Encore deux mois à attendre avant de retrouver Diablo 4. En attendant, Blizzard précise déjà les heures de disponibilité de son hack’n’slash. Elles varient selon les pays et la version du jeu.

La bêta de Diablo IV a rassuré beaucoup de monde, nous y compris. Hélas, elle a eu le malheur de sortir presque trop tôt. On doit désormais patienter deux mois avant de retourner au Sanctuaire. Autant dire que l’attente s’annonce interminable. Deux mois d’attente où Blizzard va distiller quelques informations néanmoins, à l’image de Mike Ybarra, président de Blizzard.

L’intéressé vient en effet de donner des précisions sur les modalités de lancement, dans un tweet publié le 5 avril. L’occasion de faire le point sur les différents horaires auxquels le jeu sera accessible.

Car rien n’est jamais simple quand on lance un jeu majeur comme Diablo IV dans plusieurs pays simultanément. Il y a la question des fuseaux horaires et, aussi, d’un accès anticipé garanti quand on opte pour les versions les plus chères (Deluxe à 99,99 € ou Ultimate à 109,99 €). Ces dernières permettent de jouer quatre jours plus tôt, un argument qui fera mouche pour les plus impatients des fans.

Le calendrier complet de la sortie de Diablo IV

J’ai acheté la version normale de Diablo IV

Diablo IV sort le 6 juin 2023, mais certains pays pourront le découvrir dès le 5 juin, quand les autres seront déjà passés au jour d’après. Par exemple, ce sera le cas aux États-Unis, qui profitent du décalage horaire par rapport à l’Europe pour avoir ce jour d’attente en moins.

Les horaires du lancement de Diablo IV :

États-Unis France Heure et jour de lancement Le 5 juin à 16h, heure du Pacifique Le 6 juin à 1h du matin

J’ai acheté la version Deluxe ou la version Ultimate de Diablo IV

En optant pour une édition plus chère de Diablo IV, on peut y jouer dès le 2 juin, soit 4 jours plus tôt. Là encore, les États-Unis bénéficient du décalage horaire pour un accès la veille, soit le 1er juin.

Les horaires du lancement de Diablo IV :

États-Unis France Heure et jour de lancement Le 1er juin à 16h, heure du Pacifique Le 2 juin à 1h du matin

Pourra-t-on télécharger Diablo IV en avance pour gagner du temps ?

Savoir qu’on pourra jouer à Diablo IV dès 1h du matin le jour de son lancement n’a un intérêt que si l’on peut le télécharger en avance.

Pour le moment, Blizzard n’a rien communiqué sur le sujet. Mais les fichiers de la bêta ouverte pouvaient être installés en amont pour gagner du temps au moment de la disponibilité. Il serait étonnant de voir l’entreprise se priver de cette initiative pour la sortie de la version définitive, en espérant que les files d’attente seront de l’histoire ancienne le jour J.

