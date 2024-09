Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a confirmé que The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ne font pas partie de la chronologie principale de la saga. Le doute n’est plus permis.

Respectivement sortis en 2017 et en 2023, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom font partie des plus grands succès de la Switch. Le premier a dépassé les 32 millions de ventes, tandis que sa suite titille déjà les 21 millions. Ils ont redéfini les règles des jeux en monde ouvert, avec une liberté totale accordée à la joueuse et au joueur.

Toutefois, quand il s’agit de placer The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dans la chronologie officielle de la saga, c’est un sujet compliqué. Nintendo a finalement apporté une clarification en bonne et due forme à l’occasion d’un événement organisé à Sydney. D’après un article de Vooks publié le 31 août 2024, les deux titres sont totalement déconnectés des autres. C’est plus simple comme ça.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. // Source : Capture YouTube

Où se situent Breath of the Wild et Tears of the Kingdom dans les chronologies de Zelda ?

Grâce à une image officielle, on découvre la manière dont est construite la chronologie de la saga Zelda, démarrée en 1987. Elle part de Skyward Sword — qui a d’ailleurs bénéficié d’une remasterisation sur Nintendo Switch. Ce n’est pas l’opus le plus vieux mais, comme pour Star Wars ou Marvel, Nintendo revient parfois en arrière dans les événements qui nourrissent Hyrule. Suivent The Minish Cap, Four Swords et Ocarina of Time.

C’est après Ocarina of Time, l’un des opus les plus appréciés (le premier en 3D), que les choses se corsent, puisque la chronologie se divise alors en deux. Il y a un arc dans lequel le héros est défait à la fin d’Ocarina of Time : il conduit à sept autres jeux. Il y en a un deuxième dans lequel le héros est vainqueur à la fin d’Ocarina of Time. Il se divise lui-même en deux embranchements : l’ère enfant et l’ère adulte, composées chacune de trois autres titres (comme Majora’s Mask, Twilight Princess et The Wind Waker).

La chronologie officielle de Zelda. // Source : Vooks

Sur l’image, on peut voir que tous les jeux Zelda viennent se placer naturellement dans la chronologie, sauf deux : Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Ils sont séparés par un trait net et ne semblent rattachés à aucune autre aventure de Link. Cette confirmation n’est en rien surprenante, puisqu’aucun lien évident avec des faits précédents est développé dans les intrigues. Breath of the Wild démarre avec Link qui se réveille d’un profond sommeil — comme le ferait un reboot. À noter que les deux jeux ne sont même pas liés ensemble, contrairement aux autres.

« Depuis 1987, Link est le héros de la saga The Legend of Zelda, prenant le dessus sur des menaces monstrueuses au sein de plusieurs timelines. Quand le Mal montre son visage le plus effrayant, vous pouvez être sûr que Link et Zelda, son alliée de toujours, seront là pour se battre pour Hyrule. Ces 37 dernières années, Link a développé une carrière remplie d’aventures et d’ennemis », peut-on lire en guise de description.

