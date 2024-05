Lecture Zen Résumer l'article

La plateforme de streaming Max fera ses débuts en France le 11 juin 2024. Ses prix iront de 5,99 à 13,99 euros par mois selon le niveau de forfait. Le prix augmentera encore avec l’option sport.

La date de lancement trône désormais en plein milieu de l’écran. Sur le site officiel de Max, il est annoncé que la plateforme de streaming américaine ouvrira ses portes en France le 11 juin 2024. Un lancement qui arrive à point nommé, car le service de vidéo à la demande sur abonnement (SVOD) sera prêt juste à temps pour House of the Dragon.

C’est en effet à la date du 17 juin que débutera la saison 2 de HotD (le 16 aux USA). Avec une précision notable : le communiqué de Max indique que les nouvelles péripéties de la série issue de l’univers du Trône de Fer (Game of Thrones) seront disponibles en exclusivité sur sa plateforme. À condition de s’abonner.

House of the Dragon sera l’un des arguments de poids de Max. // Source : HBO

Quels prix pour les forfaits Max en France ?

Concernant la grille tarifaire, celle-ci débutera à 5,99 euros par mois, avec des options disponibles à condition de payer davantage — l’offre « sport » va rajouter 5 euros par mois. Ce premier tarif intégrera de la publicité dans son offre Deux autres paliers existent parmi les abonnements de Max, facturés à 9,99 euros et 13,99 euros par mois.

Max Basic avec pub Max Standard Max Premium Prix 5,99 € / mois 9,99 € / mois 13,99 € / mois Publicité Oui Non Non Résolution Full HD Full HD Full HD / 4K Appareils 2 simultanément 2 simultanément 4 simultanément Hors connexion Non 30 contenus 100 contenus Accès aux chaînes TV Non oui (10) oui (10) Son Dolby Atmos Non Non Oui (selon les programmes)

Concernant les chaînes de télévision incluses avec les offres Standard et Premium, la liste est la suivante : Boomerang, Cartoon Network, Cartoonito, CNN International, Discovery Channel, ID, TCM Cinéma, TLC, Warner TV et Warner TV Next.

D’autres possibilités d’accès à Max sont toutefois prévues. « Max sera disponible […] grâce à de nombreux partenariats de distribution avec les plus grands acteurs français de TV payante, de la téléphonie mobile et du haut débit », indique le service. Sont cités Canal+, Amazon Prime Video, Orange, Free et SFR.

Ainsi, pour les abonnés français de Prime Video, Max sera disponible dès le 11 juin. Idem chez Canal pour les clients des offres Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries. Dans le cas du Pass Warner sur Prime, Max sera accessible sans surcoût. Pour les autres formules, il n’est pas dit si l’accès à Max nécessitera de payer un supplément. Par le passé, Canal+ a proposé des offres sans surcoût.

(mise à jour avec une précision sur le Pass Warner)

