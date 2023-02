Vous ne savez jamais quoi choisir sur les catalogues de Netflix, Prime Video ou OCS ? On est là pour vous faciliter la tâche, en sélectionnant chaque jour, un film et une série à voir sur les plateformes de SVOD. En ce mercredi 8 février 2023, allez vous ruer sur un film d’enquête macabre ou une série de science-fiction qui aime les répétitions.

Vous avez déjà passé 10 minutes à scroller sur vos écrans sans parvenir à trouver la perle rare pour votre soirée canapé du jour ? Ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Tous les soirs, Numerama vous recommande désormais un film et une série, à découvrir grâce à vos abonnements aux plateformes de SVOD.

Pour survivre à ce milieu de semaine peut-être compliqué, en ce mercredi 8 février 2023, nous vous conseillons de suivre Edgar Allan Poe sur les traces d’un tueur en série avec The Pale Blue Eye sur Netflix ou de répéter inlassablement la même journée dans The Lazarus Project sur OCS.

The Lazarus Project // Source : Sky One

Le film The Pale Blue Eye sur Netflix, une enquête sombre et bien ficelée

Si l’ambiance des premiers films de Tim Burton vous manque et que vous aimez trouver le coupable avant tout le monde, vous devriez adorer The Pale Blue Eye, sur Netflix. Plongé dans une ambiance gothique à souhaits, ce film met en scène Christian Bale (The Dark Knight), en inspecteur vétéran. Dévasté par la mort de sa femme et la disparition de sa fille dans d’étranges circonstances, Augustus Landor est ainsi chargé d’enquêter sur une mystérieuse série de meurtres, à l’académie militaire de West Point. Pour le seconder dans cette tâche, il sera soutenu par… Edgar Allan Poe.

Détective antipathique, retournements de situation, histoires de cœur et même sciences occultes… The Pale Blue Eye coche toutes les cases du bon thriller, à déguster accompagné d’une bonne tasse de votre meilleur thé, bien blotti sous un plaid. Avec les températures hivernales de ce mercredi 8 février 2023, ce film situé en 1830 sera le compagnon parfait de votre soirée pleine de suspense. D’autant que le long-métrage propose un face-à-face bluffant entre Christian Bale et Harry Melling (Harry Potter, Le Jeu de la Dame), épatant dans le rôle du jeune Allan Poe.

À voir si vous avez aimé : Sleepy Hollow ; L’Ombre du Mal ; Sherlock Holmes

À voir si vous cherchez : enquêtes policières ; mystère ; frissons ; thriller ; ambiance gothique ; inspecteur blasé ; ambiance du XIXème siècle ; scènes éclairées à la bougie ; Christian Bale avec une barbe bien fournie

Pour aller plus loin Quels sont les meilleurs films sur Netflix en ce moment ?

La série The Lazarus Project sur OCS, une course contre-la-montre (et contre la fin du monde)

Un Jour sans fin version apocalypse et avance rapide : voilà un résumé condensé de The Lazarus Project, qui vient de débarquer sur OCS. Dans cette épopée de science-fiction, George a le pouvoir de remonter le temps, mais devra faire un choix cornélien : sauver sa femme ou le monde entier. Si vous avez été biberonné au Jour de la Marmotte en boucle et aux voyages dans le temps, vous ne serez clairement pas dépaysés en découvrant The Lazarus Project.

La série anglaise multiplie les scènes d’action, les rebondissements, les explosions, les procédés technologiques innovants, le tout enrobé dans une histoire d’amour infinie. Portée par le talent de Paapa Essiedu (I May Destroy You), cette première saison de huit épisodes vous tiendra en haleine jusqu’au bout, sans temps mort. Et si le scénario peut sembler simpliste au premier abord, croyez-nous, il possède tout de même de nombreux tours dans son sac pour vous étonner.

À voir si vous avez aimé : Un Jour sans fin ; Tenet ; The Time Traveler’s Wife

À voir si vous cherchez : science-fiction ; rebondissements ; épisodes longs ; cérébral ; romance ; séries anglaises ; intrigues prenantes ; choix impossibles ; quand tout explose au milieu de courses-poursuites

Pour aller plus loin The Time Traveler’s Wife : une magnifique histoire d’amour sans intérêt

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !