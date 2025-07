Lecture Zen Résumer l'article

Pour lever la restriction d’âge de certains sites et logiciels au Royaume-Uni, des petits malins se servent du visage hyper réaliste du héros de Death Stranding 2.

On peut faire de nombreux reproches à Death Stranding 2: On the Beach, le dernier jeu en date signé Hideo Kojima. Mais, certainement pas sa qualité graphique. Armée du moteur Decima Engine, l’exclusivité PS5 brille. Le rendu est sidérant de réalisme, que ce soit pour les environnements ou les personnages. Hideo Kojima s’appuie sur de vrais acteurs, comme Norman Reedus (The Walking Dead), qui reprend son rôle de Sam Porter.

Preuve que Death Stranding 2: On the Beach va très loin dans les détails ? Certains petits malins se servent du visage virtuel de Norman Reedus pour outrepasser les règles de restriction d’âge, en place au Royaume-Uni. C’est en tout cas ce que rapporte Dexerto dans un article publié le 26 juillet 2025, appuyé par certaines preuves vues sur les réseaux sociaux.

Death Stranding 2: On The Beach. // Source : Capture d’écran

Comment le visage de Norman Reedus permet de tricher

Depuis ce mois de juillet, le Royaume-Uni a mis en place des règles strictes pour empêcher les personnes de moins de 18 ans d’accéder à des contenus à caractère pornographique ou jugés dangereux. Cette restriction s’applique bien évidemment à des sites, mais aussi à des plateformes comme Discord ou encore à des réseaux sociaux. À l’usage, cela implique de prouver son âge en allant au-delà de la simple case à cocher. Très souvent, il est demandé une photo d’identité ou une simple photo « selfie ». C’est là où Norman Reedus entre en jeu.

Il est, semble-t-il, possible de détourner les algorithmes d’authentification avec le héros de Death Stranding 2: On the Beach. Y compris quand, pour éviter les abus, un site demande de prendre des clichés de soi dans différentes poses : le mode Photo du jeu permet de demander n’importe quelle pose à Norman Reedus, ce qui peut lui faire prendre différentes expressions (bouche fermée, bouche ouverte, sourire…). Le réalisme et le niveau de détails sont tels qu’on croirait qu’il s’agit d’une vraie personne, et le fait que les animations soient crédibles aide à tromper la sécurité mise en place.

Le moteur graphique de Death Stranding 2: On the Beach est peut-être un peu trop sophistiqué, et ces tricheurs viennent confirmer l’impression –positive — qu’on en avait en jouant. À noter que le titre d’Hideo Kojima n’est pas le seul outil qui offre la possibilité de duper. Baldur’s Gate 3 et WWE 2K25 peuvent aussi fonctionner.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama