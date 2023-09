Malgré un intérêt certain pour la nouvelle version de la Tesla Model 3, l’enthousiasme au niveau des commandes semble bien loin de ce qu’avait pu provoquer le lancement du Model Y ou de sa version Propulsion. Ce n’est pas anormal dans le contexte actuel, mais cela surprend.

Plus d’une semaine après le lancement de la Tesla Model 3 de nouvelle génération, l’excitation de l’annonce s’est tassée. C’est l’occasion de faire quelques observations sur ce qu’il s’est passé depuis le 1er septembre dernier. Si la nouveauté a attiré les foules sur le salon de Munich, et que les premières commandes ont rapidement afflué auprès de Tesla, l’engouement est très différent de ce qui a pu être observé lorsque Tesla a mis en ligne la version entrée de gamme du Tesla Model Y.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce qui ressemble, de l’extérieur, à un lancement de Model 3 en demi-teinte : pas de LOA, une légère hausse du prix dans un contexte économique peu favorable, peu de reports des anciens propriétaires vers le nouveau modèle, etc.

Des commandes en nombre, mais pas de ras-de marée

Après plusieurs mois de commandes plus faibles pour la Model 3, la nouvelle génération doit relancer la machine. Si les conseillers Tesla (TA) semblent assez satisfaits des volumes de cette première semaine, sur les réseaux sociaux, on est loin de l’effervescence d’autres lancements. Il faut dire que le lancement du Model Y, puis de sa version entrée de gamme en propulsion, nous avait habitué à un plus grand remue-ménage.

Tesla Model 3 à l’IAA Munich // Source : Raphaelle Baut

Parmi les indicateurs qui mettent la puce à l’oreille, il est possible d’observer que le créneau de livraison estimatif du configurateur n’a pas encore bougé depuis le 1er septembre. Même si certaines commandes confirment des délais de livraison compris entre novembre et début janvier, tant que le configurateur Tesla ne décale pas le créneau (octobre-novembre 2023), c’est qu’il reste des places dans la production.

C’est un indicateur généralement assez fiable pour savoir si les capacités de production sont saturées ou non. Cela permet même parfois d’anticiper les hausses ou baisses de prix. Shanghai ne peut pas encore produire la nouvelle Model 3 au rythme de l’ancienne. L’usine est en phase de montée en puissance, donc s’il reste des capacités de production, c’est que le lancement se fait en douceur.

L’absence d’une offre en LOA/LLD (leasing ou locations longues durées) sur le site Tesla a aussi pu jouer un rôle dans le report de la décision d’achat. Beaucoup de clients n’achètent plus comptant ou à crédit leur véhicule, même si le futur propriétaire peut passer par d’autres services externes, l’absence d’une offre clé en main sur le site de Tesla est un frein.

Pas de LOA/LLD sur le configurateur Tesla // Source : Capture site Tesla

Les réseaux sociaux sont aussi un indicateur de la tendance. Avec Model Y, Facebook, X (Twitter), Instragram étaient presque saturés de clients partageant la page de confirmation de leur commande avec le petit hérisson d’illustration de Tesla. On peut en observer avec la nouvelle Model 3, mais avec un volume bien moins important. En faisant le tour des forums spécialisés, l’impression est assez similaire, beaucoup parlent de la nouvelle Model 3, mais cela ne se concrétise pas forcément par un passage à l’acte.

Peu de mouvement de l’ancienne Model 3 vers la nouvelle

L’intérieur plus qualitatif, l’autonomie augmentée, la meilleure insonorisation, l’écran aux places arrière et les sièges ventilés n’ont pas pesé assez lourd pour faire basculer en masse les anciens propriétaires vers le nouveau modèle. Parmi les points qui ont freiné certains acheteurs potentiels, il y a celle que l’on peut désormais appeler : la caméra de la discorde.

Cette caméra, améliorant le Tesla Vision, aperçue sur les photos d’illustrations Tesla (pendant quelques heures) n’est finalement pas présente sur les modèles produits. Une déception pour certains, qui y voient un signe que cet équipement arrivera peut-être dans quelques mois et qu’il vaut mieux patienter avant de craquer selon eux.

Intérieur Model 3 au salon de Munich // Source : Raphaelle Baut

Depuis une semaine, il n’y a pas eu une arrivée massive d’anciennes Model 3 sur Leboncoin. Il faudra vérifier si la tendance se maintient avec les premières livraisons au mois d’octobre. Le lancement d’une nouvelle génération, au même prix, va forcément jouer sur la valeur des modèles d’occasion, mais rien d’aussi dommageable que lors de l’arrivée de Model Y. C’est un signe de plus qu’il n’y aurait pas donc eu de report massif d’un modèle à l’autre. Il faut dire qu’un autre élément peut aussi refroidir certains acheteurs, la suppression des comodos de clignotants et le levier de vitesse.

Tout ceci n’est pas anormal dans l’industrie automobile, Tesla devient juste un constructeur un peu plus comme les autres. D’ailleurs, même pour le Model Y propulsion, il y avait eu, après l’euphorie de l’annonce, un retour à la raison bien plus dans la norme.

Tous les marchés ne sont pas encore lancés sur la nouvelle version

Tous les pays ne peuvent pas commander la nouvelle Model 3. Pour une fois, l’Europe est prioritaire sur le reste du monde. Il faut en profiter. Les pays européens seront les premiers à recevoir les Model 3 améliorées, produites par l’usine de Shanghai. La Chine devrait rapidement suivre.

Nos voisins anglais, avec leur volant à droite, sont pour le moment bloqués sur l’ancienne version de la Model 3. Ce qui était également le cas jusqu’à ce matin pour d’autres pays conduisant à gauche de la chaussée, mais le configurateur commence à faire apparaître la nouvelle génération sur ces pays-là. Ce n’est donc qu’une question de temps pour que le Royaume-Uni puisse commander la nouvelle Model 3 aussi.

Nouvelle génération de Model 3 // Source : Raphaelle Baut

Enfin, la nouvelle Model 3 n’est pas encore officialisée en Amérique du Nord (Canada, USA, Mexique). C’est probablement pour cette raison qu’Elon Musk n’en fait étrangement pas la promotion sur X.

Cette Tesla Model 3 est une évolution, plus qu’une révolution. Elle va continuer à suivre un rythme de vente plus classique grâce à son excellent rapport qualité/prix. Il n’y a juste pas eu un effet waouh comme l’on pouvait l’imaginer.

Les bons, comme les mauvais, côtés de Tesla vous intéressent ? N’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter hebdomadaire Watt Else pour suivre les sujets brulants de l’actualité traités sans langue de bois.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.