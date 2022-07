Un Balrog de Morgoth apparaît dans la bande-annonce du Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir. Mais une question demeure en suspens : est-il le même Balrog que celui du premier film de la trilogie de Peter Jackson ?

Une nouvelle bande-annonce consacrée au Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir est sortie le 23 juillet. Si ce trailer développe l’intrigue et met un peu plus en scène les protagonistes de la série, il introduit aussi, dans les toutes dernières secondes, un Balrog de Morgoth — un puissant démon de feu qui apparaît entre autres dans le film La Communauté de l’Anneau, sorti en 2001. Mais, est-ce le même monstre enflammé ? Cette hypothèse fait l’objet d’intenses discussions parmi les fans du Seigneur des anneaux. Et la réponse penche aujourd’hui en faveur du non.

Le Balrog de la série Les Anneaux de pouvoir ne serait pas le « Fléau de Durin »

Si La Communauté de l’Anneau se déroule à une époque temporelle appelée le Troisième Âge, la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir doit se passer à un temps bien plus ancien — le Second Âge. Des centaines, des milliers d’années séparent cette période des aventures narrées dans les romans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux.

Les Balrogs existaient déjà bien avant en Terre du Milieu. Ces puissantes créatures démoniaques, appelées également esprit du feu, appartiennent à la race des Maiar, qui sont des créatures surnaturelles. C’est à cette catégorie qu’appartiennent des personnages comme Gandalf, Saroumane ou même Sauron. Les Balrogs sont des Maiar, mais qui ont été corrompus par le mal.

Mais alors, combien sont-ils ? Trois sont identifiés nommément dans l’univers de Tolkien : Gothmog, Lungorthin et Le Fléau de Durin. On ne connaît pas vraiment le nom du dernier, son identité est un mystère : le Fléau de Durin est en fait un surnom que les peuples de la Terre du Milieu lui ont donné, parce que la créature a tué Durin VI, son fils et contraint les Nains à fuir leur cité souterraine.

« Vous ne passerez pas ! ». Gandalf face à un Balrog. // Source : New Line Cinema

Mais il y a fort longtemps, il y en avait bien plus. Lors du Premier Âge, la plupart des Balrogs ont péri durant la Guerre de la Grande Colère, une immense bataille qui s’est étalée sur des dizaines d’années. L’un des rares survivants de cette guerre fut Le Fléau Durin, le Balrog qui apparaît dans le film La Communauté de l’Anneau. Celui-ci s’est exilé dans les mines sombres de la Moria, jusqu’à son réveil accidentel, causé Frodon et le reste de la compagnie. Il finira par combattre Gandalf au sommet de la montagne avant d’être enfin terrassé.

La série Les Anneaux de pouvoir va-t-elle alors dévoiler un autre Balrog rescapé de cette longue guerre ? Les fans sur Reddit débattent de cette hypothèse depuis que le trailer est sorti. Certains estiment que si la série se déroule bien au Second Âge, ce ne peut pas être Le Fléau de Durin, car il est censé être plongé dans un long sommeil aux fins fonds des mines de la Moria.

La réponse sera vraisemblablement connue à partir de septembre, lorsque la série sera diffusée sur Prime Video.