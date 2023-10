Alors que Lupin cartonne sur Netflix depuis la sortie de sa saison 3, début octobre 2023, 4 autres séries françaises disponibles en streaming vous tiendront également en haleine : Vortex, Déparages, Criminal : France et Le Bazar de la Charité.

Le gentleman cambrioleur incarné par Omar Sy est enfin de retour ! Condamné à la clandestinité, le personnage d’Assane rêve de quitter la France pour démarrer une nouvelle vie, avec sa famille, dans cette saison 3 de Lupin très attendue, et désormais disponible sur Netflix.

Le Bazar de la Charité // Source : Quad TV / TF1

Si la plateforme de SVOD brille notamment par cette création pleine de mystères, son catalogue regorge également d’autres séries françaises tout aussi intrigantes. Sur Netflix, vous avez donc le choix entre les paradoxes temporels de Vortex, la prise d’otages sous haute tension de Dérapages, les gardes à vues musclées de Criminal : France ou l’incendie dévastateur du Bazar de la Charité.

Vortex sur Netflix, l’enquête policière teintée de fantastique

Si les séries sur le voyage dans le temps sont légion sur le petit écran, de Doctor Who à Heroes en passant par Manifest, Timeless, Dark ou Loki, les productions françaises se sont pourtant rarement aventurées sur ce terrain surnaturel, malgré des tentatives comme Parallèles. Co-écrite par l’auteur de polars Franck Thilliez (Syndrome E), Vortex met enfin les deux pieds dans le plat avec l’histoire de Ludovic, commandant de police judiciaire à Brest, en 2025. Vingt-sept ans plus tôt, il a perdu sa femme, Mélanie, dans un accident. Un jour, sur une scène de crime, il découvre une faille temporelle qui pourrait lui permettre de la sauver…

Ambitieuse enquête policière fantastique, d’abord diffusée sur France 2, Vortex se perd parfois dans des clichés d’écriture et ne bénéficie pas d’un casting à 100 % convaincant. Mais sa narration reste très solide, avec de sérieux arguments romantiques et paranormaux, et on ne peut que saluer le parti pris de cette série de genre, encore si rares en France. D’autant que pour ses effets spéciaux, Vortex a été la première création française à utiliser la technique du « volume » (ou StageCraft), popularisée par The Mandalorian, à une si grande échelle. Un tour de force, pour une série bien ficelée.

Dérapages sur Netflix, la prise d’otages hautement politique

En 2020, l’ancien footballeur Eric Cantona changeait complètement de registre en tenant le rôle principal de ce thriller, qui ne nous lâche jamais durant 6 épisodes. Le comédien y incarne Alain Delambre, un homme détruit par des années de chômage. Il retrouve une lueur d’espoir lorsque sa candidature est retenue pour un poste de DRH. Lorsqu’il comprend que tout ceci n’est qu’une mascarade, il profite de l’entretien final pour dynamiter ce système injuste, quitte à mettre sa famille en danger…

Vu depuis dans des films d’action comme AKA sur Netflix, Eric Cantona a clairement trouvé le rôle de sa carrière avec Dérapages, au propos politique sidérant. Grâce à sa performance habitée, on s’identifie pleinement au personnage d’Alain Delambre, senior fatigué par la vie et par un système qui l’a abandonné du jour au lendemain. Sans jamais minimiser cette souffrance trop souvent tue et invisibilisée, le récit développe une réflexion bienvenue sur la violence institutionnelle en France.

Aux côtés d’Eric Cantona, Suzanne Clément (Mommy, Laurence Anyways), bouleversante, et Alex Lutz (Baron Noir, Killer Coaster), cynique à souhaits, complètent le casting avec leur grâce et leur charisme habituels. Dérapages, adaptée du livre Cadres noirs de Pierre Lemaître, est une réussite en tous points, d’une noirceur inquiétante, mais nécessaire.

Criminal : France sur Netflix, les interrogatoires sous forme de jeu de piste

Des policiers sur le qui-vive, des accusés qui clament leur innocence et un huis-clos dans une pièce fermée à double tour : le procédé est simple, rapide, efficace, et il nous embarque aisément au fil d’enquêtes captivantes. Si ce dispositif semble avoir été vu et revu dans des centaines de séries du genre, Criminal parvient à se démarquer du lot en prenant le parti de l’anthologie : chaque épisode met en scène des personnages, des acteurs locaux et une intrigue distincts, à la manière de Black Mirror. Pensée comme une petite pièce d’un puzzle européen, comprenant également des versions espagnole, allemande, et anglaise, Criminal : France nous plonge dans 3 affaires qui résonnent fortement avec nos traumas actuels ou passés.

La série ose ainsi notamment aborder le 13 novembre et l’attentat du Bataclan, dans un épisode poignant, ou encore les violences homophobes, toujours aussi vives en France. On reste accrochés du début à la fin de ces 3 épisodes, conçus sous forme de huis-clos oppressant, malgré un format anthologique forcément inégal, dans lequel les retournements de situation ne sont malheureusement pas toujours convaincants. Mais on ne peut que vous recommander de donner une chance à cette série méconnue, ainsi qu’à ses sœurs anglaise (avec David Tennant !), espagnole et allemande, qui mettent nos nerfs à rude épreuve.

Le Bazar de la Charité sur Netflix, le drame historique épique

Le 4 mai 1897, un incendie dévaste le Bazar de la Charité, haut lieu de la vie parisienne, connu pour la vente de babioles en tout genre pour la bonne cause. Un drame qui brisera la vie de centaines de personnes, majoritairement des femmes, et qui est raconté ici des décennies plus tard, dans une élégante mini-série qui retrace le destin de ces inconnues, pourtant si importantes. Il faut avoir le cœur bien accroché pour suivre cette série française qui nous offre la scène époustouflante de l’incendie dès son premier épisode, dont on se souviendra encore longtemps.

Audrey Fleurot (HPI, Un Village français), Camille Lou (Je te promets), Josiane Balasko (Les Bronzés) ou Julie de Bona (Les Combattantes) incarnent à la perfection les héroïnes de ce drame qui n’oublie aucune classe sociale, aucun bord politique, tout en mettant en scène une reconstitution minutieuse de l’aube du 20ème siècle. Loin des clichés, Le Bazar de la Charité, diffusé dans un premier temps sur TF1, est un drame en costumes efficace, qui rend hommage avec force aux victimes du passé tout en s’autorisant des clins d’œil à nos sociétés actuelles. Malin.

