Pourra-t-on recevoir une Tesla en 2022 en France ?

La hausse subite des carburants aux USA a provoqué une forte demande chez Tesla. La conséquence directe est un allongement des délais de livraison pour différents modèles. Doit-on craindre des délais à rallonge pour la France également ?

Alors que plusieurs modèles Tesla sont passés à des délais de livraison estimés en 2023 aux États-Unis, en France, les délais annoncés pour les Model 3 et Y n’ont pas évolué depuis quelques semaines. Le baromètre pour suivre cette tendance est le site de Tesla lui-même. La marque américaine a toujours joué la transparence, et son site reflète en temps réel l’évolution des prix et des disponibilités des modèles.

Le revers de la médaille d’un site s’actualisant très fréquemment, c’est que toutes les annonces faites à l’instant T peuvent être mises à mal dans quelques heures ou quelques jours. Histoire de prendre le pouls de la situation en ce 28 mars 2022, voici les différents délais annoncés.

Les délais pour les Tesla Model Y

Model Y Grande Autonomie : livraison entre mai et juillet 2022,

Model Y Performance : livraison estimée en septembre 2022.

Pour le Model Y, la commande d’un modèle en jantes 19 pouces décale la livraison au mois de juillet. Pour les jantes de 20 pouces, le délai peut être plus court, si vous optez pour le blanc, le noir ou le gris en teinte de carrosserie. Les deux autres couleurs (rouge et bleu) repoussent à juin ou juillet 2022 la livraison du modèle.

L’ouverture de la MegaFactory de Berlin permet de débuter la livraison en Europe des premiers Model Y Performance fabriqués en Allemagne.

Tesla Model Y. // Source : Louise Audry pour Numerama

Délais pour les Tesla Model 3

Model 3 (propulsion) : livraison estimée entre novembre 2022 et février 2023,

Model 3 Grande Autonomie : livraison estimée entre aout et novembre 2022,

Model 3 Performance : livraison prévue en mai 2022.

C’est la version la plus entrée de gamme de la Model 3 qui se fait la plus désirer, surtout dans le coloris blanc (de série). La livraison de cette version est en effet repoussée à 2023, notamment si vous souhaitez les petites jantes de 18″. Comme pour Tesla Model Y, le choix des jantes offrant la plus grande autonomie influe sur la date de livraison.

Sur la version Grande Autonomie, le blanc rallonge également les délais de plusieurs mois. C’est l’occasion d’oser un peu la couleur.

Tesla Model 3. // Source : Tesla

Et pour les nouvelles Tesla Model S et X, quel est le délai ?

Après un premier report au second semestre 2022, c’est finalement plutôt en 2023 que les nouvelles générations de Model S et X pourraient faire leur apparition en Europe. Tesla n’a pas communiqué de délai plus précis pour le moment.

Des délais dans la norme des autres constructeurs

En dehors de quelques configurations précises, les délais annoncés par Tesla demeurent relativement dans la norme. Il reste difficile de faire des projections sur la manière dont peuvent évoluer les délais de livraison dans les prochaines semaines, à la fois vis-à-vis de la demande, autant que du contexte actuel de pénuries de composants.

À ce niveau-là, de nombreux constructeurs traditionnels ont vu leurs délais de livraison passer de quelques mois à plus d’un an. Face au succès, les carnets de commandes de la Kia EV6 sont pleins jusqu’en 2023, pour ne citer qu’un exemple. D’autres constructeurs comme Renault ou Volkswagen se voient dans l’obligation de réduire les prises de commandes de véhicules électriques sur certains marchés pour faire face aux pénuries et aux délais à rallonge. Une situation complexe qui risque de perdurer plusieurs trimestres.