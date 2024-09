Lecture Zen Résumer l'article

Il est facile pour le conducteur d’une voiture électrique de connaître le coût de la recharge à domicile. Cela se complique lorsque la recharge doit s’effectuer sur des bornes rapides publiques, notamment lors des vacances.

Le coût de recharge des voitures électriques n’est pas vraiment transparent sur les réseaux publics. Les tarifs peuvent être tout aussi bien fixes à l’échelle nationale que variables selon la localisation, la puissance des bornes ou l’horaire.

La recharge sur les bornes rapides peut ainsi réserver de mauvaises surprises aux utilisateurs occasionnels au moment de payer. C’est un des points sur lequel les opérateurs de recharge doivent absolument améliorer l’expérience client pour faciliter la vie des automobilistes. Lorsque l’usager fait un plein d’essence, tout est simple et clair, cela devrait être la même chose pour un plein d’électrons.

En attendant, pour aider à s’y retrouver un peu dans les différents tarifs proposés, Numerama propose de lister les principaux opérateurs que vous êtes susceptibles de croiser sur la route.

Engie Vianeo affiche ses tarifs en grand, dommage qu’ils soient souvent élevés. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les tarifs des principales stations de recharge rapide

Il y en a en France plus d’une vingtaine d’opérateurs proposant de la charge rapide, et il s’en crée encore régulièrement. Difficile de pouvoir lister toutes les stations que vous pourrez utiliser sur vos trajets. Cet article va déjà essayer de clarifier les tarifs des principales enseignes sur les bornes les plus puissantes (supérieures à 100 ou 150 kW).

Réseau Tarification Informations complémentaires Tesla (pour toutes les marques hors Tesla) de 0,45 à 0,52 € / kWh



Tarif variable selon l’horaire et la localisation du Superchargeur. Les conducteurs de Tesla ont accès à de meilleurs tarifs. Powerdot 0,53 € / kWh Total Énergies 0,59 € / kWh 0,49 € / kWh sur les bornes 50 kW. Electra de 0,49 à 0,59 € / kWh Le tarif peut varier selon l’horaire sur certaines stations (consultez l’application). Lidl 0,39 € / kWh Allego 0,59 € / kWh Ionity 0,59 € / kWh 0,39 € / kWh sur les bornes 50 kW. Engie Vianeo de 0,55 à 0,60 € / kWh (selon nos observations) Les tarifs sont affichés sur un totem à l’entrée de la station. Il est impossible de connaître le tarif en avance. Izivia Fast De 0,30 à 0,35 € / kWh Tarif des bornes rapides installées dans les McDonald’s. IECharge 0,30 € / kWh Promotion à 0,25 € / kWh jusqu’à fin décembre 2024. E-totem 0,49 € / kWh Atlante de 0,54 à 0,59 € / kWh Variation du tarif selon la puissance de la borne et si elle est localisée sur autoroute. EVzen 0,49 € / kWh Fastned 0,59 € / kWh R3 0,55 € / kWh Driveco de 0,49 à 0,74 € / kWh E-Vadea 0,62 € / kWh Carrefour Énergie 0,49 ou 0,59 € / kWh Dream Energy 0,56 € / kWh Bump 0,56 € / kWh Zunder 0,54 € / kWh

Ces tarifs s’appliquent uniquement avec les solutions de paiement direct de l’opérateur : QR code, application ou terminal de paiement par carte bancaire, si disponible.

Avec une carte de recharge, le coût peut varier. Il peut être soit plus élevé, soit plus bas selon l’intermédiaire choisi. C’est très variable d’un opérateur à un autre. Si vous utilisez une carte de recharge, l’application associée à ce service vous indiquera le prix de la recharge avant de vous brancher. Le site Chargeprice est également utile pour comparer les tarifs si vous avez plusieurs cartes.

Chez Fastned, les bornes ont un TPE sans contact. // Source : Raphaelle Baut

Les abonnements sont-ils avantageux ?

Pour fidéliser leurs clients, les opérateurs de recharge ont mis en place des abonnements mensuels. Tesla, Ionity, Fastned et d’autres jouent des coudes pour proposer des recharges à moindre coût, à condition de payer un abonnement tous les mois.

Ces offres peuvent être intéressantes selon la fréquence d’utilisation de ces réseaux et surtout la quantité d’énergie que vous avez besoin de récupérer. Un abonnement est très vite rentabilisé sur les voitures électriques disposant d’une grande batterie.

Tesla : l’abonnement coûte 9,99 € par mois et donne accès à de meilleurs tarifs de recharge. Ils s’approchent des tarifs réservés aux conducteurs de Tesla, mais varient toujours selon la localisation et l’horaire.

l’abonnement coûte 9,99 € par mois et donne accès à de meilleurs tarifs de recharge. Ils s’approchent des tarifs réservés aux conducteurs de Tesla, mais varient toujours selon la localisation et l’horaire. Ionity : le réseau propose deux abonnements différents. Le premier nommé « Motion » est proposé à 5,99 € par mois avec une recharge à 0,39 € / kWh. Le second forfait « Power » coute 11,99 € par mois et abaisse le coût de la recharge à 0,33 € / kWh.

le réseau propose deux abonnements différents. Le premier nommé « Motion » est proposé à 5,99 € par mois avec une recharge à 0,39 € / kWh. Le second forfait « Power » coute 11,99 € par mois et abaisse le coût de la recharge à 0,33 € / kWh. Fastned : Les membres Gold Fastned paient un abonnement à 11,99 € par mois, mais bénéficient de 25 % de remise sur le tarif de la recharge, soit environ 0,44 € / kWh en France.

Les membres Gold Fastned paient un abonnement à 11,99 € par mois, mais bénéficient de 25 % de remise sur le tarif de la recharge, soit environ 0,44 € / kWh en France. Zunder : le nouveau réseau propose un abonnement à 9,99 € par mois pour une charge à 0,45 € / kWh au lieu de 0,54 € / kWh.

: le nouveau réseau propose un abonnement à 9,99 € par mois pour une charge à 0,45 € / kWh au lieu de 0,54 € / kWh. Dream Energy : le réseau parle d’un abonnement sur son site internet, mais aucune information tarifaire n’est donnée sur son coût en dehors d’une recharge abaissée à 0,46 € / kWh.

Pause Ionity sur l’A11. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Ces indications devraient vous permettre de choisir où charger avec votre voiture électrique, surtout si vous voulez économiser des euros en choisissant les tarifs les plus attractifs. Rien ne remplacera le faible coût de la recharge à domicile, mais malgré tout certains réseaux font des efforts pour conserver des tarifs attractifs. Ils sont hélas rares sur les bornes les plus puissantes.

