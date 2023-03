Blizzard a donné des détails supplémentaires sur la bêta ouverte de Diablo IV.

Blizzard se prépare à lancer la phase de bêta ouverte de Diablo IV, laquelle prendra place sur deux week-ends consécutifs. Dans un article mis à jour le 28 février, l’entreprise a fourni des modalités supplémentaires sur cette étape importante — pour les fans comme pour elle. Ainsi, on sait désormais à quelle heure on pourra arpenter Sanctuaire, le monde de Diablo.

La bêta ouverte de Diablo IV se fera en deux temps. Il y aura un premier week-end de découverte (17-20 mars) pour celles et ceux qui ont précommandé le jeu. Puis, il y aura une deuxième période d’aperçu pour tous (24-27 mars). En termes de contenu, il sera question du tout premier acte, avec des objectifs liés à l’histoire, des quêtes annexes et des donjons. Il y aura même un « boss gargantuesque » à terrasser.

Les dernières informations sur la bêta de Diablo IV

Quand pourra-t-on jouer à Diablo IV ?

Connaître la date est une chose, savoir exactement quand on pourra jouer en est une autre. Voici l’agenda précis de la bêta ouverte de Diablo IV :

Bêta ouverte 1 Bêta ouverte 2 Horaires français Début : 17 mars, 17h

Fin : 20 mars, 20h Début : 24 mars, 17h

Fin : 27 mars, 21h* *passage à l’heure d’été

Pour gagner du temps, Blizzard permettra de télécharger en avance le contenu de la bêta. Bien sûr, il ne faut pas exclure d’éventuels problèmes techniques qui pourraient bouleverser les deux week-ends.

Quelles classes pourra-t-on jouer sur Diablo IV ?

Pour rappel, Diablo IV proposera cinq classes à son lancement : le Barbare, le Druide, la Sorcière, le Voleur et le Nécromanien. On ne pourra incarner que le Barbare, le Voleur ou la Sorcière pendant la bêta en accès anticipé. Le Druide et le Nécromanien n’apparaîtront que le week-end suivant.

Blizzard encourage vivement d’essayer les cinq classes, sachant qu’un seul compte Battle.net peut contenir jusqu’à dix personnages différents. Le niveau maximum qu’on pourra atteindre dans la bêta grimpera à 25 — et toutes les données seront effacées pour la sortie officielle.

Pourra-t-on jouer en coopération ?

Oui : à deux en local (sur console) et jusqu’à quatre en ligne.

Mon PC fera-t-il tourner la bêta de Diablo IV ?

Voici les configurations recommandées par Blizzard Entertainment :

Minimum Recommandé Système d’exploitation Windows 10 Windows 10 Processeur Intel Core i5-2500K

AMD FX-8100 Intel Core i5-4670K

AMD R3-1300X Carte graphique GeForce GTX 660

Radeon R9 280 GeForce GTX 970

Radeon RX 470 DirectX 12 12 Mémoire vive 8 Go 16 Go Stockage SSD 45 Go SSD 45 Go

Vous pourrez quand même essayer d’installer Diablo IV sur une machine moins musclée, mais Blizzard Entertainment ne promet rien en matière de performances. Sinon, le jeu est prévu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X.

