Commercialisé en France à partir du 11 juin 2024, le service de streaming Max va réunir tous les contenus du groupe Warner Bros. Discovery sur une même plateforme. La série Friends, qui quittera Netflix le 1er juillet, arrivera logiquement sur Max.

C’est officiel, Max débarque en France ! Pour 5,99 euros (2 écrans avec publicités), 9,99 euros (2 écrans) ou 13,99 euros par mois (4 écrans), il sera bientôt possible de regarder les contenus HBO, Warner, Discovery, DC Comics, CNN, TBS et Eurosport sur une même plateforme. Max est un des plus grands services de streaming aux États-Unis, mais n’avait pas encore fait son arrivée en France. Chez nous, le groupe Warner Bros. Discovery a longtemps vendu ses droits à OCS, avant de lancer une option payante sur Prime Video (le Pass Warner, qui est remplacé par Max), tout en vendant certains de ses droits à d’autres plateformes (comme Netflix ou Canal+).

C’est notamment le cas de Friends, disponible sur Netflix depuis plusieurs années. À partir du 1er juillet, la série sera supprimée de la plateforme. On sait désormais pourquoi : Max va la récupérer le mois prochain.

Max officialise l’arrivée de Friends

À l’occasion d’une conférence de presse à laquelle Numerama a pu assister le 30 mai, les dirigeants de Max France ont confirmé l’arrivée de Friends sur leur plateforme.

Il ne faudra pas attendre trop longtemps, puisque Warner Bros. Discovery annonce que Friends sera « disponible en juillet ». La transition avec Netflix pourrait être transparente, avec un passage immédiat d’une plateforme à une autre.

Max a fait venir le canapé de Friends pour sa conférence de lancement. // Source : Numerama

En plus de Friends, tout le catalogue HBO sera disponible dès le 11 juin au lancement de Max. La série House of the Dragon sera une des stars du lancement, avec une saison 2 planifiée au 17 juin. L’intégralité des Jeux olympiques seront aussi sur Max, peu importe la formule choisie.

Pour s’abonner à Max, plusieurs possibilités seront proposées. On pourra passer par le site, par son opérateur, par Amazon (sous la forme d’une chaîne) ou par Canal+, qui intègrera gratuitement Max dans ses offres ciné/séries. Le service a de grandes ambitions et espère devenir aussi incontournable que Netflix, Disney+ et Prime Video en France, après avoir rencontré le succès à l’international, d’abord sous le nom HBO Max.

