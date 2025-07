Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft vient juste d’annoncer une vague de licenciements sans précédent, avec de nombreux studios impactés, et par extension, des projets annulés. The Initiative, le studio en charge du reboot de Perfect Dark, est tout simplement dissout.

Microsoft n’est pas votre ami. Il n’est pas non plus l’ami des développeuses et des développeurs. Après plusieurs vagues de licenciements ces derniers mois, la restructuration brutale au nom de la rentabilité se poursuit, avec une nouvelle fournée d’évictions, malgré des profits records. Parmi les plus touchés, le studio The Initiative a été complètement fermé et le reboot de Perfect Dark immédiatement annulé.

Dévoilé lors de la cérémonie des The Game Award de 2020, le projet était développé en collaboration entre The Initiative et Crystal Dynamics (à qui on doit les Tomb Raider). Une bande-annonce montrant du gameplay, présentée lors du Xbox Showcase de 2024, avait pourtant fait parler d’elle. Une héroïne charismatique, et un mélange prometteur d’infiltration, de parkour et de gadgets high-tech. La licence Perfect Dark, qui a fait les beaux jours de la Nintendo 64 au début des années 2000, allait avoir droit à son come-back. La promesse, aussi séduisante soit-elle, n’était visiblement rien de plus que de la poudre aux yeux.

Perfect Dark : le reboot qui ne verra jamais la lumière

Selon Ethan Gach, journaliste pour Kotaku, la vidéo de gameplay montrée l’année dernière était fausse. Dans un message publié sur Bluesky le 2 juillet 2025, il affirme que le trailer diffusé durant le Xbox Showcase était certes superbe, avant d’ajouter que « quelqu’un m’a dit à l’époque qu’il s’agissait d’un faux ». Il poursuit sa déclaration en précisant que la bande-annonce « n’indique pas le niveau de progrès ayant été réalisé pour le jeu ». Le trailer constituait donc davantage une note d’intention qu’un reflet fidèle de l’état réel du développement. Il aurait été souhaitable que The Initiative et Crystal Dynamics le mentionnent.

D’autres studios ne se privent pas pour faire passer des notes d’intention pour du gameplay. Le cas de The Witcher 4 en est un exemple récent. La vidéo diffusée le 3 juin 2025 était une démo technique et non une véritable session de jeu. Malgré les rappels de CD Projekt Red précisant qu’il s’agissait bien d’un prototype visuel, la manette tenue par l’un des développeurs a laissé croire à un véritable aperçu de gameplay, trompant ainsi une grande partie du public.

Toujours est-il que nous ne saurons jamais réellement où en était le reboot de Perfect Dark, et c’est bien dommage.

