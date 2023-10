Nul besoin d’une grande autonomie pour les personnes qui ne roulent qu’en ville. D’autres qualités sont alors plus importantes pour choisir sa voiture électrique comme : le gabarit, la consommation et la facilité pour manœuvrer. Quelles sont les citadines électriques les plus pertinentes ?

L’autonomie est trop souvent la caractéristique mise en avant pour valoriser la voiture électrique. Pour conquérir un public formaté par des décennies de véhicules thermiques, c’est hélas bien souvent le premier chiffre qui a besoin de marquer les esprits. En somme, il faut prouver qu’une voiture branchée peut être utilisée en tant que véhicule principal et tailler la route sans encombre. C’est la mauvaise démarche.

Qui a besoin de 400 km d’autonomie pour ne faire que quelques petits trajets au quotidien en ville ? La majorité des conducteurs n’ont aucunement besoin de beaucoup d’autonomie. Les personnes vivant en milieu urbain ou péri-urbain peuvent opter pour de petites voitures électriques à l’autonomie plus modeste parfaitement taillées pour la ville.

Les meilleures citadines électriques

Leur terrain de jeu de prédilection étant l’agglomération, elles sont maniables et consomment bien moins d’électricité que la plupart des voitures électriques plus grosses. Lesquelles sont les plus adaptées pour les personnes vivant en ville ?

Fiat 500e : une jolie voiture électrique pour la ville

Véritable icône depuis des décennies, la Fiat 500 a su se réinventer en version 100 % électrique. Après une première itération qui avait beaucoup de mal à convaincre, la marque du groupe Stellantis a réussi à rendre la petite citadine très intéressante.

L’allure reconnaissable à coup sûr parmi tout le paysage automobile ne laisse personne indifférent. Les ventes de Fiat 500e s’en ressentent : en 2022, plus de 15 000 Fiat 500e ont été vendues en France, se hissant ainsi en 5e place du classement des électriques les plus vendues de l’année.

Bien entendu, cette voiture de 3,63 mètres vient avec son lot d’inconvénients inhérent à son gabarit : l’espace à bord est très limité, et le coffre ne permet pas vraiment de revenir du supermarché avec de quoi remplir le frigo d’une famille pour la semaine.

La Fiat 500 électrique est un succès en Europe // Source : Fiat

Deux configurations différentes sont au catalogue, l’une avec une batterie de 23,8 kWh, l’autre de 42 kWh. Pour des équipements équivalents, la différence de prix est de 3 500 euros, ce qui peut faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre selon les profils.

L’autonomie varie entre 190 et 331 kilomètres en cycle WLTP pour ces deux tailles de batteries, ce qui peut paraître bien peu dans le marché actuel. On recommande tout de même la Fiat 500e pour les équipements qu’elle propose ainsi que l’intérieur et l’extérieur qui sortent de l’ordinaire, mais aussi pour sa maniabilité. Vous pouvez en apprendre plus avec notre test de la Fiat 500e, mais prenez garde : avec un prix de départ de 30 400 euros, son originalité se paye cher.

Renault Zoe : la valeur sûre des citadines électriques depuis le début

Depuis une grosse dizaine d’années, l’électrique à la française rime avec la Renault Zoe. Très prisée par les entreprises pour équiper leur flotte de véhicules zéro émission, elle fait partie des voitures électriques qui ont su s’imposer comme une référence du marché au fil des années.

Depuis 2012, la Renault Zoe a évolué pour proposer 22 kWh de batterie dans un premier temps, puis 40 kWh, et aujourd’hui 50 kWh. Elle peut désormais afficher une autonomie de 395 kilomètres. Avec ses 4,09, mètres de long, elle est assez spacieuse pour transporter quatre personnes et quelques affaires dans le coffre, ce qui peut être un argument de choix pour les familles face à d’autres voitures plus petites.

Malheureusement, la Renault Zoe ne dispose pas de la conduite à une pédale permettant d’aller jusqu’à l’arrêt complet, ce qui est handicapant en ville face aux autres véhicules qui le proposent. Mais la française a d’autres avantages, notamment pour les personnes qui ne disposent pas de chargeur à domicile : la charge en courant alternatif à une puissance de 22 kW.

La Zoe reste l’une des seules voitures électriques du marché à embarquer un chargeur lui permettant de rajouter 100 % de batterie en moins de trois heures sur les bornes des villes en courant alternatif qui délivrent 22 kW. La quasi totalité des autres voitures électriques du marché ne profite que de 11 kW, et donc la Zoé charge effectivement deux fois plus vite sur ces bornes.

Comptez tout de même 35 100 euros pour une Renault Zoe d’entrée de gamme neuve, mais bonne nouvelle : le marché de l’occasion est très fourni, avec des modèles 22 ou 40 kWh qui peuvent être de bonnes affaires.

MG4 : l’électrique compacte qui a tout compris

Pour 5 000 euros de moins qu’une Renault Zoe ou pour un peu moins cher qu’une Fiat 500e, on retrouve celle qui est imbattable actuellement : la MG4. La compacte du groupe MG a fait une entrée fracassante sur le marché, et c’est totalement justifié.

Le rapport prix/prestations est tout simplement imbattable, avec un espace à bord digne de ce nom, et une batterie de 51 kWh offrant une autonomie WLTP de 350 km. Ses 4,29 mètres de long en font une voiture un peu plus grande qu’une Zoe, mais elle est aussi plus spacieuse.

Essai de la MG4 Luxury // Source : Raphaelle Baut

Son volume de coffre de 363 litres est un avantage certain pour celles et ceux qui roulent souvent à quatre dans leur voiture.

Si l’on ajoute à tout ça la puissance de charge en courant continu de 88 kW au maximum, lui permettant de récupérer autour de 60 % de batterie en 30 minutes, on peut même imaginer la MG4 d’entrée de gamme être le premier véhicule d’un foyer. En cumulant différentes aides, elle fait même partie des véhicules disponibles pour 99 euros par mois.

Dacia Spring : la moins chère des électriques

Les personnes disposant d’un budget plus réduit seront heureuses de pouvoir acquérir une voiture électrique largement sous la barre des 30 000 euros. La Dacia Spring est disponible dès 20 800 euros (tarif catalogue) avant toutes aides. Les trois autres alternatives présentées plus haut sont proposées entre 30 000 et 35 000 euros environ.

En comptant le bonus écologique de 5 000 euros, c’est donc un tarif clés en main de 15 800 euros, bien loin des quelques 30 100 euros demandés par Renault pour une Zoe d’entrée de gamme. Cependant, il ne s’agit bien entendu pas de la même voiture, que ce soit en terme de gabarit, d’équipements ou d’autonomie.

Dacia Spring extreme // Source : Dacia

Pour les urbains cependant, les 230 kilomètres d’autonomie WLTP ne sont pas un problème, et les 3,73 mètres de long deviennent même un avantage. Attention toutefois, l’intérieur est spartiate, avec des fonctionnalités de confort et d’assistances à la conduite réduites au strict minimum.

On peut tout de même saluer la Spring pour être la seule voiture électrique abordable pour beaucoup de clients, puisque les autres modèles du marchés sont environ 50 % plus chers. Et pour la plupart des profils, c’est une petite voiture suffisante au quotidien en ville.

D’autres voitures électriques intéressantes en ville

Parmi les autres modèles disponibles sur le marché si les quatre voitures citées au-dessus ne vous conviennent pas, il y en a quelques unes qui peuvent être intéressantes. C’est notamment le cas de la Peugeot e-208 ou de l’Opel Corsa-e —qui sortent du même moule —, pour les clients préférant l’intérieur des marques de Stellantis à celui de Renault. Toutefois, le tarif est moins compétitif qu’une MG4, mais un peu mieux placé qu’une Zoe : comptez 35 000 euros pour l’entrée de gamme de la Peugeot e-208.

La Renault Mégane E-Tech en version EV40 peut aussi être intéressante pour ceux qui ne sont pas en quête d’autonomie renversante, mais il faudra un peu plus de budget puisque le prix catalogue débute à 38 000 euros hors bonus écologique.

On peut également citer la Mini Cooper SE malgré sa plus petite batterie, qui pourra convaincre ceux qui cherchent une voiture à l’allure singulière plus qu’un rapport qualité prix d’exception.

Enfin, comment ne pas parler de la Tesla Model 3 d’entrée de gamme, qui malgré son gabarit bien plus imposant et peu adapté aux citadins, reste la référence du marché. Il faut allonger un peu le budget par rapport aux citadines (42 990 euros hors bonus), mais elle deviendra assurément la voiture à tout faire d’un foyer.

Vous l’aurez compris à l’issue de ce dossier : il y en a pour tous les goûts, et pour des budgets entre 20 000 et 40 000 euros, de nombreuses voitures électriques sont très adaptées à un milieu urbain. Reste à choisir celle qui vous plaît le plus sur le papier, et éventuellement à la louer pour une courte durée pour finir de vous convaincre.

