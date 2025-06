Lecture Zen Résumer l'article

L’édition 2025 de Roland-Garros s’achève. Il ne reste plus que la finale en simple messieurs à jouer aux Internationaux de France de tennis. Le duel organisé sur le court Philippe-Chatrier opposera l’Espagnol Carlos Alcaraz à l’Italien Jannik Sinner. Deux grandes options existent pour suivre la rencontre en direct et en streaming.

Quels sont les finalistes de Roland-Garros 2025 ?

Presque un air de déjà-vu. Quasi un an jour pour jour après leur duel lors des demi-finales des Internationaux de France de tennis, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se retrouvent de nouveau à Roland-Garros, cette fois pour la grande finale du tournoi. La première fois, Carlos Alcaraz avait pris le dessus sur Jannik Sinner, avant de l’emporter en finale contre Alexander Zverev.

Actuel numéro 2 mondial au classement ATP, Carlos Alcaraz va donc jouer pour espérer remporter un deuxième titre sur terre battue — ce qui porterait à cinq le nombre total de trophées en Grand Chelem. Jannik Sinner, numéro 1 mondial, va tenter d’ouvrir son compteur à Roland-Garros, et porter son nombre de titres de Grand Chelem à quatre.

L’Italien comme l’Espagnol apparaissent comme les nouveaux cracks du tennis mondial, avec déjà plusieurs titres à leur palmarès, alors que s’éteint progressivement la domination des Big Four — seul Novak Djokovic, du haut de ses 24 titres de Grand Chelem, est encore dans la course, mais il peine à réussir à en décrocher un nouveau depuis 2024.

Carlos Alcaraz n’a plus qu’un succès à décrocher à l’Open d’Australie pour avoir une victoire par tournoi majeur. Jannik Sinner doit pour sa part réussir à Roland-Garros et à Wimbledon. Le tournoi anglais arrivera d’ailleurs bientôt — il se déroulera du Du juin au 13 juillet. Mais gare : Wimbledon est aussi un tournoi qui réussit bien à un certain Novak…

Quelle chaîne diffuse la finale de Roland-Garros en direct à la TV ou sur Internet ?

Roland-Garros sur France Télévisions

Vous pouvez regarder le tournoi sur les chaînes de France Télévisions, sur France 2, ainsi que sur son site web France.tv et l’application mobile France TV Sport pour Android et iOS. L’accès aux retransmissions est gratuit avec France Télévisions. Seule contrainte : vous avez besoin d’un compte sur France TV pour suivre les matchs en ligne.

Si vous n’avez pas de téléviseur ou que vous voulez utiliser un autre service de retransmission, vous avez d’autres options disponibles comme MyCanal et Molotov — pratique si vous avez déjà un compte, sinon il faudra en créer un.

Roland-Garros sur Amazon Prime Video

Outre les sessions de soirée (night sessions), Amazon Prime Video a aussi mis la main sur les demi-finales et les finales simples et doubles Messieurs et simples et doubles Dames, ainsi que pour la finale double mixte. L’accord couvrait déjà l’année 2025 et perdurera encore pour les années 2026 et 2027. Et tout passera par Prime Video.

Contrairement à France TV, la diffusion des matchs de tennis sur Amazon nécessite de souscrire un abonnement à la plateforme, qui donne droit par ailleurs à toutes sortes d’autres avantages.

La finale ! // Source : Capture d’écran

Rafael Nadal, Novak Djokovic, Loïs Boisson, Richard Gasquet… que retenir du tournoi ?

L’édition 2025 de Roland-Garros a été marquée par un hommage à Rafael Nadal, avec une cérémonie à la hauteur du tennisman qu’il a été été, tout particulièrement en France (14 succès. Il a eu droit notamment à la « visite » de ses trois anciens grands rivaux (Federer, Djokovic et Murray) ainsi qu’une plaque commémorative sur le court Philippe-Chatrier.

Le Français Richard Gasquet a aussi eu droit à la reconnaissance de Roland-Garros, alors qu’il jouait son dernier match professionnel. Malgré l’écrasante domination des Big Four, il a tout de même eu l’une des carrières françaises les plus remarquables. Il a décroché une victoire en double mixte à Roland-Garros et une médaille de bronze aux Jeux olympiques.

L’édition 2025 de Roland-Garros a peut-être aussi été la dernière apparition de Novak Djokovic — c’est ce qu’il a suggéré. Âgé de 38 ans, sans succès en Grand Chelem depuis 2024, le dernier survivant des Big Four n’ignore par la montée en puissance d’une nouvelle génération très douée. Cependant, il a montré de la ressource, en atteignant les quarts de finale.

Chez les dames, la sensation a été Loïs Boisson. Un parcours remarquable pour une joueuse classée dans les tréfonds du top WTA, parvenant d’abord à renverser la n°3 mondiale Jessica Pegula en huitième puis la n°6 mondiale Mirra Andreeva. Pas mal pour une joueuse qui a bénéficié d’une wild card, qui revenait de blessure et qui signait sa première participation.

Enfin, le tournoi a été l’occasion de voir s’affronter en finale les deux têtes de séries : chez les hommes, Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz (n° 1 et 2) et chez les dames, Aryna Sabalenka et Coco Gauff (n°1 et 2). Chez les dames, le duel a tourné à l’avantage de la seconde, qui décroche ainsi son premier titre à Roland-Garros.

Qui a gagné la finale Roland-Garros en 2024 ?

Chez les hommes, en simple : Carlos Alcaraz

Chez les femmes, en simple : Iga Świątek

Chez les hommes, en double : Marcelo Arévalo et Mate Pavić

Chez les femmes, en double : Coco Gauff et Kateřina Siniaková

Mixte, en double : Laura Siegemund et Édouard Roger-Vasselin

Quand se déroule la finale de Roland-Garros ?

Les Internationaux de France de tennis 2025 se déroulent du 25 mai au 8 juin en France au stade Stade Roland-Garros, près de la porte d’Auteuil. Les finales en simple se déroulent les 7 et 8 juin.

