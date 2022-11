Amazon vient de sortir une série de vidéos making-of pour révéler une partie des coulisses du tournage des Anneaux de pouvoir, sa série sur Le Seigneur des anneaux.

En attendant la sortie de la saison 2 des Anneaux de pouvoir, Amazon vient de publier sur sa plateforme de SVOD plusieurs vidéos permettant de découvrir une partie des coulisses sur le tournage de chaque épisode de la première saison. Huit vidéos sont disponibles sur Prime Video depuis le 21 novembre 2022, accessible à condition d’avoir un abonnement au service.

Un making-of par épisode des Anneaux de pouvoir

Ces huit vidéos sont chacune assez courtes — environ six minutes. Mais, elles offrent un aperçu des conditions de production et renseignent un peu plus sur les choix faits, tant en termes de récit — qui, de fait, prend ses distances avec les écrits de J. R. R. Tolkien — que de direction artistique. Des orientations qui ont parfois fait couler beaucoup d’encre parmi le public.

C’est le cas, par exemple, du mithril, le minerai qui fascine les Elfes comme les Nains. Dans Les Anneaux de pouvoir, son origine et son rôle s’éloignent de ce que l’on connaît dans les écrits de Tolkien. La production ne s’y attarde pas — en revanche, la dynamique des personnages y est explicitée, ce qui peut aider à mieux comprendre certaines scènes, rétrospectivement.

Cynthia Addai-Robinson est Miriel. // Source : Prime Video

Les Anneaux de pouvoir contiennent des références à l’univers de Tolkien. Pour les expliquer, des articles ont été publiés tout au long de la diffusion — sur le Mordor, Adar, les mystérieuses fanatiques blanches, Annatar ou encore Sauron. D’autres points sont en revanche toujours un mystère, comme l’Étranger, parfois confondu avec Gandalf.

Seul regret : Amazon Prime Video demeure encore mystérieux sur le contenu du générique des Anneaux de pouvoir, qui utilise la technique de la cymatique pour animer du sable au rythme des variations sonores. On sait que cet opening contient douze secrets — dont certains sont assez évidents. Peut-être cela fera-t-il un jour l’objet d’un autre making-of.

La saison 2 des Anneaux de pouvoir n’est pas attendue avant 2024.

