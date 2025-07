Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Fraîchement arrivée, la gamme des trottinettes électriques Scooter 5 s’accompagne d’un modèle Pro haut de gamme. Ce dernier se trouve déjà en promotion.

Taillées pour circuler en ville et pour le transport intermodal, les trottinettes sont des deux-roues pratiques, rapides et compacts qui peuvent se trouver à de bons prix. Leur bonne tenue de route, leur ergonomie et leur bonne autonomie conviennent de plus parfaitement pour une utilisation au quotidien. Un peu cher à son prix normal, le modèle Scooter 5 Pro de Xiaomi se trouve heureusement déjà en promotion.

La trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 5 Pro est normalement vendue 509,99 € à sa sortie en mars 2025. Elle est disponible au prix de 479,99 € sur le site de Decathlon.

C’est quoi, cette trottinette de Xiaomi ?

La Xiaomi Electric Scooter 5 Pro ne change pas un design qui a fait ses preuves, avec ses lignes sportives et ses câbles oranges apparents. Le cadre en acier au carbone est robuste, et la trottinette est certifiée IPX5 pour résister aux projections d’eau. La Scooter 5 Pro peut supporter un poids total jusqu’à 120 kg.

Le large plateau permet aux grands gabarits de ne pas se sentir à l’étroit et de procurer par la même occasion un bon sentiment de sécurité. Le deux-roues de Xiaomi est en effet un peu lourd, avec 22,4 kg sur la balance, et peut sembler difficile à piloter au premier abord. Pourtant, la bonne ergonomie globale rend la conduite souple et le confort de conduite excellent. Les pneus tubeless de 10 pouces et les doubles amortisseurs à ressort permettent de bien absorber les chocs. Les freins, quant à eux, sont efficaces par tout temps. Notez la présence de clignotants et de feux avant et arrière.

À ce prix, cette trottinette est-elle une bonne affaire ?

C’est plutôt une bonne affaire pour un engin récent à l’excellente conception. Le moteur de la Scooter 5 Pro délivre une puissance nominale de 400 W, avec des pics jusqu’à 1 000 W. La vitesse réglementaire de 25 km/h est rapidement atteinte, et le deux-roues peut même franchir des pentes à 22 % sans trop de difficultés.

Enfin, côté autonomie, comptez 60 km de trajet grand maximum, en fonction du mode de vitesse et des conditions de route.

Les points à retenir sur la Scooter 5 Pro :

Une trottinette confortable

Un moteur réactif et puissant

Jusqu’à 60 km d’autonomie

