Depuis son arrivée en France à l’été 2024, la plateforme de streaming Max peine à être identifiée du public, malgré un catalogue rempli de films et séries incontournables produits par HBO. Mais une décision internationale, qui aurait dû être prise depuis bien longtemps, devrait enfin changer la donne.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la courte vie de Max a été chaotique. Lancement tardif en France, en juin 2024, changement de nom en cours de route pour supprimer la marque HBO… La plateforme de streaming aura presque tout connu, tout vécu. Et ce n’est pas fini, puisqu’un nouveau bouleversement se prépare et on vous prévient : il est à la fois lunaire et rempli de bon sens.

D’où vient le nom Max ?

Pour mieux comprendre la petite cure de jouvence concoctée par Max, il faut d’abord rappeler le contexte qui entoure cette jeune plateforme de streaming. Celle-ci a ainsi vu le jour en 2020, aux États-Unis, et regroupe les catalogues Warner, HBO, Discovery, TCM, Adult Swim, Cartoon Network, CNN et Eurosport.

Pour son lancement international, elle possédait alors un nom identifiable immédiatement : HBO Max, du nom de la fameuse chaîne qui a produit Game of Thrones, The Last of Us ou The Wire, pour ne citer qu’elles.

The Last of Us. // Source : HBO

Mais, en avril 2023, alors que la plateforme n’est toujours pas disponible en France, une décision saugrenue est prise : retirer la marque HBO pour ne conserver que le « Max ». JB Perrette, le président et CEO de Warner Bros Discovery, justifie alors ce choix par une diversification de leurs contenus : « Nous voulons que Max puisse être accueillant pour tout le monde et facilement identifiable, y compris auprès d’un public clé, à savoir les enfants et les familles », rapportait The Verge.

« Nous aimons tous HBO. Et c’est une marque que nous avons construite depuis cinq décennies pour être un précurseur, audacieux et révolutionnaire, dans le domaine du divertissement pour adultes. Mais ce n’est pas vraiment l’endroit où les parents pourraient laisser leurs enfants. »

Un changement de marque étonnant et ambitieux, qui sera la campagne marketing la plus couteuse de l’histoire de Warner Bros Discovery, d’après Deadline. Un an plus tard, après une date de lancement maintes fois repoussée, la plateforme de streaming Max débarque enfin en France, le 11 juin 2024. Intégré dans certaines offres de Canal+, le catalogue est donc désormais accessible dans nos contrées, avec de grosses têtes d’affiche comme Friends, House of the Dragon ou Harry Potter, côté cinéma.

Le grand retour de HBO Max

Si vous vous êtes enfin habitués au nom de Max, il va falloir bouleverser vos certitudes. Le 14 mai 2025, le géant du streaming a annoncé sa meilleure décision, depuis bien longtemps : adopter de nouveau le nom de HBO Max, à l’international, avec un changement de logo à la clé. Un rétropédalage lunaire, voire presque risible, deux ans après leur coûteuse campagne pour retirer HBO de l’équation.

Le média The Hollywood Reporter, présent lors de l’annonce, raconte qu’elle a été reçue par le public avec des rires et même un sifflement. Le CEO de HBO, Casey Bloys s’est même autorisé une blague : « Je sais que vous êtes tous choqués, mais la bonne nouvelle, c’est que j’ai un tiroir rempli de papeterie datant de la dernière fois ! »

Le nouveau logo de HBO Max. // Source : HBO Max

D’après les informations recueillies par Numerama, ce changement de nom sera également effectif en France, dès cet été. Une stratégie logique, compte tenu du fait que Max n’était pas bien identifié, ici comme ailleurs. Sans la marque HBO pour porter le projet, il faut dire que le simple logo de Max n’était pas très attrayant, ni facilement reconnaissable pour le grand public.

Cette décision devrait permettre au géant du streaming de repartir sur de bonnes bases, celles qu’il aurait dû conserver dès le départ, en axant davantage leurs campagnes promotionnelles sur l’immense qualité des contenus HBO. Les tarifs, eux, resteront inchangés, avec toujours trois offres disponibles.

Un choix logique, mais risible

L’autre bonne nouvelle, c’est que Max semble avoir conscience du caractère totalement improbable de ses multiples changements de nom et s’en amuse elle-même.

Dans le communiqué officiel partagé par Warner Bros Discovery, on peut ainsi trouver un mème de Ross, dans Friends, affirmant qu’il « faisait une pause » dans sa relation avec Rachel (le fameux « We were on a break! »). Cette fois, le break concerne évidemment Max et HBO.

Le fameux break entre Max et HBO // Source : HBO Max

Sur les réseaux sociaux aussi, Max n’hésite pas à s’auto-parodier. Plusieurs tweets ont été publiés le 14 mai 2025, dont la résurrection de Jon Snow et un mème reprenant le fameux trio de Spider-Man, version Superman, avec les différents noms que Max a connus au fil des années.

La camionnette montre Warner Bros Discovery, à l’origine de la plateforme, Max, l’ancien nom, ainsi que HBO Max, l’ancien et le nouveau nom. On peut aussi voir HBO Go, le tout premier nom du service de streaming, en 2010, mais également HBO Now, apparu en 2014.

Vous êtes perdus ? C’est normal, il y a de grandes chances que HBO Max le soit aussi.

