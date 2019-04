Game of Thrones, c'est déjà 7 saisons et 67 épisodes. Avant le début de la saison 8, on vous résume les événements les plus importants qui ont marqués la série ces dernières années.

Vous avez prévu de regarder la 8e saison de Game of Thrones dès le 14 avril mais ne savez plus trop où on en est ? Parce que Numerama sait qu’il peut être compliqué de se remémorer tous les éléments de la série, nous avons resumé les 67 premiers épisodes de la série, saison par saison.

[Attention : il y aura bien évidemment des spoilers sur chaque saison]

La première saison de la série tirée des livres de George R. R. Martin a été diffusée sur HBO en avril 2011. Depuis, 6 autres saisons sont sorties. Chacune faisait entre 6 et 10 épisodes, d’une durée d’une heure environ en moyenne. Les personnages, les intrigues et les lieux phares de la série ont bien évolué depuis 2011. Ci-dessous, vous trouverez les événements les plus marquants ou décisifs.

Parce que nous avons tous oublié au moins un prénom ou lien de parenté, voici aussi un petit arbre généalogique à garder dans un coin de sa tête, avec les familles Stark et Targaryen…

Et les Baratheon et Lannister.

Maintenant que vous êtes parés, il n’y a plus qu’à se repasser en mémoire chacune des saisons.

Saison 1 Saison 1 : l’éclatement de la famille Stark

Le roi Robert Baratheon cherche un nouveau conseiller (l’autre étant mort) et il demande à un vieil ami d’occuper ce rôle. Ce vieil ami, c’est Eddard « Ned » Stark, le père d’Arya, Sansa, Robb, Bran, Rickon et Jon Snow, son fils bâtard.

Ned est bonne pâte. Il a beau ne pas avoir très envie de devenir Main du roi, il quitte Winterfell pour se rendre auprès de Robert Baratheon, à Port-Réal. Il emmène ses deux filles avec lui. Son fils Bran est en convalescence : il a perdu l’usage de ses jambes après avoir été agressé par Jaime Lannister, qu’il avait surpris en plein ébats avec sa sœur, Cersei.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que « ça tourne mal » à Port-Réal. Robert Baratheon meurt lors d’une partie de chasse. Parce qu’il se dresse contre son successeur illégitime Joffrey, Ned Stark finira par être assassiné sous les yeux de ses filles.

Loin de tout ceci, Bran se réveille en voyant une mystérieuse Corneille à 3 yeux. Ça n’a l’air de rien, mais ça va l’occuper pendant encore quelques saisons… Son frère (enfin, demi-frère) Jon Snow s’engage dans la Garde de nuit, qui protège un mur séparant le monde des vivants de celui des Sauvageons et des Marcheurs blancs.

On découvre enfin le personnage de Daenerys Targaryen. Elle est mariée de force à Khal Drogo, le chef d’une tribu nomade – et reçoit alors 3 œufs de dragon en guise de cadeau. C’est son frère qui décide de cette alliance, dans l’espoir de reconquérir le trône. Il finira par être assassiné par Khal Drogo, qui meurt peu après. Les dragons eux, naissent en pleine forme. Ils sont très choupis, voyez plutôt :

Saison 2 Saison 2 : le temps des alliances

On en apprend plus sur Stannis Baratheon qui nous présente Melisandre, une prêtresse avec des pouvoirs magiques qui veut l’aider à conquérir le Trône de fer et qui, spoilers, ne lui apportera en fait pas grand chose de bon.

Du côté des Stark, l’éclatement familial se poursuit. Sansa est retenue en otage auprès du cruel roi Joffrey. Arya a disparu, Jon Snow visite les terres au nord du Mur et Robb ne pense plus qu’à venger son père.

La saison 2 marque rapidement le temps des alliances, ou plutôt, des tentatives d’alliances. Robb Stark, Stannis Baratheon et Tyrion Lannister veulent rallier à leurs causes respectives Renly Baratheon. Ils donnent tout, pour finalement pas grand chose car Renly finit par être assassiné par Melisandre. Oupsi.

Robb se dit alors qu’il pourrait négocier avec les Lannister : en échange de Jaime, qu’il détient prisonnier, il aimerait libérer Sansa. Cersei s’y oppose, laissant le pauvre Jaime livré à lui-même. L’amant sera cependant relâché par la mère de Robb. Elle pense qu’il lui sera ainsi redevable et qu’il protégera ses filles : Jaime tiendra plutôt bien sa promesse.

Stannis Baratheon est battu à Port-Réal par les Lannister, tandis que Daenerys doit faire face à quelques trahisons, y compris au sein de sa propre équipe. Ses piti dragons sont toujours aussi mignons, mais ils grandissent.

Saison 3 Saison 3 : la saison des mariages

La saison 3 est clairement la saison des mariages : celui que le jeune Joffrey prépare avec Margaery Tyrell, veuve de Renly Baratheon, le mariage forcé de Sansa Stark et Tyrion Lannister, mais aussi celui de Robb avec l’une des filles de la maison Frey. Ce dernier mariage est, cela dit, rapidement écourté. Les Frey trahissent les Stark, tuent Robb et sa mère : ce sont les fameuses « noces pourpres » devant lesquelles on a tous poussé un cri de terreur (ne mentez pas).

La famille Stark ne se porte guère mieux au nord. La garde de nuit est décimée. Jon Snow doit faire face à ses premières désillusions amoureuses (du type : se prendre des flèches envoyées par celle qui fait vibrer son petit cœur d’artichaut), une attaque de Marcheurs blancs et une mutinerie à quelques jours d’intervalle.

Bran continue à parler à des corneilles et on commence déjà à trouver le temps long à ses côtés (déso pas déso).

Pas très loin d’ici, Winterfell est incendié. Theon l’ex-ami des Stark, est pris en otage et torturé. Stannis Baratheon soigne sa période de déprime post-défaite comme il peut en fomentant des sortilèges avec Melisandre.

À côté de tout cela, la conquête de Daenerys a presque l’air d’une promenade de santé. Avec ses dragons et quelques menaces, elle trouve des alliés, se constitue une immense armée et libère les esclaves de villes entières. Yas, queen.

Saison 4 Saison 4 : le roi est mort, vive le roi

Dans la saison 4, l’événement marquant est (encore) un mariage qui tourne mal. Il s’agit cette fois de l’union entre Joffrey et Margaery Tyrell. Au milieu de la cérémonie, le jeune roi savoure une coupe de vin servie par Tyrion Lannister. Cette coupe est empoisonnée et cause sa mort. Tyrion est innocent (on comprend en fait que c’est la grand-mère de la mariée qui tout manigancé) mais aussitôt soupçonné et enfermé. Sansa Stark parvient à s’enfuir, profitant de l’agitation générale. Tyrion fera de même plus tard, grâce à l’aide de Jaime Lannister.

C’est finalement le petit frère de Joffrey, Tommen, qui monte sur le trône, avec Margaery à ses côtés qui semble ravie de fréquenter quelqu’un d’un peu moins cruel et dérangé que son ex-époux – ce qui entre nous, n’était pas bien difficile.

Au nord, la garde de nuit est définitivement en PLS. Elle doit combattre contre les Sauvageons, eux-mêmes menacés par les redoutables Marcheurs blancs. Jon Snow est accusé de traîtrise mais la garde décide tout de même de lui laisser la vie sauve… pour le moment. Il apprend que son frère Bran, qui continue sa formation d’ornithologue, est en vie. Arya de son côté, est prise en otage par un homme qui souhaiterait l’échanger contre une rançon. Ces plans échouent et elle s’enfuit en direction de Braavos.

Daenerys continue à assiéger des villes où les populations sont réduites en esclavage. Occupée par cet emploi du temps chronophage, elle en oublie de faire régner l’ordre dans les autres villes qu’elle a conquis jusqu’à présent. C’est à ce moment-là qu’elle décide de rester sur place, posant ses cartons dans la pyramide de Meereen.

Saison 5 Saison 5 : les Lannister en mauvaise posture

Si la saison 1 était celle du délitement de la famille Stark, la 5e est assurément celle de la famille Lannister. Affectée par les décès de son fils et son père, inquiète pour sa fille Myrcella qui est menacée, Cersei peine à conserver son autorité.

Des fanatiques religieux appelés les Moineaux (cui cui) en profitent pour prendre peu à peu le pouvoir à Port-Réal. Parce qu’elle est plus obsédée par les Tyrell (qu’elle déteste) que cette menace, Cersei va jusqu’à leur fournir des armes. Cela va se retourner contre elle : Cersei est arrêtée par les Moineaux et doit répondre de ses pêchés lors d’une marche en public violente et humiliante.

Daenerys Targaryen doit faire face à la défiance (c’est peu dire) des habitants de Meereen. Tyrion, qui s’était enfui de Port-Réal, parvient à la retrouver et à devenir son conseiller.

Tandis qu’Arya Stark débute une étrange formation pour devenir une « sans-visage », Sansa est mariée malgré elle au nouveau chef de Winterfell, l’horrifiant Ramsay Bolton. Stannis Baratheon, qui a repris du poil de la bête depuis ses précédentes défaites militaires, souhaiterait lancer un assaut sur Winterfell et demande de l’aide à Jon Snow.

Ce dernier a été nommé commandant de la garde de nuit. Il se rend au nord du Mur pour sauver ses anciens ennemis les sauvageons. L’initiative ne plaira guère à ses camarades. Stannis avance vers Winterfell. Il a sacrifié sa fille pour mettre toutes les chances de son côté, comme le lui avait préconisé Melisandre. Son armée est pourtant décimée par celle des Bolton. Il meurt. Sansa profite de nouveau de l’agitation pour s’enfuir.

La saison se termine par l’assassinat de Jon Snow par la garde de nuit, qui l’accuse de trahison. Sur Twitter, les « RT si c’est triste » pleuvent après la diffusion de l’épisode.

Saison 6 Saison 6 : la reconquête du nord

Cersei et Jaime Lannister sont en deuil pour leur fille qu’ils n’ont pas réussi à sauver. Leur fils Tommen noue pendant ce temps-là un accord secret avec les Moineaux pour partager le pouvoir avec lui.

Cersei qui n’est pas du genre à se laisser abattre ou à partager, prépare sa revanche. Elle parvient à reconquérir le pouvoir, même si cela se solde aussi par le suicide de son fils Tommen. Elle est triste, mais reine.

Arya est officiellement une « sans-visage ». Elle décide de rentrer chez elle, dans le nord. Au passage, elle venge son frère Robb en tuant le maître de la maison Frey, le responsable des Noces pourpres. Elle tue aussi ses fils dont elle place la chair dans des tourtes. Top cheffe.

Jon, lui, ressuscite grâce à Melisandre et ses pouvoirs magiques. Ce petit tour parmi les morts l’a visiblement revigoré. À son retour, il décide de condamner à mort ceux qui ont essayé de le tuer, puis il démissionne de la Garde de nuit. Il retrouve sa sœur, Sansa.

On les aurait bien vus partir tous les deux en retraite de yoga quelques temps histoire de se reposer… mais Jon Snow préfère retourner à Winterfell. Allié avec les Sauvageons, il part à l’assaut de l’armée de Ramsay Bolton, qui assassine sous ses yeux son petit frère Rickon. Il gagne la bataille et reprend Winterfell. Sansa profite du fait que Ramsay Bolton ait été fait prisonnier pour aller l’assassiner, à l’aide de ses propres chiens.

L’ensemble des maisons du nord prête allégeance à Jon Snow, qui est nommé « roi du nord ».

Daenerys qui avait été enlevée lors d’une « balade » à dos de dragon nous fait une démonstration du plus bel effet, en montrant qu’elle peut survivre dans les flammes. Elle revient à Meereen et parvient à ré-imposer l’ordre. Elle se trouve au passage de (nombreux) alliés pour aller prendre le pouvoir à Westeros : Yara Greyjoy et son frère Theon, et les Aspics des sables, les Sand.

Bran enfin, sort de sa longue léthargie. La Corneille à 3 yeux l’a bien formé et il peut désormais se promener dans le passé et dans le futur. On se rend compte, à ce moment-là, qu’il va avoir un rôle peut-être un peu plus important que prévu. Ce n’est pas trop tôt.

Saison 7 Saison 7 : tous ensemble, tous ensemble !

Samwell Tarly (Sam), apprend à son ami Jon Snow comment ils pourront ensemble combattre les Marcheurs blancs : avec du verredragon. Il a lu ça dans des livres pendant que tout le monde se battait car Sam, c’est celui qui lit, c’est celui qui ne se bat pas (vous l’avez ?).

Sa compagne découvre elle une autre grande nouvelle, dont elle ne mesure pas de suite l’ampleur : Jon Snow pourrait être un Targaryen, à cause d’un mariage secret… Jon, qui ignore tout de cette nouvelle, décide d’avoir voir Daenerys qui lui a envoyé une invitation. Sur le territoire de cette dernière, il y a en effet pléthore de verredragon.

Arya, Bran et Sansa se retrouvent dans le nord, enfin. Ils ne font pas vraiment de fête, vu qu’ils ont pas mal grandi et beaucoup changé ces dernières années, mais tout est bien qui finit bien (jusqu’à quand ?).

Les Lannister eux, sont seuls. Désespérément seuls. Cersei tente de lutter contre leurs ennemis devenus très nombreux. Elle se sait menacée par Daenerys, qui convoite Westeros et tente de nouer des alliances avec des maisons. Elle laisse notamment entendre à Euron Greyjoy qu’elle l’épousera s’il se joint à son combat.

Ce dernier va se battre contre la flotte de ses frères et sœurs, ralliés à Daenerys, et les Sand. Daenerys de son côté, combat Jaime Lannister, qui s’en prend aux Tyrell. Bref, c’est un peu le bordel : comme dans la saison 2, ça se bat de partout.

Jon se décide alors à aller parler avec Cersei (qui apprend qu’elle est enceinte) pour apaiser les tensions : il sait que la vraie menace est ailleurs, au-delà du Mur. Pour lui prouver, il repart dans le Nord capturer un Marcheur blanc. Cette expédition va lui coûter des proches et surtout, un dragon de Daenerys – ouin. Cersei accepte un armistice, à condition que Jon Snow reste dans le nord et reste neutre. Seulement c’est impossible : Jon a trouvé sa reine, et il s’agit de Daenerys, pour laquelle il commence sérieusement à avoir un crush. Cersei dit alors qu’elle n’aidera personne. Elle achète une armée de mercenaires en secret.

La saison 7 se conclut sur plusieurs interrogations. On voit les Marcheurs blancs briser le Mur grâce au dragon qu’ils ont transformé en dragon-marcheur-blanc. Jon et Daenerys s’échangent des baisers, au moment où l’on apprend qu’ils sont bien tante et neveu. Oupsi (bis). Ça promet pour la saison 8, qui sera diffusée dès le 14 avril sur HBO.

Cet article a été réalisé avec l’aide de Claire Braikeh et Léa Hamadi.