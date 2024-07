Lecture Zen Résumer l'article

L’épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon devient instantanément le préféré des fans. Ce qui le place à la 5e place des épisodes de la franchise sur HBO.

Jusqu’à présent, même si House of the Dragon était une série à succès, beaucoup considéraient que le spin-off n’arrivait pas à la cheville de Game of Thrones. Mais, au fil de la saison 2 diffusée sur Max (HBO) en France, la position des spectateurs semble changer. Un record à l’échelle de la série le prouve ; et marque peut-être un tournant.

House of the Dragon livre enfin du grand spectacle

Cet épisode 4 (The Red Dragon and the Gold), sorti dimanche 7 juillet 2024, s’est distingué par un show à grand spectacle, avec une bataille mémorable entre Targaryens, y compris dans le ciel à dos de dragon. Le rôle de Rhaenys Targaryen — interprétée par Eva Best — ressort tout particulièrement de cet affrontement, sur le dos de Meleys, face à Aegon II (avec Feux-du-Soleyl) et Aemond (avec Vaghar).

Et ce grand tableau épique, qui marque le début concret de la véritable guerre civile entre les Verts et les Noirs, se reflète dans la note de la série : 9.7/10 sur le site de référence IMDB (et sur un total de 26 000 notes à cette date). Ce score reste rare dans les épisodes de séries TV et signe un record comme épisode le mieux noté pour House of the Dragon.

Rhaenys sur son dragon, dans l’épisode 4 de la saison 2. // Source : HBO Max

C’est la première fois qu’un épisode du spin-off arrive, en termes de notation, à la cheville de Game of Thrones. Surtout, au total, cela place cet épisode à la cinquième place des épisodes les mieux notés de la franchise (série mère et spin-off compris), à égalité avec The Lion and the Rose et Blackwater. Devant, on trouve des épisodes comme The Rains of Castamere et Battle of the Bastards.

« Le meilleur épisode de House of the Dragon à ce jour »

En dessous du tweet du 8 juillet de la fanpage Westeros dédiée à la saga, un fan estime que « c’est le meilleur épisode de House of the Dragon à ce jour et le plus proche de ce qu’était Game of Thrones ». Un autre ajoute que « la scène de bataille avec les dragons était de l’art ».

Reste à savoir si l’épisode 5 parviendra à confirmer ce flot de compliments. Cette saison en comporte huit, en tout. Et on sait déjà que HBO planche sur les saisons 3 et 4.

