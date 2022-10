Quelques indices permettaient de déceler l’influence de Sauron dans la série des Anneaux de pouvoir. Mais, surtout, une réplique permettait de deviner qui il était vraiment.

La série des Anneaux de pouvoir a finalement révélé l’identité de Sauron, qui se cachait parmi les Hommes et les Elfes depuis le début. Désormais, on sait qui est le seigneur des ténèbres, que les peuples de la Terre du Milieu vont devoir combattre. Mais, aurait-on pu le deviner plus tôt ? Y avait-il des indices permettant de désigner avec certitude le serviteur de Morgoth ?

La suite contient des spoilers.

Attention ! // Source : Amazon Prime Video

Bien sûr, des hypothèses existaient déjà sur Halbrand. Cet humain, qui était en perdition sur un radeau, quelque part en pleine mer, a très vite été sur la short list des candidats potentiels, avec l’Étranger (qui est en fait un magicien comme Gandalf) et les mystiques vêtues de blanc (qui sont destinées à se mettre au service de Sauron).

Mais, il y a une phrase, prononcée au début de l’épisode 8 qui a, aux yeux de plusieurs internautes, permis de confirmer avec certitude le lien entre Sauron et Halbrand. La séquence survient au moment d’un échange autour du mithril entre Halbrand et Celebrimbor, l’Elfe chargé de superviser la conception des anneaux de pouvoir.

En se demandant de quelle façon dompter ce minerai étonnant, Halbrand oriente Celebrimbor sur la piste d’un alliage, pour sublimer ses propriétés. « Il faut bien avouer qu’il s’agit d’une suggestion intrigante », note Celebrimbor. Ce à quoi répond Halbrand, par une phrase en apparence anodine : « Voyez cela comme un cadeau » — « Call it a gift », en anglais.

Not so good guy Halbrand. // Source : Amazon Prime Video

Cela n’a l’air de rien, mais cette banale réplique a servi à faire le lien avec Annatar, qui est l’identité secrète de Sauron dans les textes de J. R. R. Tolkien. Sauron a bien sûr porté bien des noms, mais il y en a un en particulier qu’il a utilisé pour infiltrer les Hommes et les Elfes. Ce nom, c’est Annatar. Et Annatar, en langue elfe, cela veut dire Seigneur des Dons (The Lord of Gifts).

Si Annatar est un nom qui n’est pas utilisé dans la saison une des Anneaux de pouvoir (sans doute pour ne pas révéler trop tôt quel personnage est Sauron pour celles et ceux qui connaissent l’œuvre), son comportement, toutefois, l’est. Halbrand a aidé Celebrimbor à le mettre sur la voie des anneaux magiques. Artefacts qui seront corrompus par Sauron, pour dominer les autres.

Et cette influence de Halbrand (donc, Sauron) sur Celebrimbor a pu être observée à un autre moment de l’épisode, lors d’une discussion entre le haut roi elfe Gil-galad, Celebrimbor, Elrond et Galadriel. Non seulement Celebrimbor reprend une formule déjà prononcée par Adar, l’Elfe corrompu aux ordres de Sauron, mais en plus l’image le montre symboliquement enchaîné aux ténèbres.

Les mots d’Adar, prononcés par la bouche de Celebrimbor, qui étonne Galadriel — celle-ci les ayant déjà entendus lors de la captivité de l’Elfe corrompu. // Source : SVERMA100