Lecture Zen Résumer l'article

Nouvelle aide, nouveau bazar. L’électrique à la française dans toute sa splendeur. C’était le coup de gueule de l’édito Watt Else du 10 juillet 2025.

Que serait une décision gouvernementale sans un minimum de complications ? Je soupçonne le gouvernement de vouloir nous compliquer la vie par pur plaisir sadique. Je n’imaginais pas possible de faire pire que le calcul du score environnemental, qui donne déjà un mal de crâne carabiné… mais finalement, le nouveau « bonus » n’est pas mal non plus dans son genre.

Le gouvernement a trouvé une solution pour se délester du coût du bonus écologique. Mais le dispositif mis en place pour le remplacer est aussi indigeste qu’obscur, malgré les apparences. Et tout commence avec le nom même de cette nouvelle aide à l’achat pour une voiture électrique.

Adieu bonus, bonjour aide au nom flou !

Le bonus écologique est enterré, et seule la partie « malus » — qui rapporte gros — est conservée. Pour éviter de casser la fragile dynamique du marché, une aide censée être équivalente prend le relais, en reprenant les mêmes critères d’éligibilité. Toutefois, le nom du remplaçant n’est pas très clair.

Prime Certinergy chez Fiat, késako ? // Source : Capture site Fiat

Officiellement, il faut parler de « Coup de pouce Véhicule Particulier Électrique », une déclinaison des « coups de pouce énergie » utilisés pour les travaux de rénovation énergétiques. Il ne faudrait en tout cas plus utiliser le nom « bonus », mais comme il n’y a eu aucune phase de transition entre l’ancien dispositif et le nouveau, le changement est trop brutal. Si le gouvernement tourne la page sans sourciller, il va falloir faire preuve de pédagogie pour rester compréhensible auprès de celles et ceux qui ne suivent pas l’actualité électrique au quotidien. On continuera donc à parler d’un « ex-bonus devenu coup de pouce » le temps qu’il faudra.

Rien de bien sorcier jusque-là, me direz-vous ? Ce serait vrai… si les constructeurs utilisaient tous le même vocabulaire. Renault parle bien d’une « prime Coup de pouce », Stellantis de « Prime CertiNergy », et Volkswagen de « Prime CEE ». Clients, débrouillez-vous ! D’autant qu’il est censé exister une distinction entre les « primes CEE » (lancées plus tôt dans l’année) et le nouveau « coup de pouce CEE » (déployé à partir du 1ᵉʳ juillet).

Une aide à montant variable

Deux montants sont proposés : environ 4 200 € pour les ménages modestes et intermédiaires, ou 3 100 € pour les foyers plus aisés. Mais la composition du foyer entre aussi en ligne de compte. Renault a publié un tableau en ligne indiquant les plafonds de revenus selon le nombre d’enfants… sauf que cette tentative de transparence risque d’embrouiller, plus qu’elle n’aide.

Prime coup de pouce chez Renault // Source : Capture site renault

Pour corser le tout, le montant exact de l’aide dépend du constructeur et de sa négociation avec un fournisseur d’énergie. Chez Renault, la prime maximale peut grimper à 4 240 € ; chez Fiat, Peugeot ou Citroën, elle atteint 4 242 € (2 € de plus) ; Volkswagen semble pour l’heure s’en tenir à 4 200 €. Même chose pour la prime « 3 100 € », qui devient 3 180 € chez Renault. Quelques dizaines d’euros d’écart, ce qui est sans grande conséquence financière sur l’achat d’une voiture neuve, mais est assez pour semer la confusion.

Et ceux qui n’avaient rien prévu ?

Il y a enfin le cas des constructeurs qui n’ont pas anticipé le changement et se retrouvent, depuis le 1ᵉʳ juillet, sans aucun accord avec un fournisseur d’énergie pour activer la prime. Tesla, par exemple, tente de rattraper le coup, mais ce n’est probablement pas le seul à se retrouver le bec dans l’eau, incapable d’offrir un « coup de pouce » aux acheteurs ayant passé commande après le 30 juin. Et certains clients risquent de ne le découvrir qu’à la livraison.

Le nouveau Tesla Model Y se retrouve de nouveau sans aides à l’achat // Source : Tesla

Même si je ne suis généralement pas tendre avec les commerciaux en concession, je leur adresse ici tout mon soutien. Cette période doit particulièrement être compliquée pour eux : il faut se mettre à jour en temps réel, intégrer des subtilités juridiques, et expliquer ces changements à des clients qui n’ont rien demandé. Espérons au moins pour les concessions que les dossiers de remboursement des avances ne prendront pas des mois à être traités. Cela serait une faible consolation. Hélas, j’ai bien peur que l’on entende beaucoup trop parler de ces certificats d’économies d’énergie durant les prochains mois, et pas forcément pour de bonnes raisons.

Si cet éditorial vous a plu, n’hésitez pas à vous abonner gratuitement à la newsletter Watt Else. Elle est garantie sans langue de bois :

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama