Tesla a un catalogue en perpétuelle évolution. Prix, options, packs, Autopilote, autonomie... : on vous aide à y voir plus clair avec ce guide complet sur les Model 3, Model Y, Model S et Model X.

Depuis plusieurs années, le segment de la voiture électrique vit au rythme des annonces de Tesla, qui change très régulièrement son catalogue — c’était un vœu du constructeur pour garder tous les modèles à jour et pour tirer les prix vers le bas. La commercialisation d’une Model 3 plus abordable, soit la voiture qui sort Tesla du très haut de gamme, a une nouvelle fois redistribué les cartes.

Disparition de modèles, changements de nom, suppression d’options, modification des équipements, révision des tarifs… D’un mois à l’autre, les gammes Model 3, Model S, Model Y et Model X sont chamboulées. Et comme Tesla change souvent de politique commerciale, il est temps de clarifier ce que l’on peut vraiment acheter et, surtout, à combien. Les surprises sont au rendez-vous : saviez-vous par exemple qu’en France, une Model S ne coûtait que 10 000 € de plus qu’une Model 3 toutes options ?

D’abord différents, les configurateurs de la Model S et du Model X ont fini par reprendre l’interface de ceux du Model Y et de la Model 3. Tant mieux pour la lisibilité et l’ergonomie.

Les prix sont indiqués bonus déduit.

Model 3 Model 3

Versions

En Europe, la Model 3 a d’abord été proposée dans ses versions les plus chères. Mais Tesla a rapidement ajouté une déclinaison moins onéreuse. Aujourd’hui, sont commercialisées : la Model 3 Standard Plus (42 600 euros), la Model 3 quatre roues motrices avec une grosse batterie (53 000 euros) et la Model 3 Performance (62 800 euros). C’est le même catalogue qu’aux États-Unis.

Personnalisation extérieure

De série, la Model 3 est proposée en noir uni. Mais on peut opter pour une autre couleur, moyennant 1 050 euros (gris nuit métallisé, bleu outremer métallisé), 1 600 euros (blanc nacré multicouche) ou 2 100 euros (rouge multicouche).

Du côté des jantes, on peut remplacer celles de 18 pouces par des Sport de 19 pouces (+ 1600 euros). La Model 3 Performance a droit à un traitement de faveur avec un pack sport gratuit incluant des jantes de 20 pouces, des freins Performance, un aileron en fibre de carbone, un pédalier en aluminium et un mode circuit. Toutes ces options sont exclusives à la Model 3 Performance et il n’est pas possible de les choisir à la carte.

Personnalisation de l’intérieur

L’habitacle de la Model 3 est bien équipé : sièges en cuir chauffant, système audio haut de gamme, toit vitré et connectivité premium (pendant un an). Si le cœur vous en dit, vous pouvez passer du noir au blanc pour 1 050 euros.

Petite précision néanmoins : l’intérieur décrit comme premium est associé aux Model 3 les plus chères. Ainsi, la Model 3 Standard Plus, dotée d’un intérieur premium partiel, est un peu moins bien équipée.

L’intérieur Premium partiel comprend : Sièges avant chauffants, électriques et ajustables 12 positions ;

Sellerie et finition Premium ;

Système audio avec son immersif ;

Cartes et navigation standard ;

Antibrouillards LED ;

Console centrale avec espace de rangement, 4 ports USB et stations d’accueil pour 2 smartphones.

L’intérieur Premium comprend : Sièges chauffants et sièges avant électriques ajustables en 12 positions ;

Système audio haut de gamme – 14 haut-parleurs, 1 caisson de basse, 2 amplificateurs et son immersif ;

Cartes satellite avec visualisation de la circulation en temps réel ;

Bibliothèque multimédia accessible en streaming ;

Navigateur Internet ;

Ouverture automatique de porte de garage via géolocalisation ;

Antibrouillards LED ;

Console centrale avec espace de rangement, 4 ports USB et stations d’accueil pour 2 smartphones.

Tous les intérieurs comprennent : Toit vitré teinté avec protection infrarouge et ultraviolet ;

Rétroviseurs chauffants, rabattables électriquement et atténuant la luminosité ;

Musique et médias accessibles via Bluetooth ;

Profils conducteurs personnalisés.

Autopilote

Le 11 avril 2019, Tesla a décidé de faire de l’Autopilote un équipement de série, signifiant qu’il est intégré à tous les modèles. Il s’agit de l’ancien pack de base correspondant au premier niveau d’assistance (freinage, accélération et direction dans certains cas). Le deuxième niveau, baptisé ‘capacité de conduite automatique totale’, ajoute le parking automatique, Navigate on Autopilote (option qui permet déjà de laisser la voiture conduire seule sur certains tronçons de voies rapides, de l’insertion à la sortie, aux États-Unis et bientôt en Europe) et les améliorations à venir (exemples : la conduite automatique en ville et la détection des feux et des panneaux). Il est proposé en option à 6 300 euros (7 400 euros après livraison).

Tableau récapitulatif

Autonomie (cycle WLTP) Accélération (0-100 km/h) Vitesse maximale Prix (hors option, bonus déduit) Model 3 Standard Plus 415 km 5,6 s 225 km/h 42 600 € Model 3 Batterie Grande Autonomie 560 km 4,7 s 233 km/h 53 000 € Model 3 Performance 530 km 3,4 s 261 km/h 62 800 €

Combien coûte la Model 3 la plus chère ? 72 250 euros pour une Model 3 Performance rouge avec intérieur blanc et l’option Capacité de conduite entièrement autonome.

Model Y Model Y

Versions

En Europe, le Model Y est d’abord proposé dans ses versions les plus chères : Grande Autonomie (deux ou quatre roues motrices) et Performance. Les prix démarrent à 58 000 euros. La production est prévue pour début 2021.

Personnalisation extérieure

Du côté des couleurs, on retrouve la même palette que pour la Model 3 : du noir uni sans surcoût et la liberté de payer en plus 1 600 euros (gris nuit métallisé, bleu outremer métallisé), 2 100 euros (blanc nacré multicouche) ou 2 600 euros (rouge multicouches).

Les Model Y normaux sont livrés avec des jantes de 18 pouces. Mais il est possible de passer à des 19 pouces pour 1 600 euros. Pour sa part, la déclinaison Performance dispose de jantes de 20 pouces.

Personnalisation de l’intérieur

L’habitacle de la Model Y est bien équipé : sièges en cuir chauffant, système audio haut de gamme, toit vitré et connectivité premium (pendant un an). Si le cœur vous en dit, vous pouvez passer du noir au blanc pour 1 050 euros.

SUV oblige, il est possible de sélectionner une configuration à sept sièges, moyennant 3 200 euros (et un temps d’attente supplémentaire).

Autopilote

L’offre Autopilote est la même que pour la Model 3, soit un équipement de série et un pack en option à 6 300 euros.

Tableau récapitulatif

Autonomie (WLTP) Accélération (0-100 km/h) Vitesse maximale Prix (hors option, bonus déduit) Model Y Grande autonomie 540 km 5,8 s 209 km/h 58 000 € Model Y Dual Motor 505 km 5,1 s 217 km/h 62 000 € Model Y Performance 480 km 3,7 s 241 km/h 70 000 €

Combien coûte le Model Y la plus chère ? 85 350 euros pour un Model Y Performance rouge avec intérieur blanc, un habitacle 7 sièges et l’option Capacité de conduite entièrement autonome.

Model S Model S

Versions

Pendant longtemps, Tesla a différencié ses Model S avec un chiffre indiquant la capacité de la batterie. Désormais, ce n’est plus le cas et le constructeur a finalement adopté la nomenclature de la Model 3. Finies les dénominations 75D, 100D, P100D et bonjour les Model S Autonomie Standard, Grande Autonomie et Performance (avec ou sans mode Ludicrous).

De série, les Model S sont des voitures quatre roues motrices avec un intérieur premium. Si vous décidez de mettre plus d’argent, c’est parce que vous voulez plus de performance ou d’autonomie.

Personnalisation extérieure

Du côté des couleurs, on retrouve la même palette que pour la Model 3 : du noir uni sans surcoût et la liberté de payer en plus 1 600 euros (gris nuit métallisé, bleu outremer métallisé), 2 100 euros (blanc nacré multicouche) ou 2 600 euros (rouge multicouches).

Toutes les Model S sont livrées avec des jantes en argent de 19 pouces. Mais il est possible de passer à des 19 pouces en carbone pour 1 600 euros ou des 21 pouces pour 4 700 euros. À noter que la Ludicrous Performance dispose d’un petit aileron en fibre de carbone à l’arrière.

