C’est un lieu important qui est montré dans l’épisode 3 des Anneaux de pouvoir. Mais c’est un lieu méconnu qui n’est pas mentionné dans Le Hobbit et presque pas dans Le Seigneur des anneaux. Il est pourtant capital.

L’épisode 3 du Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir est disponible sur Amazon Prime Video, depuis le 9 septembre 2022. Comme les précédents, il met en scène de nouveaux lieux et personnages, mais aussi des situations inédites. Nous vous laissons le soin de tout découvrir par vous-même, mais il y a toutefois un élément de cet épisode sur lequel il paraît utile de revenir.

Sachez que nous allons allégrement dévoiler ce qu’il se passe dans l’épisode 3 de la série. Dès lors, nous vous prions de bien vouloir quitter l’article si vous n’êtes pas à jour. Si vous souhaitez en savoir plus sur les personnages, les lieux, le contexte ou la série des Anneaux de pouvoir, nous vous renvoyons aux articles correspondants. Idem pour décrypter le générique de la série inspirée du Seigneur des anneaux.

Mais avant cela, notre traditionnelle mise en garde.

Attention, les spoilers arrivent ensuite. // Source : Amazon Prime Video / Montage Numerama

Númenor, l’île des Hommes fidèles aux Valar

Númenor est un nom que les lecteurs et les lectrices de Tolkien connaissent sans doute, tout comme celles et ceux qui ont vu les films de Peter Jackson. Mais c’est un nom somme tout assez mystérieux pour beaucoup : après tout, il n’est jamais cité dans Le Hobbit et évoqué de manière indirecte dans Le Seigneur des anneaux. On en parle en fait surtout dans les appendices.

Númenor est une île, donc, située loin des côtes de la Terre du Milieu, vers l’Ouest. Elle se trouve dans la Grande Mer, qui sépare la Terre du Milieu de Valinor, l’autre grand continent, et terre chérie des Elfes. C’est d’ailleurs là qu’ils cherchent à se rendre, à l’image de ce que l’on voit dans l’épisode 1 — sauf Galadriel, qui retardera ce voyage de quelques milliers d’années.

L’île, en forme d’étoile. // Source : Amazon Prime Video

Númenor est une île et Armenelos est sa capitale. C’est elle que l’on voit à l’écran de l’épisode 3 et c’est là que réside la reine régente Tar-Míriel, fille de Tar-Palantír et épouse d’Ar-Pharazôn. C’est aussi dans cette cité que l’on retrouve des personnages bien connus, à savoir Elendil et son fils Isildur. Ces deux-là joueront un rôle majeur dans la suite du récit et dans l’histoire de la Terre du Milieu.

L’île ressemble à une étoile à cinq branches. Elle est sortie du fond des eaux grâce à la puissance d’Ossë, une divinité inférieure — un Maiar servant de Valar. Avec ses pairs, Aulë et Yavanna, ils l’ont façonnée et enrichie. Tout ceci est consigné dans Le Silmarillion, un roman de Tolkien.

Le port d’Armenelos, capitale de Númenor. // Source : Amazon Prime Video

Númenor est intimement liée à l’histoire du Deuxième Âge, celui dans lequel prend place la série des Anneaux de pouvoir. On peut d’ailleurs observer que sa fondation, sa gloire et sa chute recouvrent presque les dates du Deuxième Âge. Les Hommes sont arrivés en l’an 32 du Deuxième Âge et l’île a été engloutie en 3319, 122 ans avant la fin de cette ère.

Effectivement, l’île a été submergée. Seule une poignée des habitants — les Númenóréens — a pu survivre à ce naufrage. Parmi eux, Elendil et sa famille. Une chance, d’ailleurs : car sans cela, le royaume du Gondor n’aurait jamais été fondé en Terre du Milieu. Et Aragorn, descendant lointain d’Elendil et d’Isildur, n’aurait jamais vu le jour.

Le palais, sur un flanc rocheux. // Source : Amazon Prime Video

Il est à noter qu’avant cette destruction (ce qui explique pourquoi l’île est presque effacée dans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, car elle est une d’Atlantide perdue depuis des millénaires), la cité des Hommes apparaît extrêmement avancée, raffinée et civilisée. Bien plus que nombre de lieux occupés par les Hommes dans la Terre du Milieu.

Cette situation est expliquée en partie dans la série, puisque les Númenóréens sont les Hommes qui sont restés fidèles aux Valar contre Melkor (ou Morgoth), le maître de Sauron, et qui en ont été récompensés. D’ailleurs, c’est aussi pour cela que ces Hommes ont une longévité plus longue : c’est aussi un don reçu pour leur choix du Bien face au Mal.

La cité est vaste. // Source : Amazon Prime Video

On raconte que Sauron s’est placé en Mordor d’abord par crainte de la puissance militaire de Númenor, en l’an 1000. C’est à ce moment-là qu’il entreprend l’érection de sa tour, Barad-dûr. En 1700, Númenor entre en guerre pour contrer Sauron, qui ravage la Terre du Milieu. Mais cent ans plus tard, l’influence maléfique du seigneur des ténèbres commence à atteindre l’île.

C’est pour cela que l’île a disparu au Troisième Âge. Corrompus par Sauron (qui a été capturé sur Númenor, mais qui a exercé son influence sur le roi d’alors, Ar-Pharazôn), les habitants ont cru pouvoir accéder à l’immortalité en défiant les Valar. Une flotte a été levée pour assaillir. Valinor, le continent sacré. Les dieux se levèrent alors et anéantirent l’île. Ainsi fut perdue Númenor.

