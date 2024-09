Lecture Zen Résumer l'article

L’épisode 5 de la saison 2 des Anneaux de pouvoir se penche sur une structure bien connue des fans du Seigneur des anneaux : les portes de Durin, également appelées portes de la Moria. Elles symbolisent la relation des Elfes et des Nains, et ont une grande importance dans la série de Prime Video.

Elles font la fierté de Narvi, maître-forgeron, et de tous les Nains qui ont déjà eu la chance de les voir : les portes de Durin ont fait leur entrée fracassante dans Les Anneaux de pouvoir, lors de l’épisode 5 de la saison 2, disponible sur Prime Video. Ce nom vous parle ? C’est totalement normal, et la série s’amuse d’ailleurs à faire des clins d’œil aux fans du Seigneur des anneaux.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur l’épisode 5 de la saison 2 des Anneaux de pouvoir, ainsi que sur Le Seigneur des anneaux en général.

« Parlez, ami, et entrez »

De prime abord, on pourrait se dire que les portes de Durin servent juste à marquer l’entrée ouest du royaume souterrain de Khazad-dûm. Pourtant, il ne s’agit pas d’un vulgaire portail donnant accès aux mines naines, mais d’une création hautement plus prestigieuse. On la doit à Narvi. Avec son ami Elfe Celebrimbor, il est à l’origine de cette construction.

Ensemble, ils exploitent le mithril, tant convoité pour concevoir les anneaux de pouvoir, afin de créer une ouverture de plus dans la montagne, et faciliter le trajet entre la forge des Elfes à Ost-in-Edhil, et Khazad-dûm. Celebrimbor, lui, se charge d’utiliser de l’ithildin, matériau créé par les Elfes, et qui a la faculté de briller au contact de la lumière de la lune et des étoiles. Ainsi, cela sert de décoration secrète, pour transmettre un message.

L’Ithildin, matériau visible uniquement au clair de lune // Source : Prime Video

Les inscriptions, écrites en tengwar, une langue elfique, signifient : « Les Portes de Durin, Seigneur de la Moria. Parlez, ami, et entrez. Moi, Narvi, je les ai faites. Celebrimbor de Houssaye a gravé ces signes. »

Comme toutes les portes créées par les Nains, elles sont indétectables de l’extérieur une fois fermées, et se fondent parfaitement dans le décor. Elles ne s’ouvrent qu’au toucher, si on sait les trouver, ainsi qu’à la mention d’un mot de passe spécifique. Ici, le code symbolise l’amitié indéfectible entre les Elfes et les Nains.

Quel est le mot de passe des portes de Durin ?

Avant de s’imposer dans Les Anneaux de pouvoir, ces fameuses portes ont d’abord été d’une importance capitale dans les évènements du Seigneur des anneaux. Souvenez-vous : dans le premier volet, La Communauté de l’Anneau, la troupe formée par Frodon, Sam, Gandalf et leurs amis cherche ainsi à rejoindre la Moria, à savoir les ruines d’une ancienne cité naine de la Terre du Milieu. Il s’agit alors de celles de Khazad-dûm, royaume déchu au Troisième Âge à cause de la cupidité des Nains, qui finissent par réveiller un Balrog, une créature démoniaque.

Les Portes de Durin dans le Seigneur des Anneaux // Source : New Line Cinema

La Communauté de l’Anneau cherche donc à les traverser pour franchir les Montagnes de Brume, grâce aux portes ouest de Durin. Gandalf et Merry déchiffrent alors l’énigme inscrite sur les portes, et découvrent ainsi le mot de passe nécessaire pour les ouvrir. Il s’agit du mot « mellon », qui signifie « ami » en sindarin, une langue elfique. Tiens, tiens, cela vous rappelle-t-il quelque chose ?

L’amitié avant tout

Dans l’épisode 5 de la saison 2 des Anneaux de pouvoir, Narvi présente son chef-d’œuvre à Celebrimbor, ainsi qu’à un parterre de Nains et d’Elfes déjà conquis. Lors de sa description, il précise que les inscriptions seront visibles seulement « au clair de lune » et qu’un mot de passe sera nécessaire pour les ouvrir, « uniquement connu par nos amis ».

Les fameuses portes de Durin dans les Anneaux de pouvoir // Source : Prime Video

On peut y voir ici un clin d’œil à cette fameuse énigme qui a posé quelques difficultés à Gandalf, mais aussi une référence à l’amitié qui a fini par naître entre l’Elfe Legolas et le Nain Gimli au fil de leurs péripéties. Dans Le Retour du roi, troisième volet de la trilogie, les deux compères échangent ainsi quelques mots : « Je n’aurais jamais cru mourir au combat à côté d’un Elfe ! – Et que pensez-vous de mourir aux côtés d’un ami ? ». Narvi en aurait certainement versé une petite larme.

