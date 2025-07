Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft va procéder à une énième vague de licenciements, touchant en partie sa branche gaming. Elle s’accompagne de plusieurs annulations de jeux prometteurs, que beaucoup attendaient. Le contexte est vraiment de plus en plus défavorable pour la marque, et gare à la défiance du public.

9 000 : c’est le nombre de personnes mises sur le carreau par Microsoft, qui va procéder à une nouvelle vague de licenciements (en dépits de résultats financiers loin d’être mauvais), correspondant à 4 % de ses effectifs. Elle touchera bien évidemment la branche gaming de la multinationale, alors délestée de 1 000 salariés. Microsoft a taillé un peu partout : comme l’indique Bloomberg le 2 juillet, les studios Zenimax Online Studios, The Initiative, Rare, King ou encore Turn 10 sont touchés. Oui, même les développeurs de la saga star Forza.

On ne tombera pas dans le raccourci consistant à décrire Microsoft comme la méchante entreprise rentable qui sacrifie l’humain, puisque cela nécessite une analyse financière bien plus poussée et une prise en considération des différentes cultures d’entreprise. Néanmoins, derrière ces retombées socio-économiques, il y a une réalité de marché bien plus évidente : Microsoft est en train de faire du mal à la marque Xbox et, aujourd’hui, la défiance du public face aux annulations de jeux et aux décisions contestables pourrait être irrécupérable.

L’image de la marque Xbox est sérieusement écornée

Si on regarde le parcours de la marque Xbox, qui fêtera ses 25 ans en 2026, alors on se rend compte qu’elle a un peu tout vécu. Des débuts prometteurs, l’extase (la génération Xbox 360), puis la grosse erreur que se traîne encore Microsoft comme un boulet (la Xbox One). Et on avait cru percevoir une tentative de rachat symbolique avec la Xbox Series S et la Xbox Series X. Les rachats, justement, la firme de Redmond les a multipliés ces dernières années. On ne parle pas de petites acquisitions, puisque Bethesda puis Activision Blizzard ont été engloutis dans ce processus de croissance.

On a alors naïvement cru que Microsoft était en train de se bâtir une constellation de studios susceptibles de pondre régulièrement des jeux de qualité. On a imaginé une force de frappe à laquelle finiraient par succomber Sony et Nintendo, qui n’auront jamais l’assise financière de Microsoft pour rivaliser. Mais que reste-t-il de cette promesse ? Hélas, pas grand-chose. Everwild et Perfect Dark, tous deux officialisés il y a longtemps, font partie des dommages collatéraux de la vague de licenciements. Il y a quelques mois, Phil Spencer, patron de Xbox, vantait pourtant les mérites d’Everwild, en développement chez Rare. Son message publié sur X a terriblement mal vieilli.

Quant à Perfect Dark, reboot d’une vieille licence, on tablait sur la mise en place d’une équipe associant deux studios — The Initiative et Crystal Dynamics — pour créer un jeu AAAA (soit plus ambitieux qu’ambitieux). Aujourd’hui, il ne reste qu’une vidéo de gameplay dévoilée en 2024 et qui, en réalité, serait fausse. Autre annulation : un MMO qui était en préparation au sein de Zenimax Online Studios. On rappellera, aussi, que Tango Gameworks a été fermé sans ménagement, alors qu’il avait offert l’excellent et rafraîchissant Hi-Fi Rush quelques mois auparavant. Aujourd’hui, on en viendrait presque à questionner le lancement du reboot de Fable. On a vu des images, mais ne va-t-il pas être annulé à son tour ? Cette question peut légitiment tarauder l’esprit du public.

Les récentes déclarations de Laura Fryer, ancienne cadre de Xbox, ne pouvaient ironiquement pas mieux tomber. « De mon point de vue, les consoles Xbox sont mortes », a-t-elle déploré. Derrière cette phrase provocatrice, quand on sait que Microsoft vient d’officialiser des nouvelles consoles, il faut voir le message caché : à ses yeux, c’est la marque Xbox toute entière qui est en péril. Elle a ajouté : « Je n’aime pas observer la valeur que j’ai aidée à créer s’éroder avec le temps. » Difficile de ne pas être d’accord, quand on observe la tournure des événements : les consoles ne se vendent pas, mais les prix augmentent ; du hardware est sous-traité (la console portable d’Asus) ; la ligne éditoriale est mal pensée ; Sony reprend l’ascendant sur l’une des forces historiques de Xbox (la puissance) ; et le virage éditeurs tiers ne plaît pas aux fans de la marque (mais il est positif pour les ventes).

Aucune des décisions stratégiques de Microsoft ne semble avoir du sens et tout ne ressemble qu’à un immense gâchis, proportionnel aux moyens colossaux déjà investis. La multinationale a de l’or entre les mains, mais l’or qui lui importe est plutôt celui remplissant son compte en banque. L’année 2026 devrait être décisive : un anniversaire gâché, et ce sera vraiment la fin.

