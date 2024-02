Les épisodes spéciaux pour les 60 ans de Doctor Who signaient le retour de David Tennant. Un retour temporaire : l’acteur ne souhaite plus revenir, l’histoire du 14e Docteur étant terminée.

C’était l’événement de la fin d’année 2023 du côté des séries : Doctor Who a fêté ses 60 ans d’existence. Pour l’occasion, David Tennant est revenu endosser le costume du Docteur — mais un 14e Docteur –, avant de passer la main à Ncuti Gatwa.

Le retour de David Tennant n’aura duré que trois épisodes, avant de se terminer par un happy ending : après la bi-régénération, le 14e Docteur a décidé de rester sur Terre, pour se poser, au sein de la famille de Donna. De fait, pendant que le 15e Docteur de Ncuti Gatwa parcourt l’espace et le temps en affrontant un nouvel ennemi majeur, sa précédente version se repose pour guérir de millions d’années d’épreuves.

« C’est vraiment la fin de l’histoire » affirme David Tennant

Après ces épisodes événement, et alors que cette version du Docteur est en vie, beaucoup de fans se sont interrogés si un retour de David Tennant était de nouveau possible. Le 14e Docteur pourrait-il par exemple collaborer avec le 15e ? L’acteur, interrogé par Radio Times magazine en février 2024, a donné une réponse très claire : non.

« Le Docteur est heureux. Il est dans un jardin à Chiswick, en train de se faire faire des macaronis au fromage par Bonnie Langford ! », dit-il au magazine. Avant d’accentuer que son retour n’était initialement justifié que par le caractère événementiel des 60 ans. « La porte n’est pas plus ouverte qu’elle ne l’était autrefois, car dans Doctor Who, si vous voulez ramener quelqu’un, il y a une infinité de façons de le faire. » Pour conclure : « C’est vraiment la fin de l’histoire. »

Le 14e et le 15e, enlacés. // Source : BBC

Le magazine a toutefois essayé de titiller David Tennant avec une hypothèse : et si la Terre était envahie pendant que le 15e Docteur était occupé ailleurs dans le temps et l’espace ? « On pourrait aussi dire : ‘Pourquoi Patrick Troughton [deuxième Docteur] n’a-t-il pas atterri ici ? (…). Je suis à la retraite ! Le quatorzième docteur est à la retraite ! », a-t-il contre-attaqué.

Alors, même s’il a redit que ce retour dans Doctor Who était un « vrai plaisir », David Tennant a été assez clair : il ne reviendra pas à l’écran dans le rôle du 14e Docteur. On ne risque donc pas de voir, dans l’une des prochaines saisons, une collaboration entre le Docteur de David Tennant et le Docteur de Ncuti Gatwa. Tant mieux, en un sens : Doctor Who apprend à tourner la page à chaque nouvelle incarnation.

Les prochaines aventures du 15e Docteur, en tout cas, sont à attendre pour le printemps 2024, sur la plateforme Disney+ en France. La série redémarre à la saison 1 pour l’occasion.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !