et non plus au Troisième.

On peut trouver une même contradiction sur Gandalf. Dans les « ultimes écrits » de J.R.R. Tolkien, survenus dans la dernière année avant sa mort (septembre 1973), l’écrivain a glissé des indications suggérant que Gandalf a pu se rendre en Terre du Milieu dès le Deuxième Âge — signe que l’auteur a réfléchi à la question.

Ces derniers écrits ont été publiés en 1996 dans l’ouvrage The Peoples of Middle-earth (non traduit en français). Il s’agit du douzième volume de la série de l’Histoire de la Terre du Milieu, édité par Christopher Tolkien, son fils. On y trouve aussi des textes inachevés, mais aussi des informations sur le Deuxième et le Troisième Âge.

Les informations sur la Terre du Milieu ne figurent pas que dans les romans. Tolkien a aussi phosphoré sur son univers dans des manuscrits annexes. // Source : Pixabay (image recadrée)

Dans ces écrits, on y lit « [qu’il] est probable qu’Olórin [Gandalf, NDLR], comme cela était possible pour l’un des Maiar, avait déjà visité la Terre du Milieu et s’était familiarisé non seulement avec les Elfes Sindarin et les autres habitants de la Terre du Milieu, mais aussi avec les Hommes, mais rien n’a encore été dit à ce sujet. »

Il s’agissait alors d’une réflexion concernant le fameux Glorfindel, ses liens avec Gandalf, et la façon dont le souci a été résolu, via une réincarnation. Il existe également d’autres traces manuscrites dans lesquelles Tolkien a pu établir une possible présence de Gandalf durant le Deuxième Âge. Cela ne signifie pas que c’est canon, mais que ça a été pensé.

Outre l’ouvrage The Peoples of Middle-earth, des indications semblables ont été décelées. Comme l’a résumé un internaute :

Début 1959, Tolkien a établi une chronologie du Premier Âge dans laquelle Gandalf a aidé un évènement appelé la Grande Marche ;

En 1960, un manuscrit mentionne Gandalf dans un évènement qui est rattaché au Deuxième Âge ;

En 1972-1973, Tolkien suggère que Gandalf a pu visiter la Terre du Milieu depuis un moment.

Concernant la première mention, qui fait remonter la présence de Gandalf en Terre du Milieu dès le Premier Âge, elle figure dans The Nature of Middle-earth, un autre ouvrage paru en 2021 (non traduit en français), avec de nombreux textes inédits fournis par Christopher Tolkien. Ce travail a été collecté par Carl F. Hostetter, un spécialiste de Tolkien.

Selon Carl F. Hostetter, les textes reçus ont été qualifiés par Christopher Tolkien « d’essais philologiques tardifs ». L’encyclopédie Tolkiendil indique que l’ouvrage traite de la « ‘nature’ de la Terre du Milieu, dans les deux principaux sens du terme : à la fois métaphysique et naturel/historique ». Ce sont des réflexions de Tolkien sur son œuvre.

Une ouverture exploitée par les showrunners

Ces éléments complémentaires sont-ils susceptibles de renverser le canon et de changer la chronologie de Gandalf ? En tout cas, c’est une ouverture que les showrunners ont exploité, signale le Los Angeles Times le 3 octobre. Patrick McKay et J.D. Payne ont puisé dans les volumes de The History of Middle-earth pour aller dans cette direction.

« Dans le volume 12 de l’Histoire de la Terre du Milieu, [Tolkien] confirme qu’Olórin avait déjà visité la Terre du Milieu. Tolkien a donc laissé ouverte la possibilité que Gandalf soit arrivé avant le Troisième Âge », a déclaré Payne au journal. Pourtant, les showrunners admettent qu’ils ont considéré un temps d’en faire Saroumane ou même un mage bleu.

Du coup, lui, c’est Saroumane, vu comme c’est parti. // Source : Amazon Prime Video

Cependant, ces deux autres possibilités ont été écartées parce que, selon le Los Angeles Times, citant McKay et Payne, elles n’avaient pas de sens pour l’histoire. Manifestement, la décision d’aller dans cette voie a été prise lors du final de la saison 1 et, en conséquence, des répliques particulières, liées à Gandalf, ont été demandées à l’acteur, Daniel Weyman.

« Ils avaient environ cinq répliques différentes qu’ils voulaient que j’enregistre à ce moment-là, dont certaines étaient des répliques de Gandalf et d’autres qui n’auraient jamais été dites auparavant », a-t-il expliqué. « Bien sûr, je savais qu’il y avait là une résonance. Mais selon l’intéressé, il pensait que c’était juste un truc de magiciens. »

« L’idée était qu’il serait bien qu’une phrase de Gandalf soit prononcée par un sorcier inconnu du Second Âge. Avec le temps, c’est devenu un truc de sorcier. Tout cela m’a plu parce qu’à ce moment-là, il n’avait pas de nom et je n’avais pas besoin de le connaître ». C’est au milieu du tournage de la saison 2, finalement, qu’il a su qui il jouait vraiment.

Il ne fait guère de doute que la décision d’insérer Gandalf dans l’aventure, via l’Étranger, sera abondamment commentée. Jusqu’à la saison 3 des Anneaux de pouvoir, sans doute, dont la sortie devrait survenir dans deux ans. Une chose est sûre : les showrunners ont su trouver dans les écrits de Tolkien des arguments soutenant leur parti pris.

