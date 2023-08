L’usine de Shanghai a commencé à produire les premiers exemplaires de la Model 3 réactualisée. Tout confirme une arrivée à l’automne de cette nouvelle version de la berline électrique de Tesla.

Toujours aucune confirmation officielle de Tesla, mais les nombreuses fuites internes permettent d’y voir plus clair. Comme à son habitude, le constructeur lèvera le voile quand tout sera prêt pour la commercialisation du modèle. Une manière pour Tesla de créer l’enthousiasme et de battre des records de ventes le jour J, une méthode dont Elon Musk raffole. L’officialisation devrait avoir lieu début septembre.

Selon un article Bloomberg du 17 août, l’usine de Shanghai est en train de finaliser la production des véhicules d’exposition, qui seront ensuite expédiés dans les points de vente Tesla du monde entier. Il faut quand même compter plus d’un mois de transport pour que ces modèles d’exposition puissent rejoindre l’Europe par cargo. Ce qui n’empêchera pas Tesla de faire un lancement officiel avant cette date. La production en masse est confirmée pour débuter en septembre.

Une nouvelle Model 3, mais à quel prix ?

Difficile de faire le tri entre les nombreuses rumeurs émanant de Chine principalement. Mais parmi les informations récurrentes de sources fiables, on sait que le design extérieur et les composants intérieurs de la Model 3 nouvelle génération ont été modifiés pour rendre la voiture plus « élégante ». Va-t-elle ressembler au modèle censé avoir fuité en avril dernier ? Il faudra encore patienter au moins une bonne quinzaine de jours avant d’en avoir le cœur net.

Fuite de la future Model 3 sur reddit // Source : Reddit

Ce que l’on sait également, c’est que le coût global de fabrication de cette Model 3 doit être inférieur à celui de l’itération actuelle. En tout cas, lorsque la production fonctionnera au maximum de sa capacité. Le prix actuel est donc susceptible de baisser, mais pas forcément le jour de l’annonce de cette nouvelle Model 3. Tesla ne serait pas Tesla si les prix n’étaient pas une loterie permanente.

Peut-on commander la nouvelle version dès à présent ?

Fin juillet, Tesla a changé les dates estimées de livraison de la Model 3 sur les configurateurs européens. Du jour au lendemain, la berline est passée de 2 à 3 semaines d’attente, à des livraisons repoussées à octobre ou novembre 2023. Beaucoup de fans y ont vu la possibilité de commander la nouvelle version de la Model 3 avant l’officialisation.

Attention quand même à cette logique, un bon de commande en ligne correspond à un modèle, pas forcément à sa nouvelle variante dont on ne sait rien sur les futures motorisations disponibles au lancement. Ce n’est pas parce que la marque attend la nouvelle Model 3 pour faire partir de nouveaux cargos de Chine remplis de milliers de Model 3, que le stock existant de l’ancienne Model 3 ne sera pas chargé pour livrer ces commandes du mois d’août.

Configurateur Tesla au 18/08 // Source : capture du site Tesla

On ne sait rien des prix, des versions produites en priorité (probablement pas les 3 versions dès le lancement), des équipements optionnels ou des couleurs de carrosserie. Prudence !

Des promotions en Chine pour faire baisser le stock de l’actuelle Model 3

À la différence de l’Europe, les configurateurs du site chinois vendent actuellement toujours la version actuelle de la Model 3 avec des offres sur le prix et des remises sur les assurances. Tesla peine à vendre sa production récente, les clients attendent désormais la nouvelle version.

Selon des médias locaux chinois, le personnel des magasins Tesla en Chine commence à prendre des pré-commandes pour la nouvelle Model 3, espérant une officialisation d’ici à une quinzaine de jours. Il faut dire qu’ils espèrent être les premiers à être livrés grâce à leur proximité avec l’usine. C’est bien vite oublier que Tesla n’ouvre pas les commandes systématiquement dans tous les pays en même temps.

Les bons, comme les mauvais, côtés de Tesla vous intéressent ? N’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter hebdomadaire Watt Else pour suivre les sujets brulants de l’actualité traités sans langue de bois.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles.



Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !