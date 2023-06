Les voitures électriques semblent toutes aller dans la même direction : celle de la charge la plus rapide possible. Sur le papier, c’est très intéressant, puisque cela permet de voyager pendant des centaines de kilomètres en limitant les temps de pause requis pour repartir. Mais une voiture qui se charge aussi vite, est-ce vraiment pertinent ?

Parmi les plus gros reproches qui sont faits à l’encontre de la voiture électrique, on retrouve souvent la problématique liée aux grands trajets. Il s’agit de ces voyages qui dépassent l’autonomie de la voiture et qui obligent le conducteur à s’arrêter à plusieurs reprises pour recharger la batterie.

Certains constructeurs vantent les mérites de leurs véhicules, supposément championnes de la charge rapide, avec des temps toujours plus impressionnants pour atteindre 80 % de batterie. Les quelques voitures profitant d’une architecture 800 volts se targuent d’un « 10 % à 80 % » en 18 minutes (Hyundai Ioniq 6, Kia EV6…) en mettant en avant cette caractéristique.

Mais la réalité tend à montrer que certaines voitures n’ont pas besoin de se charger rapidement, tant les usages sont exclusivement urbains. On pense bien entendu aux citadines et micro-citadines, pour qui la charge rapide est loin d’être indispensable. Voyons alors ce qu’il y aurait à gagner à laisser tomber la charge rapide sur certaines voitures.

Une voiture électrique est principalement chargée à domicile

L’écrasante majorité des conducteurs de véhicules électriques vous le diront : sauf exception, la voiture est chargée à la maison. De nombreuses Renault Zoe ou Nissan Leaf, qui approchent maintenant les 10 ans d’ancienneté, n’ont jamais connu de charge rapide, puisqu’elles se contentent d’une utilisation à quelques dizaines de kilomètres du domicile.

La raison est assez aisée à comprendre : ce sont probablement des véhicules secondaires pour la plupart, avec un foyer disposant d’une autre voiture pour les grands trajets. Cependant, il existe pléthore de véhicules électriques avec lesquels les propriétaires ne prendront pas le large, et qui n’ont aucunement besoin de capacité de charge rapide. On peut citer les Fiat 500, Renault Twingo électrique ou bien encore la Dacia Spring, qui sont toutes les trois rarement envisagées pour traverser la France.

On pourrait penser naïvement que « qui peut le plus peut le moins » en termes de charge rapide, mais ça n’est pas aussi simple que ça. Intégrer de quoi charger en courant continu avec une très forte intensité est assez coûteux, en argent comme en espace occupé.

Une caractéristique qui peut faire plus de mal que de bien

L’équipement nécessaire à la capacité de charge rapide du côté du véhicule a un coût, qui est parfois répercuté sur la facture finale. C’est notamment le cas sur la Renault Zoé depuis 2020, où l’option pour avoir une prise Combo CCS et la capacité de charge à 50 kW est facturée 1 000 euros.

De même, sur la Dacia Spring, ajouter la capacité de charge rapide à 30 kW seulement est facturé 600 €. Pour un véhicule dont l’autonomie WLTP est annoncée à 230 km (ce qui correspond à moins de 150 km sur autoroute), nous pouvons considérer que c’est superflu.

Certains voient cela comme un avantage de taille au moment de la revente, en se mettant à la place d’un futur acheteur, d’ici quelques années. Mais il est important de rappeler que la Renault Zoé est en capacité de charger à une puissance de 22 kW en courant alternatif de série, ce qui est au niveau des meilleurs véhicules du marché.

Zoé en charge // Source : Pixabay @Stivabc

Avec sa prise Combo CCS, la Renault Zoé peut, certes, charger plus rapidement, mais quels sont les réels cas d’usage ? Combien d’utilisateurs de Renault Zoé vont-ils avoir besoin de charge rapide pour traverser la France ?

Il faut ainsi bien avoir à l’esprit que la charge rapide n’est pour certaines voitures là que pour rassurer les futurs propriétaires, et qu’elle n’a aucune réelle justification. Payer pour une telle option est parfois un mauvais choix… Pourtant les constructeurs continuent à mettre en avant la charge rapide.

Pourquoi les constructeurs continuent à mettre en avant la charge rapide

Les premières questions qu’ont les néophytes dans la mobilité électrique concernent bien souvent le temps de charge d’une voiture. Pour répondre à cette clientèle soucieuse, les constructeurs affichent souvent des chiffres très bas de recharge.

La capacité de charge rapide est mise en avant par Renault sur la Mégane E-Tech // Source : Renault

À titre d’exemple, la Renault Mégane E-Tech est annoncée par Renault comme récupérant jusqu’à 300 km d’autonomie en 30 minutes. Sur le papier, c’est une caractéristique alléchante, mais en pratique, elle ne veut rien dire de concret. L’engin est souvent pointé du doigt pour son incapacité à parcourir de grands trajets rapidement, la faute à une combinaison défavorable d’une consommation importante et d’une relative lenteur à charger.

Bien anticiper ses besoins, avant de foncer tête baissée

Conquérir des conducteurs de voiture thermique implique de mettre en avant la charge rapide, mais ce n’est pas toujours pertinent. L’écrasante majorité des usages d’une voiture électrique impliquent une charge à domicile en temps masqué, et la charge rapide est à réserver aux véhicules qui sont là pour parcourir de grandes distances.

Les besoins de chacun sont différents, et il ne faut pas faire de généralités dans un sens comme dans l’autre. Il existe des profils de personnes qui utilisent allègrement la charge rapide même en dehors des quelques trajets de vacances. Évidemment, pour eux, la charge rapide est une nécessité.

Cependant, pour le quotidien, l’efficience, une petite batterie et une voiture peu onéreuse est souvent bien plus important. Il convient donc d’anticiper correctement ses besoins avant de se ruer sur une voiture qui affiche des temps impressionnants de charge rapide, qui ne représentent pas fidèlement la réalité des voyages en électrique.