Personnalisation de l’intérieur

Dans l’habitacle, la Model S — de base — offre le choix entre :

Intérieur noir premium, finition en bois de Frêne et garniture de toit noire (de série) ;

Intérieur noir et blanc premium, finition en bois de Frêne noir et garniture de toit noire pour 1 600 euros ;

Intérieur beige premium, finition en bois de chêne et garniture de toit beige pour 1 600 euros.

La Model S Performance, pour sa part, propose sans surcoût dans les deux cas :

Intérieur noir premium, finition en fibre de carbone, garniture de toit noire, sièges ventilés ;

Intérieur noir et blanc premium, finition en fibre de carbone, garniture de toit noire, sièges ventilés ;

Intérieur beige premium, finition en bois de chêne et garniture de toit beige, sièges ventilés.

Autrement, toutes les Model S comprennent le pack d’extension premium, articulé autour d’un filtre à air, d’un système audio haut de gamme et d’équipements de commodité (sièges chauffants, volant chauffant, dégivreurs d’essuie-glace).

Autopilote

L’offre Autopilote est la même que pour la Model 3, soit un équipement de série et un pack en option à 6 300 euros (8 400 euros après livraison).

Tableau récapitulatif

Autonomie (cycle WLTP) Accélération (0-100 km/h) Vitesse maximale Prix (hors option, bonus déduit) Model S Autonomie Standard 450 km 4,2 s 250 km/h 79 700 € Model S Grande Autonomie 610 km 4,3 s 250 km/h 89 200 € Model S Performance 590 km 3,2 s 250 km/h 97 600 € Model S Performance Ludicrous 590 km 2,6 s 250 km/h 107 900 €

Combien coûte la Model S la plus chère ? 121 500 euros pour une Model S Ludicrous Performance rouge avec des jantes de 21 pouces et l’option Capacité de conduite entièrement autonome.

Model X Model X

Versions

Tesla a renommé ses Model X en suivant le schéma de la gamme Model 3. Et il en a profité pour réduire son nombre d’entrées à deux modèles : le Model X Autonomie Standard, le Model X Grande Autonomie et le Model X Performance (avec ou sans mode Ludicrous). Kilomètres ou accélération ? Simple comme bonjour.

Personnalisation extérieure

Du côté des coloris, on retrouve la même palette que pour la Model 3 et la Model S : du noir uni sans surcoût et la liberté de payer en plus 1 600 euros (gris nuit métallisé, bleu outremer métallisé), 2 100 euros (blanc nacré multicouche) ou 2 600 euros (rouge multicouche).

Pour les jantes, les modèles 20 pouces en argent de série peuvent être remplacés par des modèles 20 pouces en carbone (+ 2 100 euros) ou des 22 pouces noirs (+ 5 800 euros).

Personnalisation de l’intérieur

Dans l’habitacle, on retrouve les mêmes finitions que pour la Model S.

Le Model X propose :

Intérieur noir premium, finition en bois de Frêne et garniture de toit noire (de série) ;

Intérieur noir et blanc premium, finition en bois de Frêne noir et garniture de toit noire pour 1 600 euros ;

Intérieur beige premium, finition en bois de chêne et garniture de toit beige pour 1 600 euros.

Le Model X Performance propose des finitions en noir, noir/blanc ou beige, sans oublier les sièges ventilés.

En guise de spécificité, le SUV électrique peut être aménagé à sa convenance :

Cinq places (de série) ;

Six places (+ 6 300 €) ;

Sept places (+ 3 200 €).

Comme pour la Model S, le pack d’extension Premium est compris, quel que soit le modèle acquis.

Autopilote

L’offre Autopilote est la même que pour la Model 3, soit un équipement de série et un pack en option à 6 300 euros (8 500 après livraison).

Tableau récapitulatif

Autonomie (cycle WLTP) Accélération (0-100 km/h) Vitesse maximale Prix (hors option, bonus déduit) Model X Autonomie Standard 375 km 4,8 s 250 km/h 84 300 € Model X Grande autonomie 505 km 4,6 s 250 km/h 93 800 € Model X Performance 485 km 3,6 s 250 km/h 102 100 € Model X Performance Ludicrous 485 km 2,9 s 250 km/h 111 800 €

Combien coûte le Model X le plus cher ? 132 800 euros pour un Model X Ludicrous Performance rouge avec des jantes de 22 pouces, un aménagement six places et les deux options Autopilote.

Article publié initialement le 4 mars 2019

Crédit photo de la une : Tesla