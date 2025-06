Lecture Zen Résumer l'article

Ballerina, spin-off de la saga John Wick, est actuellement diffusé au cinéma. Envie de voir ou revoir les films d’action portés par Keanu Reeves ? Ils sont disponibles sur la plateforme Amazon Prime Video.

Depuis le 4 juin 2025, le film d’action Ballerina est disponible au cinéma. Il s’agit d’un spin-off de la saga John Wick — situé entre le 3 et le 4. Ce blockbuster réalisé par Len Wiseman s’appuie sur une histoire ayant pour personnage central Eve, une héroïne incarnée par Ana de Armas.

Eve croise John Wick dans Ballerina, qui partage l’univers des quatre précédents longs métrages. Cette nouvelle aventure vous a donné envie de voir ou revoir les films avec Keanu Reeves ? Trois d’entre eux sont disponibles en streaming, en exclusivité sur une seule plateforme.

Trois des quatre films John Wick sont disponibles sur Amazon Prime Video

Respectivement sorti en 2014, en 2017 et en 2019, John Wick, John Wick 2 et John Wick Parabellum sont disponibles en exclusivité sur Amazon Prime Video (accessible avec un abonnement Amazon Prime). Mieux, on peut en profiter en qualité 4K UHD. Les films John Wick étant réputés pour leur photographie incroyable (lire : des images somptueuses), c’est une excellente nouvelle. On vous recommande vivement de profiter du (grand) spectacle dans les meilleures conditions possibles, que ce soit pour l’image ou le son.

À noter que la tétralogie est incomplète sur Amazon Prime Video : il manque John Wick 4, sorti dans les salles obscures en 2023. Pour le voir en streaming, il va donc falloir le louer ou l’acheter. Mais comme il se déroule après Ballerina, son indisponibilité sur Amazon Prime Video est moins grave.

S’il est centré sur un autre personnage, Ballerina reprend à son compte les codes et règles établis dans les films John Wick — adoubés par un ancien agent de la CIA. Il n’est pas nécessaire de les voir pour comprendre Ballerina, mais c’est quand même conseillé pour capter toutes les subtilités. D’autant que certains protagonistes clés apparaissent, à l’instar de Winston (Ian McShane), Charon (le regretté Lance Reddick) ou encore La Directrice (Anjelica Huston). Certaines séquences font même directement écho à John Wick Parabellum, quand John Wick vient demander de l’aide à La Directrice, après avoir été excommunié à la fin de John Wick 2.

