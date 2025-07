Lecture Zen Résumer l'article

[Précommande] Death Stranding 2: On the Beach divise les critiques et le public, mais une chose est sûre, sa direction artistique ne laisse pas indifférent. Une D.A qui mérite bien un artbook.

Death Stranding 2: On the Beach ne change pas la recette du premier épisode, mais arrive tout de même à convaincre grâce à son univers visuel inspiré et magnifique. Ce n’est pas peu dire que le dernier jeu d’Hideo Kojima en met plein les yeux, à la fois sur sa partie technique que sur sa superbe direction artistique. Parce qu’il n’y a pas que les écrans pour savourer la beauté d’un jeu vidéo, l’artbook de Death Stranding 2 vient d’être annoncé, avec celui du premier épisode dans la foulée.

L’artbook Tout l’art de Death Stranding 2 : On the beach est prévu pour le 04 décembre 2025 au prix de 39,90 €, et est déjà disponible en précommande sur le site de la Fnac.

Comme un plaisir n’arrive jamais seul, Tout l’art de Death Stranding, l’artbook de Death Stranding premier du nom, est aussi prévu pour le 04 décembre 2025, au prix de 39,90 € sur La Fnac.

Précommandez les artbooks Tout l’art de Death Stranding au meilleur prix

Ces beaux-livres illustrés et officiels vous dévoilent des centaines d’illustrations conçues pour la production de jeux vidéo Death Stranding, réalisé par Hideo Kojima. Ce sont des centaines de dessins, illustrations conceptuelles et peintures qui se dévoilent, le long des 250 pages de ces deux tomes.

C’est quoi, ces artbooks de Death Stranding ?

Édité par Third Éditions, une maison d’édition bien habituée à publier des beaux livres et des artbooks, ces deux volumes de Tout l’art de Death Stranding comptent 250 pages chacun. À travers de nombreux croquis préparatoires et illustrations conceptuelles, l’univers post-apocalyptique du jeu se dévoile un peu plus, autant sur la forme que sur le fond.

Aussi poétique que singulier, le monde de Death Stranding mérite bien un petit tour du propriétaire, grâce à une plongée dans l’envers du décor, des premières ébauches de sa conception visuelle, jusqu’aux travaux définitifs.

Death Stranding 2: On the Beach // Source : Capture PS5

Vous retrouverez dans ces deux artbooks les personnages, les lieux, les équipements, ainsi que les créatures qui peuplent le jeu. Plusieurs pages sont aussi consacrées aux idées abandonnées lors du développement. Le format 300 × 278 des livres promet une jolie immersion dans la D.A fascinante des jeux Death Stranding.

