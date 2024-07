Lecture Zen Résumer l'article

Certains dragons d’Elden Ring sont tellement immenses qu’ils ridiculisent les majestueuses et puissantes créatures ailées de la série House of the Dragon.

La série House of the Dragon et le jeu vidéo Elden Ring ont un point commun : on y croise des dragons (ils en possèdent un autre grâce à George R.R. Martin). On en combat même plusieurs dans le RPG développé par FromSoftware, que ce soit dans le jeu de base ou le DLC — intitulé Shadow of the Erdtree. Mais que se passerait si on faisait s’affronter les dragons de chaque œuvre ?

Dans un article publié le 9 juillet, Polygon partage son avis sur la question en se basant sur une vidéo — scientifique — de Zullie the Witch qui montre l’échelle de taille. On y découvre que le studio japonais s’est surpassé dans l’extension d’Elden Ring, en intégrant la dépouille d’un dragon immense. Il est tellement immense qu’il apparaît sur la carte. D’après les estimations de Zullie the Witch, le monstre au nom inconnu titille les 400 mètres de long. C’est colossal.

Vhagar dans House of the Dragon // Source : Capture YouTube

Les dragons d’Elden Ring sont incroyablement grands

Ce n’est pas le seul grand dragon d’Elden Ring. Dans l’aventure principale, la capitale Leyndell accueille le cadavre de Grandax, qui détenait le record de taille avec 328 mètres. À côté, le pourtant effrayant Vhagar de House of the Dragon est un petit joueur avec sa longueur qui ne dépasserait pas les 150 mètres. Pour les dragons de Skyrim, c’est encore pire, puisqu’ils sont vraiment très petits (moins de 20 mètres).

Si on considère que la puissance d’un dragon est indexée sur sa taille, alors Vhagar ne pourrait pas rivaliser très longtemps avec certains de ses comparses d’Elden Ring. Il serait en revanche en mesure de tenir la dragée haute au plus grand dragon de Demon’s Souls (182 mètres). Ce qui constitue déjà une belle victoire pour Vhagar, quand on sait que FromSoftware est connu pour pousser le design dans ses retranchements (au point de mentir pour mieux surprendre).

Après, peut-être que la taille ne compte pas et Vhagar serait alors en mesure de s’en sortir face à des congénères plus lourds. On rappellera d’ailleurs que les deux plus gros dragons d’Elden Ring ont poussé leur dernière souffle il y a longtemps, signe qu’il y a une forme de malédiction.

