Le constructeur britannique MG Motor propose la MG4 en location longue durée pour 99 euros par mois, avec le bonus écologique et la prime à la conversion. Une offre qui semble intéressante aux premiers abords.

C’est une annonce forte pour MG Motor et les potentiels acquéreurs de voiture électrique. Le constructeur automobile britannique, filiale du groupe chinois SAIC, propose désormais son modèle phare, la MG4, en location longue durée (LLD). Le tout pour la modique somme, de prime abord, de 99 euros par mois.

Pour en faire sa promotion, MG a décidé de taquiner l’exécutif français et Emmanuel Macron, avec un slogan : « Monsieur le président, nous tenons vos promesses ». Une référence à la proposition du président sur la mise en place d’un système de location de véhicule électrique à seulement 100 euros par mois… qui peine à se mettre en place.

Le constructeur interpelle Emmanuel Macron // Source : MG Motor

L’offre est-elle vraiment si intéressante ?

Alléchante sur le papier, l’offre de location de la MG4 s’accompagne pourtant de plusieurs conditions à respecter. C’est là où ça se corse pour les conducteurs.

Tout d’abord, la location longue durée n’est valable que 24 mois, avec une limite de 20 000 km. En cas de dépassement au niveau des kilomètres parcourus, l’emprunteur pourrait avoir à payer des frais de remises en état lors de la restitution du véhicule.

De plus, la belle somme de 99 euros par mois cache plusieurs détails importants au niveau du financement : par exemple, il est nécessaire de verser un premier loyer majoré de 9 500 euros, qui peut être pris en charge par les aides de l’État à hauteur de 7 000 euros de bonus écologique, puis de 2 500 euros de prime à la conversion.

Pour obtenir ces aides à l’achat d’un véhicule électrique, il est nécessaire d’avoir :

Soit un revenu fiscal par part inférieur à 14.089 euros Soit un véhicule envoyé à la casse et mis en circulation avant 2011 pour un Diesel ou 2006 pour un essence.

Déjà très restrictive pour les éventuels acquéreurs de ce véhicule électrique, cette offre de MG laisser planer d’autres interrogations. Une fois les deux années de location terminée, le véhicule n’est plus disponible… et l’automobiliste se retrouve sans bonus écologique. En effet depuis 2023, une personne physique ne peut bénéficier d’un bonus que tous les trois ans. Si vous partez sur une MG4, il faudra donc attendre une année avant de pouvoir acheter un véhicule électrique en profitant du bonus.

La MG4 est déjà disponible en France // Source : MG Motor

Une offre pratique, sur le court terme

Cette offre concerne la version Standard du véhicule, qui dispose d’un moteur de 170 ch ainsi que d’une batterie de 51 kWh, avec une autonomie mixte de 350 km sur le cycle européen WLTP. Elle possède également un système de recharge rapide jusqu’à 88 kW, permettant de passer de 10 à 80% d’autonomie de batterie l’espace de 37 minutes, ainsi qu’un freinage régénératif.

Pour en revenir à l’offre de MG pour son véhicule, déjà disponible en France, il s’agit d’une offre alléchante et qui pourrait faciliter la transition au véhicule électrique à certains usagers. En revanche, les contrecoups à l’issue de la location longue durée semblent trop importants pour permettre aux foyers les plus modestes d’y adhérer. Et c’est là toute la difficulté de l’accès à tous à la mobilité électrique : malgré de nombreuses aides, il existe beaucoup de contraintes qui n’incitent pas (encore) à basculer vers un véhicule électrique sur le long terme.

